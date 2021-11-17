«Зандхаузен» — «Нюрнберг». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.11.2021)

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17 ноября 2021, 01:28

В 14-м туре второго по силе чемпионата Германии «Зандхаузен» ждет в гости «Нюрнберг». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Нюрнберг». Команда играет выездной поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Зандхаузена» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.01. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Нюрнберг» показывает неплохую игру в сезоне, но последние матчи команда проиграла. Это опустило ее на шестую позицию в турнирной таблице. В активе клуба 21 очко, а отставание от лидера составляет пять пунктов. В предстоящем матче коллективу очень нужна победа, чтобы не продлевать серию без побед, которая может погрузить команду в кризис. В последних двух встречах чемпионата «Нюрнберг» проиграл «Вердеру» (0:2) и «Дармштадту» (1:2).

«Зандхаузен» является одним из аутсайдеров второй Бундеслиги, но в игре коллектива появился положительный прогресс. Об этом говорит всего одно поражение в пяти последних поединках чемпионата. Чтобы покинуть зону вылета, команда должна продолжать стабильно набирать очки даже с лидерами чемпионата. В прошлом матче «Зандхаузен» обыграл на выезде «Динамо» Дрезден (1:0), а ранее разошелся миром с «Вердером» (2:2).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Зандхаузена» завершились исходом «обе забьют»

«Нюрнберг» выиграл четыре из последних десяти матчей на выезде

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Зандхазуен» выиграл две последние домашние встречи с «Нюрнбергом»

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что болельщики не увидят много забитых мячей в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.01.