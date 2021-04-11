«Заря» — «Ингулец». Прогноз на матч чемпионата Украины (11.04.2021)

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вчера, 12:18

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 21-й тур чемпионата Украины.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является луганский клуб. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.41. Победа «Ингульца» оценивается по 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.93 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2.5 – 1.91. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.11.

Форма команд

«Заря» хорошо отреагировала на два поражения подряд, теперь продолжает удерживать третью позицию в турнирной таблице. Команда показывает красивый комбинационный футбол и претендует на прямое попадание в Лигу Европы. В матче с «Ингульцем» луганский клуб постарается закрепить свое положение в чемпионате. В прошлой игре «Заря» обыграла «Рух» (2:0), а туром ранее уступила «Колосу» (0:1).

«Ингулец» занимает десятое место в чемпионате, клуб находится в относительной безопасности от зоны вылета. Команда проводит только первый сезон в УПЛ , а главной задачей клуба является сохранение места в главном чемпионате страны. В последних двух матчах «Ингулец» проиграл «Мариуполю» (3:4) и оказался сильнее «Александрии» (1:0).

Информация для ставок

• «Ингулец» выиграл всего два матча из последних семи в УПЛ

• «Заря» выиграла пять из семи последних матчей в чемпионате

• Три из четырех последних матчей «Ингульца» на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»

• Матч первого круга между командами завершился ничейным результатом (1:1)

Прогноз

«Заря» является фаворитом этого поединка. Команде нужны очки, чтобы оставаться на третьем месте, поэтому коллектив приложит максимальные усилия для победы. Сделать ставку на победу «Зари» с форой -1 можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.