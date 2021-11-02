«Ювентус» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

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02 ноября 2021, 11:20

«Ювентус» на стадионе «Альянц» в Турине примет «Зенит». Поединок пройдет в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Ювентус». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается в 4.20, а победа «Зенита» в 6.50.

Форма команд

«Ювентус» расположился на первой строчке в группе Н. У команды в активе девять баллов. Клуб выиграл три поединка, ни разу не играл вничью и не проигрывал. «Юве» забил пять голов и ни разу не пропустил.

«Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице. В активе клуба — одна победа и два поражения. «Зенит» забил четыре гола и пропустил два мяча.

Информация для ставок

● «Ювентус» не побеждает три поединка кряду во всех турнирах

● «Зенит» выиграл два матча из последних пяти

● У «Ювентуса» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно выбрать ставку «ничья или победа „Зенита“» по коэффициенту 2.40. Сейчас «Ювентус» вполне может потерять очки в матче с соперником, который на порядок ниже классом.