«Ювентус» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

«Ювентус» на стадионе «Альянц» в Турине примет «Зенит». Поединок пройдет в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.
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4 : 2
завершен
02 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки букмекеров
Фаворит противостояния — «Ювентус». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается в 4.20, а победа «Зенита» в 6.50.
Форма команд
«Ювентус» расположился на первой строчке в группе Н. У команды в активе девять баллов. Клуб выиграл три поединка, ни разу не играл вничью и не проигрывал. «Юве» забил пять голов и ни разу не пропустил.
«Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице. В активе клуба — одна победа и два поражения. «Зенит» забил четыре гола и пропустил два мяча.
Информация для ставок
● «Ювентус» не побеждает три поединка кряду во всех турнирах
● «Зенит» выиграл два матча из последних пяти
● У «Ювентуса» пять пропущенных мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом матче можно выбрать ставку «ничья или победа „Зенита“» по коэффициенту 2.40. Сейчас «Ювентус» вполне может потерять очки в матче с соперником, который на порядок ниже классом.