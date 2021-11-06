«Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 14:50

Очень интересный поединок ожидает нас в рамках очередного тура итальянского чемпионата. В Турин на бой с «Ювентусом» пожалует «Фиорентина». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этой встрече явным фаворитом букмекеры выделяют «Ювентус», поставить на победу которого можно в БК Мелбет по коэффициенту 1.63. Поверить в неожиданный успех гостей предлагают по коэффициенту 5.45. Ничейный исход возможен по коэффициенту 4.

Букмекеры также дают коэффициент 1.75 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов, а также коэффициент 2.1 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Ювентус» несколько дней назад провел домашнюю игру в Лиге чемпионов, где без проблем преодолел сопротивление «Зенита» (4:2), за два тура до конца групповой стадии клуб обеспечил себе место в плей-офф. В чемпионате дела обстоят намного хуже, коллектив в двух крайних турах потерпел два поражения с одинаковым счетом (1:2) от «Сассуоло» и «Вероны» и теперь занимает девятое место в таблице после одиннадцати сыгранных матчей.

«Фиорентина» после яркого старта сезона сбавила обороты, но всеми силами пытается цепляться за верхние строчки турнирной таблицы. На данный момент команда идет на седьмом месте, благодаря победе над «Специей» в последней игре со счетом 3:0, а туром ранее коллектив минимально уступил на выезде римскому «Лацио» (0:1).

Информация для ставок

«Ювентус» смог победить один раз в последних четырех играх

У «Фиорентины» четыре поражения и три победы в крайних семи встречах

Три минувших матча «Ювентуса» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре последних поединка с участием «фиалок» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз