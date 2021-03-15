«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (15.03.2021)

15 марта 2021 года «Вулверхэмптон» примет «Ливерпуль» на своем стадионе. Клубы сыграют в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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0 : 1
завершен
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
В этом матче можно поставить на победу «Ливерпуля» по коэффициенту 1.76. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 2.90 и на победу «Вулверхэмптона» за 4.70.
Форма команд
«Вулверхэмптон» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. «Волки» выиграли девять поединков, восемь раз сыграли вничью и проиграли в 11 матчах. Команда забила 28 голов и пропустила 37. В этом сезоне у «вулвз» все плохо, скорее всего, они не смогут попасть даже в Лигу Европы. В последних матчах «Вулверхэмптон» очень плох и регулярно теряет очки, в матче против «Ливерпуля» будет тяжело.
«Ливерпуль» один из немногих чемпионов Англии, который так ужасно проводит следующий после завоевания титула сезон. Клуб под руководством немца Юргена Клоппа опустился на восьмую строчку в турнирной таблице. В нынешнем сезоне мерсисайдцы ужасно играют даже дома. Команда проиграла 12 поединков, семь раз сыграла вничью и проиграла девять матчей. Всего «Ливерпуль» забил 47 голов и пропустил 36. В последних матчах у «Ливерпуля» все очень плохо, команда лишь раз смогла завоевать три балла.
Информация для ставок
- «Ливерпуль» выиграл только один матч из последних пяти
- «Вулверхэмптон» выиграл два матча из последних пяти
- «Ливерпуль» пропустил семь мячей в последних пяти матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на гол с 76-й по 90-й минуту по коэффициенту 2.10. Еще одна актуальная ставка на матч — свой первый гол «Ливерпуль» забьет в первом тайме — коэффициент 1.77.
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