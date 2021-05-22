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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

сегодня, 00:16

«Вулверхэмптон» сразится с «Манчестер Юнайтед» в рамках последнего тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.423.772.92
Мелбет 2.50 3.68 2.91
1XBET 2.50 3.68 2.91

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Вулверхэмптон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45. Еще одна актуальная ставка — победа «Юнайтед» по 2.80.

Форма команд

«Вулверхэмптон» набрал 45 пунктов. В нынешнем сезоне клуб расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе «вулвз» — 12 побед, девять ничьих и 16 поражений. Также команда забила 35 мячей и пропустила 50 голов.

«Манчестер Юнайтед» набрал 71 балл. В нынешнем сезоне клуб из Манчестера находится на второй строчке в турнирной таблице. Команда Оле Сульшера великолепна в этом сезоне, лишь в концовке первенства стало ясно, что «Юнайтед» не сможет навязать борьбу «Сити» за чемпионство. Клуб выиграл 20 поединков, 11 раз играл вничью и проиграл в шести матчах. В активе «Юнайтед» — 71 забитый и 43 пропущенных мяча.

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» выиграл один матч из последних пяти
  • «Манчестер Юнайтед» не побеждает три игры кряду
  • «Вулверхэмптон» пропустил девять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Юнайтед» или ничью по коэффициенту 1.53. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше 2.5 по 1.80.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Специа» — «Рома».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.74 1.69 2.28
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 2.19 1.79
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