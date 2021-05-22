«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

1621631772

сегодня, 00:16

«Вулверхэмптон» сразится с «Манчестер Юнайтед» в рамках последнего тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Вулверхэмптон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45. Еще одна актуальная ставка — победа «Юнайтед» по 2.80.

Форма команд

«Вулверхэмптон» набрал 45 пунктов. В нынешнем сезоне клуб расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе «вулвз» — 12 побед, девять ничьих и 16 поражений. Также команда забила 35 мячей и пропустила 50 голов.

«Манчестер Юнайтед» набрал 71 балл. В нынешнем сезоне клуб из Манчестера находится на второй строчке в турнирной таблице. Команда Оле Сульшера великолепна в этом сезоне, лишь в концовке первенства стало ясно, что «Юнайтед» не сможет навязать борьбу «Сити» за чемпионство. Клуб выиграл 20 поединков, 11 раз играл вничью и проиграл в шести матчах. В активе «Юнайтед» — 71 забитый и 43 пропущенных мяча.

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» выиграл один матч из последних пяти

«Манчестер Юнайтед» не побеждает три игры кряду

«Вулверхэмптон» пропустил девять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Юнайтед» или ничью по коэффициенту 1.53. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше 2.5 по 1.80.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Специа» — «Рома».