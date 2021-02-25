«Ян» — «Падерборн». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (26.02.2021)

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сегодня, 06:36

В 23-м туре второй лиги Германии «Падерборн» сыграет на выезде с «Яном». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекерская контора Мелбет отдает гостям и предлагает коэффициент 2.65 на их победу. Победа «Яна» будет стоить 2.7, на ничью можно поставить за 3.3.

Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.64. Вероятность низового матча (ТМ 2.5) — 1.97. Тотал больше 2.5 оценивается в 1.83.

Форма команд

«Падерборн» за последнее время показывал неплохие результаты и стабильно набирал очки в чемпионате. Команда расположилась на десятом месте, имея в активе 31 очко. Коллектив не претендует на серьезные турнирные задачи и пытается играть в свой футбол. В прошлом матче «Падерборн» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (2:2), а немного ранее обыграл «Зандхаузен» (2:1).

«Ян» в прошлом туре проиграл «Айнтрахту Б» (0:2) и прервал серию из четырех матчей без поражений. Отрыв команды от зоны вылета составляет всего 6 очков, и клубу нужно сосредоточиться на том, чтобы обеспечить себе участие во Второй Бундеслиге на следующий сезон. До последнего поражения «Ян» два раза сыграл вничью — с «Фортуной» (1:1) и «Карлсруэ» (0:0).

Информация для ставок

«Ян» не выигрывает четыре матча подряд в чемпионате

В четырех последних домашних матчах «Яна» во всех турнирах сыграла ставка «обе забьют»

«Падерборн» не может выиграть на выезде уже четыре матча

В последних четырех встречах между командами был зафиксирован исход «обе забьют — нет»

Прогноз

Расстояние между командами в турнирной таблице составляет пять очков, и мы считаем, что следует ожидать равную игру. Исходя из статистики личных встреч, рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на «обе забьют – нет». Коэффициент на этот вариант стоит 2.18.