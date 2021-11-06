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«Витория» — «Морейренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.11.2021)

06 ноября 2021, 17:39

В 11-м туре чемпионата Португалии «Витория» примет дома «Морейренсе». Мы приготовили обзор ставок букмекеров с прогнозом на матч.

Португалия. Примейра 2021/2022
Витория
Морейренcе
2 : 1
завершен
06 ноября 2021, 23:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.524.366.93
Фонбет 1.50 4.20 6.70
Мелбет 1.55 4.30 5.90

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев очевидным фаворитом этой игры. Поставить на победу «Витории» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.55. Вероятность ничьей оценивается в 4.14, а победа «Морейренсе» идет по котировке 6.20.

Также аналитики небольшое предпочтение отдают низовому формату данного противостояния. Ставки на ТМ(2,5) голов идут в линии по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Витория» базируется на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. В десяти турах команда смогла оформить три победы и четыре ничьих.

В минувшем поединке лиги «Витория» потерпела третье поражение, уступив в гостях действующему чемпиону «Спортингу» (0:1). Прежде команда занесла себе в актив две победы кряду – над «Маритиму» (2:1) и «Фамаликау» (2:1).

«Морейренсе» занимает 14-е место в общем зачете португальской лиги, пополнив свой счет на восемь баллов. При этом пять из десяти матчей чемпионата команда завершила вничью, добыв лишь одну победу.

В предыдущем туре лиги футболисты «Морейренсе» разошлись миром с «Пасуш де Феррейрой» (1:1) в родных стенах, а до этого команда проиграла на выезде «Спортингу» (0:1).

Информация для ставок

  • В 6 прошлых встречах соперников на поле «Витории» сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Витория» не проигрывала в 12 предыдущих домашних матчах против «Морейренсе»
  • «Морейренсе» не побеждал в 6 последних гостевых матчах чемпионата Португалии

Прогноз

«Витория» успешно играет дома против «Морейренсе», стабильно обыгрывая соперника. При этом большинство очных встреч соперников завершаются без голевой феерии. Предлагаем комбинированную ставку на победу хозяев и ТМ (3,5) голов, которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.47 1.94 1.94 1.54 2.61
Мелбет 2.07 1.84
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Gahi
Gahi
06 ноября в 19:43
Победа команды Витория с Азиатской форой (-1). Удачи
beefs
beefs
06 ноября в 17:59
кто бы спорил, а я согласен...
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