«Волеренга» — «Лиллестрем». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (11.07.2021)

11 июля «Волеренга» встретится с «Лиллестремом» в рамках очередного тура Суперлиги Норвегии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки, которые помогут сделать правильную ставку на грядущий поединок.
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сегодня, 16:30
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Волеренгу». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа гостей в 5.30.
Форма команд
«Волеренга» находится на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 20 пунктов. В последних матчах команда выглядит очень хорошо, этот клуб находится в невероятной форме и выглядит фаворитом не только грядущего противостояния, но и в целом любого поединка.
«Лиллестрем» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. В последних матчах команда выглядит очень хорошо. Стоит ожидать максимум отдачи.
Информация для ставок
- «Лиллестрем» забил девять голов в последних пяти матчах
- «Волеренга» не проигрывает пять матчей кряду
- «Лиллестрем» не проигрывает шесть матчей кряду
Прогноз
В этом матче стоит присмотреться к ставке на ничью или победу гостей по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют — 1.73.
Также можно рискнуть и поставить на ничью по привлекательному коэффициенту в другом матче чемпионата Норвегии.