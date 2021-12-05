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«Заря» — «Ингулец». Прогноз на матч УПЛ (05.12.2021)

сегодня, 09:44

В рамках 17-го тура УПЛ «Заря» на своем домашнем стадионе примет гостей из села Петрово. В Запорожье пожалует «Ингулец». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.385.027.86
Фонбет 1.42 4.70 7.30
Мелбет 1.38 4.70 7.40
1XBET 1.38 4.70 7.40
BetBoom 1.43 4.70 7.10

Ставки букмекеров

«Заря» — фаворит встречи, поэтому линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.5 на ее победу с форой (-1). Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 5.12, а взять сенсационную победу гостей можно по коэффициенту 8.9.

Форма команд

«Заря» после двух подряд поражений от «Львова» (1:2) и «Ромы» (0:4) набрала три очка и порадовала своих болельщиков победой над принципиальным соперником «Александрией» (1:0). Луганский коллектив продолжает активную борьбу за медали и идет на четвертом месте.

«Ингулец» не выигрывал с августа и желает прервать эту серию. В минувшем туре подопечным Сергея Лавриненко удалось навязать борьбу «Шахтеру» (0:1), а туром ранее они сражались с «Минаем» и расписали голевую ничью (2:2).

Информация для ставок

• «Заря» выиграла четыре из шести последних встреч
• Безвыигрышная серия «Ингульца» составляет 11 игр
• Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с тотальным преимуществом «Зари». Созданных опасных моментов должно хватить хозяевам для достижения необходимого результата. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 3 в БК Мелбет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.70 1.79 2.03
Мелбет 2.12 1.72
1XBET 2.11 1.73
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p24ph5ssy5sq
p24ph5ssy5sq
сегодня в 12:25
Футбольный клуб Заря (Луганск) выиграет матч.
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