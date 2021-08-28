«Ювентус» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (28.08.2021)

Во втором туре Серии А нас ожидает матч, где встретятся «Ювентус» и «Эмполи». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Однозначным фаворитом матча букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75. В случае победы «Эмполи» зайдет коэффициент 10.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.22.
Форма команд
«Ювентус» попрощался с Криштиану Роналду и теперь продолжит свой путь без лидера команды. Свой последний поединок с португальцем клуб провел на выезде против «Удинезе», но победить не удалось (2:2).
«Эмполи» взял старт сезона с Кубка страны, где в домашнем поединке без проблем переиграл «Виченцу» со счетом 4:2. Далее последовала уже домашняя игра чемпионата Италии с римским «Лацио». Команда старалась навязать свой футбол, отрезками выглядела неплохо, но зацепиться за очки не получилось (1:3).
Информация для ставок
- «Ювентус» одержал семь побед в последних девяти поединках
- В крайних трех матчах «Эмполи» потерпел два поражения
- «Ювентус» пропускает минимум один гол в 26 играх кряду
- Последний раз «Эмполи» обыгрывал своего соперника в далеком 2007 году
Прогноз
«Ювентус» в первой домашней игре сезона рассчитывает одержать первую победу и добыть три очка. Команда терпит серьезные кадровые изменения, но они не должны помешать оформить необходимый результат. Рекомендуем сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предсказали результативный исход в другом матче чемпионата Италии.