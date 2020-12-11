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«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (12.12.2020)

вчера, 09:54

12 декабря «Вулверхэмптон» принимает «Астон Виллу» в рамках 12-го тура АПЛ. Чьи шансы на успех выглядят предпочтительнее?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.373.313.36
BetCity 2.45 3.20 3.20
Fonbet 2.30 3.40 3.20
Мелбет 2.43 3.34 3.26
GGBet 2.43 3.30 3.16

Ставки букмекеров

«Вулверхэмптон» по мнению букмекерской конторы Фонбет является фаворитом предстоящего поединка. Коэффициент на их победу равен 2,29, ничья представлена отметкой 3,50, а котировка на победу «Астон Виллы» 3,30.

Тотал в этом поединке представлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,10, а меньше представлен котировкой 1,82.

Форма команд

«Вулверхэмптон» в целом довольно ровно выступает в стартовом отрезке чемпионата Англии. Команда расположилась на экваторе турнирной таблицы. В прошлом туре случился небольшой провал в игре с «Ливерпулем» (0:4). На домашней арене в этом сезоне «волки» проиграли только один раз в нынешнем чемпионате. Случилось это в матче второго тура с «Манчестер Сити» (1:3).

«Астон Вилла», несмотря на неплохую игру на протяжении всего этого сезона не может похвастаться хорошими результатами. Основная проблема — не самая лучшая реализация шансов у ворот соперника и определенные провалы в оборонительной игре. Команда уступила в двух последних турах «Брайтону» (1:2) и «Вест Хэму» (1:2) из-за чего опустилась на двенадцатую позицию. Еще ни разу в этом сезоне в АПЛ «Астон Вилла» не играла вничью – пять побед и четыре поражения.

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» выиграл в 4 из 10 последних поединках
  • «Астон Вилла» победила в 5 из 6 последних выездных встречах
  • В последних шести противостояниях команд не было зафиксировано ни одной ничьи. Две победы «Астон Вилла» и четыре раза «Вулверхэмптон» был сильнее

Прогноз

Все-таки должна уже прерваться неудачная серия для команды гостей. Весьма неплохо действует «Астон Вилла», единственное нужно более разумно и грамотно использовать свои шансы у ворот соперника. Ожидаем обоюдоострую игру, в которой увидим минимальную победу «Астон Виллы». Предлагаем немного подстраховать свой выбор и сыграть победу команды с учетом форы (0) с коэффициентом 2,39.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.373.313.36
BetCity 2.45 3.20 3.20
Fonbet 2.30 3.40 3.20
Мелбет 2.43 3.34 3.26
GGBet 2.43 3.30 3.16
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STVA 1
STVA 1
вчера в 10:06
Волкам тяжело без Хименеса
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