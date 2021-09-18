«Ворскла» — «Минай». Прогноз на матч чемпионата Украины (19.09.2021)

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сегодня, 17:53

Продолжается восьмой тур УПЛ , в котором нас ждет встреча «Ворсклы» и «Миная». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.6 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.16, а взять победу гостей можно по коэффициенту 5.1.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.67. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.19. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ворскла» после шести туров идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда в двух последних матчах чемпионата не знает вкуса побед и набрала всего один балл. Сначала был выезд в Запорожье, где не удалось отобрать очки у «Зари» (0:1), а в крайнем туре полтавчане дома принимали черниговскую «Десну» и расписали голевую ничью (2:2).

«Минай» неплохо провел стартовый отрезок сезона и хоть нечасто радовал болельщиков победами, но все же не находится в зоне вылета, что является хорошим показателем для закарпатского клуба. Команда Василия Кобина в крайних двух турах вела себя мирно и расписала ничьи с «Шахтёром» (1:1) и «Черноморцем» (2:2).

Информация для ставок

Полтавский клуб победил один раз в крайних четырех играх

Безвыигрышная серия «Миная» составляет пять матчей

Три из четырех последних поединков с участием «Миная» завершились результатом «обе забьют»

Крайняя очная встреча закончилась нулевой ничьей

Прогноз

«Ворскла» — фаворит встречи, она выглядит сильнее во всех компонентах игры. Коллектив сразу возьмет мяч под свой контроль и будет создавать опасность у чужих ворот. Все это должно привести к победному результату и завоеванию трех очков. Предлагаем надежный вариант со ставкой на победу «Ворсклы» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.