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«Волеренга» — «Лиллестрем». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (11.07.2021)

сегодня, 00:27

11 июля «Волеренга» встретится с «Лиллестремом» в рамках очередного тура Суперлиги Норвегии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки, которые помогут сделать правильную ставку на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.704.065.08
Лига Ставок 1.79 3.70 4.40
Фонбет 1.78 3.70 4.50
Мелбет 1.85 3.70 4.20
1XBET 1.64 4.10 5.20
BetBoom 1.80 3.65 4.15

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Волеренгу». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа гостей в 5.30.

Форма команд

«Волеренга» находится на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 20 пунктов. В последних матчах команда выглядит очень хорошо, этот клуб находится в невероятной форме и выглядит фаворитом не только грядущего противостояния, но и в целом любого поединка.

«Лиллестрем» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. В последних матчах команда выглядит очень хорошо. Стоит ожидать максимум отдачи.

Информация для ставок

  • «Лиллестрем» забил девять голов в последних пяти матчах
  • «Волеренга» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Лиллестрем» не проигрывает шесть матчей кряду

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на ничью или победу гостей по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют — 1.73.

Также можно рискнуть и поставить на ничью по привлекательному коэффициенту в другом матче чемпионата Норвегии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.72 1.72 2.20
Лига Ставок 2.05 1.71 1.64 2.18
Мелбет 2.03 1.79
1XBET 2.20 1.68
BetBoom 3.20 1.31 2.05 1.70 1.61 2.20
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:58
Победа хозяев
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