«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (15.03.2021)

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вчера, 15:31

15 марта 2021 года «Вулверхэмптон» примет «Ливерпуль» на своем стадионе. Клубы сыграют в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на победу «Ливерпуля» по коэффициенту 1.76. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 2.90 и на победу «Вулверхэмптона» за 4.70.

Форма команд

«Вулверхэмптон» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. «Волки» выиграли девять поединков, восемь раз сыграли вничью и проиграли в 11 матчах. Команда забила 28 голов и пропустила 37. В этом сезоне у «вулвз» все плохо, скорее всего, они не смогут попасть даже в Лигу Европы. В последних матчах «Вулверхэмптон» очень плох и регулярно теряет очки, в матче против «Ливерпуля» будет тяжело.

«Ливерпуль» один из немногих чемпионов Англии, который так ужасно проводит следующий после завоевания титула сезон. Клуб под руководством немца Юргена Клоппа опустился на восьмую строчку в турнирной таблице. В нынешнем сезоне мерсисайдцы ужасно играют даже дома. Команда проиграла 12 поединков, семь раз сыграла вничью и проиграла девять матчей. Всего «Ливерпуль» забил 47 голов и пропустил 36. В последних матчах у «Ливерпуля» все очень плохо, команда лишь раз смогла завоевать три балла.

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл только один матч из последних пяти

«Вулверхэмптон» выиграл два матча из последних пяти

«Ливерпуль» пропустил семь мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на гол с 76-й по 90-й минуту по коэффициенту 2.10. Еще одна актуальная ставка на матч — свой первый гол «Ливерпуль» забьет в первом тайме — коэффициент 1.77.

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