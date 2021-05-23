«Ян» — «Санкт-Паули». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.05.2021)

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сегодня, 01:11

34-й тур второй по силе лиги Германии подарит нам противостояние двух середнячков турнирной таблицы, — «Ян Регенсбург» примет «Санкт-Паули». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.38 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Санкт-Паули» будет стоить 2.84, на ничью можно поставить по коэффициенту 3.52. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.42.

Вероятность низового матча составляет 2.1 (ТМ 3). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 3) оценивается в 1.67.

Форма команд

«Санкт-Паули» является типичным середняком и идет на девятом месте в чемпионате. Существенно положение команды после заключительного тура не изменится, поэтому поединок не несет в себе турнирной мотивации для гостей. В последних пяти матчах команда набрала всего шесть очков. В прошлой игре «Санкт-Паули» проиграл «Ганноверу» (1:2), а туром ранее крупно уступил «Хольштайн Киль» (0:4).

«Ян Регенсбург» все еще находится близко к зоне вылета, чтобы обеспечить себе место во второй Бундеслиге, команде необходимо как минимум сыграть вничью в этом поединке. Команда находится в плохой форме и не выигрывает уже несколько матчей подряд. Матч с «Санкт-Паули» станет для коллектива решающим в плане судьбы следующего сезона. Последние два матча «Регенсбург» проиграл «Зандхаузену» (0:2) и «Хольштайн Киль» (2:3).

Информация для ставок

«Регенсбург» не выигрывает шесть матчей подряд в чемпионате

«Санкт-Паули» проиграл всего три выездных матча из десяти последних во второй Бундеслиге

«Санкт-Паули» за последние четыре матча не смог обыграть «Регенсбург» на его поле

Три последних матча между командами завершились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

«Регенсбург» имеет хорошую статистику личных встреч против «Санкт-Паули» и обязан набирать очки, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. Предполагаем, что команда сможет выполнить свою задачу в этом поединке. Сделать ставку на «Регенсбург» можно в букмекерской конторе по коэффициенту 2.38.

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