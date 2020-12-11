«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (12.12.2020)

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вчера, 09:54

12 декабря «Вулверхэмптон» принимает «Астон Виллу» в рамках 12-го тура АПЛ . Чьи шансы на успех выглядят предпочтительнее?

Ставки букмекеров

«Вулверхэмптон» по мнению букмекерской конторы Фонбет является фаворитом предстоящего поединка. Коэффициент на их победу равен 2,29, ничья представлена отметкой 3,50, а котировка на победу «Астон Виллы» 3,30.

Тотал в этом поединке представлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,10, а меньше представлен котировкой 1,82.

Форма команд

«Вулверхэмптон» в целом довольно ровно выступает в стартовом отрезке чемпионата Англии. Команда расположилась на экваторе турнирной таблицы. В прошлом туре случился небольшой провал в игре с «Ливерпулем» (0:4). На домашней арене в этом сезоне «волки» проиграли только один раз в нынешнем чемпионате. Случилось это в матче второго тура с «Манчестер Сити» (1:3).

«Астон Вилла», несмотря на неплохую игру на протяжении всего этого сезона не может похвастаться хорошими результатами. Основная проблема — не самая лучшая реализация шансов у ворот соперника и определенные провалы в оборонительной игре. Команда уступила в двух последних турах «Брайтону» (1:2) и «Вест Хэму» (1:2) из-за чего опустилась на двенадцатую позицию. Еще ни разу в этом сезоне в АПЛ «Астон Вилла» не играла вничью – пять побед и четыре поражения.

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» выиграл в 4 из 10 последних поединках

«Астон Вилла» победила в 5 из 6 последних выездных встречах

В последних шести противостояниях команд не было зафиксировано ни одной ничьи. Две победы «Астон Вилла» и четыре раза «Вулверхэмптон» был сильнее

Прогноз

Все-таки должна уже прерваться неудачная серия для команды гостей. Весьма неплохо действует «Астон Вилла», единственное нужно более разумно и грамотно использовать свои шансы у ворот соперника. Ожидаем обоюдоострую игру, в которой увидим минимальную победу «Астон Виллы». Предлагаем немного подстраховать свой выбор и сыграть победу команды с учетом форы (0) с коэффициентом 2,39.