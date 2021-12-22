«Орландо Пайретс» — «Амазулу». Прогноз на матч чемпионата ЮАР (23.12.2021)

1640181305

22 декабря 2021, 16:55

23 декабря в рамках очередного тура Премьер-лиги Южной Африки состоится матч «Орландо Пайретс» — «Амазулу». Игра пройдет на стадионе «Орландо», который расположен в Йоханнесбурге. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.37. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа «Амазулу» в 9.50.

Дополнительная ставка на матч — «тотал забитых мячей больше трех» по коэффициенту 3.15.

Форма команд

«Орландо» идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 27 пунктов. В последних встречах «Пайретс» выиграли у «Марумо» 2:1, а также проиграли «Мамелоди» 1:4 и сыграли вничью 1:1 с «Сваллоус».

«Амазулу» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого коллектива те же 27 баллов. В последних поединках африканский коллектив одолел «Мамелоди Сандаунс» со счетом 1:0, а также справился с «Марумо Галлантс» 1:0 и сыграл вничью с «Чиппа Юнайтед» 2:2.

Информация для ставок

«Амазулу» не проигрывает вот уже 11 игр кряду

«Орландо Пайретс» выиграли два матча из последних пяти

У «Амазулу» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Амазулу» по коэффициенту 2.85. По мнению букмекеров Фонбет, в последнее время «Амазулу» выглядит очень хорошо, команда не проигрывает уже 11 игр кряду и наверняка не хочет проиграть и в 12-м матче подряд. «Амазулу» удивит болельщиков в грядущем поединке.