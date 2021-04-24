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«Вильярреал» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (25.04.2021)

вчера, 23:00

«Вильярреал» сыграет против «Барселоны» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок будет сыгран 25 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Барселона». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.50, а на победу «Вильярреала» по 4.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вильярреал» играет неплохо. Команда набрала 49 баллов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе «желтой субмарины» 12 побед, 13 ничьих и семь поражений. Клуб забил 49 голов и пропустил 36 мячей. В последних играх «Вильярреал» неплох, но игру команды сложно назвать идеальной.

«Барселона» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 68 баллов. В нынешнем сезоне команда победила в 21 матче, пять раз играла вничью и столько же проигрывала. «Барселона» забила 74 гола и пропустила 28 мячей. Это самая забивная команда нынешнего сезона Испании. «Сине-гранатовые» должны победить во всех оставшихся матчах, чтобы бороться за титул, любая ошибка может стоить золотых медалей.

Информация для ставок

● У «Барселоны» 17 забитых мячей в последних пяти играх
● «Барселона» выиграла четыре матча из последних пяти
● «Вильярреал» проиграл в двух играх из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.58. Также можно поставить на забитый пенальти в матче по 2.80.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Алькоркон» — «Леганес».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.49 2.15 1.77
Лига Ставок 2.65 1.49 2.09 1.75
Мелбет 2.60 1.47
1XBET 4.44 1.18 3.60 1.26 2.06 1.76
BetBoom 4.82 1.20 2.72 1.49 2.10 1.77
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:30
Гости не проиграют
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