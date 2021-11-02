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«Ювентус» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

02 ноября 2021, 11:20
00:00 / 00:00

«Ювентус» на стадионе «Альянц» в Турине примет «Зенит». Поединок пройдет в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Лига чемпионов 2021/2022
Ювентус
Зенит
4 : 2
завершен
02 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.186.50
Мелбет 1.57 4.28 6.85
BetBoom 1.53 4.20 6.82

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Ювентус». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается в 4.20, а победа «Зенита» в 6.50.

Форма команд

«Ювентус» расположился на первой строчке в группе Н. У команды в активе девять баллов. Клуб выиграл три поединка, ни разу не играл вничью и не проигрывал. «Юве» забил пять голов и ни разу не пропустил.

«Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице. В активе клуба — одна победа и два поражения. «Зенит» забил четыре гола и пропустил два мяча.

Информация для ставок

● «Ювентус» не побеждает три поединка кряду во всех турнирах
● «Зенит» выиграл два матча из последних пяти
● У «Ювентуса» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно выбрать ставку «ничья или победа „Зенита“» по коэффициенту 2.40. Сейчас «Ювентус» вполне может потерять очки в матче с соперником, который на порядок ниже классом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.97 1.92 1.52 2.66
Мелбет 2.04 1.91
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Все комментарии
valt134
valt134
02 ноября в 15:29
ЧО там мурыжить? 2-0 победа Старой Сеньоры.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 ноября в 12:06
Поставил на ничью!
shlomo
shlomo
02 ноября в 11:51
А почему бы и в ничейку не сыграть Зениту...
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