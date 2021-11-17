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«Зандхаузен» — «Нюрнберг». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.11.2021)

17 ноября 2021, 01:28

В 14-м туре второго по силе чемпионата Германии «Зандхаузен» ждет в гости «Нюрнберг». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.723.452.13
Фонбет 3.85 3.55 1.95
Мелбет 3.68 3.64 1.99
BetBoom 3.70 3.40 2.04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Нюрнберг». Команда играет выездной поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Зандхаузена» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.01. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Нюрнберг» показывает неплохую игру в сезоне, но последние матчи команда проиграла. Это опустило ее на шестую позицию в турнирной таблице. В активе клуба 21 очко, а отставание от лидера составляет пять пунктов. В предстоящем матче коллективу очень нужна победа, чтобы не продлевать серию без побед, которая может погрузить команду в кризис. В последних двух встречах чемпионата «Нюрнберг» проиграл «Вердеру» (0:2) и «Дармштадту» (1:2).

«Зандхаузен» является одним из аутсайдеров второй Бундеслиги, но в игре коллектива появился положительный прогресс. Об этом говорит всего одно поражение в пяти последних поединках чемпионата. Чтобы покинуть зону вылета, команда должна продолжать стабильно набирать очки даже с лидерами чемпионата. В прошлом матче «Зандхаузен» обыграл на выезде «Динамо» Дрезден (1:0), а ранее разошелся миром с «Вердером» (2:2).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Зандхаузена» завершились исходом «обе забьют»
  • «Нюрнберг» выиграл четыре из последних десяти матчей на выезде
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Зандхазуен» выиграл две последние домашние встречи с «Нюрнбергом»

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что болельщики не увидят много забитых мячей в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.01.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.44 1.89 2.00 1.51 2.69
Мелбет 1.92 1.93
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Все комментарии
Gahi
Gahi
17 ноября в 03:57
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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