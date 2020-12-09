«Вольфсберг» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 19:19

«Вольфсберг» имеет неплохие шансы продолжить свое выступление в Лиге Европы. Для этого нужно не проиграть «Фейеноорду» в заключительном матче группового раунда. Каковы шансы на это?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены котировки на этот матч:

Победа «Вольфсберга» — 2,99

Ничья – 3,82

Победа «Фейеноорда» — 2,33

Тотал представлен в виде 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 1,69, а меньше за 2,30.

Форма команд

Перед стартом группового раунда Лиги Европы мало кто верил, что «Вольфсберг» в рамках этого квартета сумеет всерьез претендовать на выход в плей-офф. Коллектив из Австрии сумел удивить всех. В активе клуба семь набранных очков благодаря последней победе над ЦСКА (1:0).

«Фейеноорд» не лучшим образом провел групповой раунд турнира. В активе команды всего лишь пять набранных очков. В прошлом туре было зафиксировано поражение от загребского «Динамо» (0:2). В чемпионате Нидерландов на третьей позиции закрепились подопечные Дика Адвоката. На минувших выходных была зафиксирована нулевая ничья с «Хераклесом» (0:0).

Информация для ставок

· Один раз в истории сыграли друг с другом команды. «Вольфсберг» был сильнее (4:1)

· «Вольфсберг» уступил в четырех из 10 последних матчей

· «Фейеноорд» не проигрывает на протяжении 17 выездных поединков

Прогноз

Можно даже не сомневаться, что для хозяев этот матч несет очень важное значение, так как можно впервые в своей истории выйти в раунд плей-офф Лиги Европы. Должны они закрыться на своей половине поля и сыграть безошибочно. Если это удастся, то в таком случае вполне можно претендовать на успех.

«Фейеноорд» способен на кураже добыть победу в этом поединке, но у команды сейчас гораздо больше провалов, нежели ярких матчей. Предлагаем сыграть «Вольфсберг» с Х, так как считаем, что хозяева не проиграют. В букмекерской конторе Мелбет коэффициент на текущий исход равен 1,68.