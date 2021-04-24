«Вильярреал» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (25.04.2021)

«Вильярреал» сыграет против «Барселоны» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок будет сыгран 25 апреля 2021 года.
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сегодня, 17:15
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Барселона». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.50, а на победу «Вильярреала» по 4.80.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Вильярреал» играет неплохо. Команда набрала 49 баллов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе «желтой субмарины» 12 побед, 13 ничьих и семь поражений. Клуб забил 49 голов и пропустил 36 мячей. В последних играх «Вильярреал» неплох, но игру команды сложно назвать идеальной.
«Барселона» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 68 баллов. В нынешнем сезоне команда победила в 21 матче, пять раз играла вничью и столько же проигрывала. «Барселона» забила 74 гола и пропустила 28 мячей. Это самая забивная команда нынешнего сезона Испании. «Сине-гранатовые» должны победить во всех оставшихся матчах, чтобы бороться за титул, любая ошибка может стоить золотых медалей.
Информация для ставок
● У «Барселоны» 17 забитых мячей в последних пяти играх
● «Барселона» выиграла четыре матча из последних пяти
● «Вильярреал» проиграл в двух играх из последних пяти во всех турнирах
Прогноз
Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.58. Также можно поставить на забитый пенальти в матче по 2.80.
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