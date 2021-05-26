«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на финальный матч Лиги Европы (26.05.2021)

Испанский «Вильярреал» сыграет против английского «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу МЮ можно по коэффициенту 1.86. Ничейный исход в основное время котируется в 3.6, победа «Вильярреала» представлена коэффициентом 4.8.
Форма команд
«Вильярреал» набрал 58 очков в чемпионате Испании и финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда Унаи Эмери выиграла 15 поединков, 13 раз сыграла вничью и проиграла в 10 матчах. Клуб забил 60 мячей и пропустил 44 гола. В последних матчах «Вильярреал» выступал с переменным успехом, чередуя победы и поражения.
«Манчестер Юнайтед» набрал 74 балла в чемпионате Англии и завоевал серебряные медали АПЛ. Клуб выиграл 21 матч, 11 раз сыграл вничью и проиграл в 6 поединках. На счету «красных дьяволов» 73 забитых и 44 пропущенных мяча. Последний месяц клуб показывал неубедительные результаты в АПЛ, однако МЮ был лишен турнирной мотивации и пробовал различные сочетания игроков.
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» выиграл два матча из последних пяти
- «Вильярреал» выиграл два из последних пяти матчей во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» забил девять мячей в пяти последних матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что хавбек «Юнайтед» Бруну Фернандеш забьет во втором тайме, по коэффициенту 4.00. Еще одна актуальная ставка — «Юнайтед» не проиграет плюс гол Бруну Фернандеша, по коэффициенту 2.8. Также можно поставить на победу «Юнайтед» и ТБ 2.5. Этот исход представлен котировкой 3.00.