«Витория» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.09.2021)

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12 сентября 2021, 10:32

В пятом туре чемпионата Португалии «Витория» на своем поле сыграет против «Белененсеша».

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют успех хозяев поля в предстоящей игре. БК Бетсити предлагает поставить на победу «Витории» по коэффициенту 1.49. Ничья в этом матче котируется в 4.30, а победа «Белененсеша» доступна за 7.00.

Небольшое преимущество аналитики конторы отводят низовому формату противостояния. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.87, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

В активе «Витории» пять очков и десятая строчка в турнирной таблице чемпионата Португалии по итогам четырех сыгранных туров. Единственную победу команда взяла в домашней игре против «Визелы» (4:0). Еще «Витория» сыграла вничью с «Эшторилом» (0:0) и «Брагой» (0:0), а также команда проиграла на своем поле «Портимоненси» (0:1) в стартовом туре.

«Белененсеш» провалился на старте сезона португальской лиги, обосновавшись на последнем месте в турнирной таблице. Единственный балл команда заработала в последнем поединке чемпионата дома против «Морейренси» — ничья (1:1).

Информация для ставок

• В 8 из 10 прошлых встреч соперников прошла ставка ТМ(2,5)

• «Витория» не пропускала голы в 3 предыдущих матчах лиги

• «Белененсеш» не забивал голы в 3 последних поединках чемпионата

Прогноз

На этот матч рекомендуем комбинированную ставку – П1 и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Бетсити.