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«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на финальный матч Лиги Европы (26.05.2021)

сегодня, 07:26

Испанский «Вильярреал» сыграет против английского «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.513.431.94
Лига Ставок 4.20 3.45 1.95
Мелбет 4.54 3.54 1.95
1XBET 4.54 3.54 1.95
BetBoom 4.47 3.42 1.93

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу МЮ можно по коэффициенту 1.86. Ничейный исход в основное время котируется в 3.6, победа «Вильярреала» представлена коэффициентом 4.8.

Форма команд

«Вильярреал» набрал 58 очков в чемпионате Испании и финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда Унаи Эмери выиграла 15 поединков, 13 раз сыграла вничью и проиграла в 10 матчах. Клуб забил 60 мячей и пропустил 44 гола. В последних матчах «Вильярреал» выступал с переменным успехом, чередуя победы и поражения.

«Манчестер Юнайтед» набрал 74 балла в чемпионате Англии и завоевал серебряные медали АПЛ. Клуб выиграл 21 матч, 11 раз сыграл вничью и проиграл в 6 поединках. На счету «красных дьяволов» 73 забитых и 44 пропущенных мяча. Последний месяц клуб показывал неубедительные результаты в АПЛ, однако МЮ был лишен турнирной мотивации и пробовал различные сочетания игроков.

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» выиграл два матча из последних пяти
  • «Вильярреал» выиграл два из последних пяти матчей во всех турнирах
  • «Манчестер Юнайтед» забил девять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что хавбек «Юнайтед» Бруну Фернандеш забьет во втором тайме, по коэффициенту 4.00. Еще одна актуальная ставка — «Юнайтед» не проиграет плюс гол Бруну Фернандеша, по коэффициенту 2.8. Также можно поставить на победу «Юнайтед» и ТБ 2.5. Этот исход представлен котировкой 3.00.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.55 1.83 2.08 1.43 2.97
Лига Ставок 2.50 1.51 1.78 2.01 1.42 2.80
Мелбет 1.85 2.11
1XBET 1.85 2.11
BetBoom 2.56 1.54 1.80 2.06 1.44 2.92
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shlomo
shlomo
сегодня в 07:38
Интересная будет игра.... и МЮ не фаворит
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