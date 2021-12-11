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«Вильярреал» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Примеры (12.12.2021)

сегодня, 10:40

12 декабря 2021 года состоится поединок «Вильярреал — Райо Вальекано». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.904.75
Фонбет 1.77 3.75 4.55
Мелбет 1.79 3.86 5.05
1XBET 1.79 3.86 5.05
BetBoom 1.75 3.93 4.83

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Вильярреал». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.77. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа «Райо» в 4.55.

Форма команд

«Вильярреал» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. Всего у «Вильярреала» три победы, семь ничьих и пять поражений. Команда из одноименного города забила 16 голов и пропустила 17 мячей.

«Райо Вальекано» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 27 пунктов. Команда выиграла восемь поединков, трижды играла вничью и проиграла в пяти матчах. Всего у «молний» 24 гола и 16 пропущенных в нынешнем сезоне Примеры.

Информация для ставок

● «Райо Вальекано» не проигрывает четыре поединка подряд
● «Вильярреал» выиграл два матча из последних пяти
● У «Райо» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Райо Вальекано“» по коэффициенту 2.05. В последних встречах «Райо» смотрится очень хорошо.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.48 1.93 1.97 1.51 2.75
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 1.97 1.97
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:50
Хозяева не проиграют
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