«Зандхаузен» — «Нюрнберг». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.11.2021)

В 14-м туре второго по силе чемпионата Германии «Зандхаузен» ждет в гости «Нюрнберг». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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1 : 2
завершен
19 ноября 2021, 20:30
пятница
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Нюрнберг». Команда играет выездной поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Зандхаузена» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.01. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Нюрнберг» показывает неплохую игру в сезоне, но последние матчи команда проиграла. Это опустило ее на шестую позицию в турнирной таблице. В активе клуба 21 очко, а отставание от лидера составляет пять пунктов. В предстоящем матче коллективу очень нужна победа, чтобы не продлевать серию без побед, которая может погрузить команду в кризис. В последних двух встречах чемпионата «Нюрнберг» проиграл «Вердеру» (0:2) и «Дармштадту» (1:2).
«Зандхаузен» является одним из аутсайдеров второй Бундеслиги, но в игре коллектива появился положительный прогресс. Об этом говорит всего одно поражение в пяти последних поединках чемпионата. Чтобы покинуть зону вылета, команда должна продолжать стабильно набирать очки даже с лидерами чемпионата. В прошлом матче «Зандхаузен» обыграл на выезде «Динамо» Дрезден (1:0), а ранее разошелся миром с «Вердером» (2:2).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Зандхаузена» завершились исходом «обе забьют»
- «Нюрнберг» выиграл четыре из последних десяти матчей на выезде
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Зандхазуен» выиграл две последние домашние встречи с «Нюрнбергом»
Прогноз
Исходя из статистики между командами, предполагаем, что болельщики не увидят много забитых мячей в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.01.