ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Заря» — «Ингулец». Прогноз на матч чемпионата Украины (11.04.2021)

вчера, 12:18

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 21-й тур чемпионата Украины.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.474.127.46
Лига Ставок 1.47 4.20 7.20
Фонбет Live! 1.12 7.20 39.00
Мелбет 1.49 4.12 7.22
BetBoom 1.43 4.30 7.90

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является луганский клуб. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.41. Победа «Ингульца» оценивается по 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.93 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2.5 – 1.91. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.11.

Форма команд

«Заря» хорошо отреагировала на два поражения подряд, теперь продолжает удерживать третью позицию в турнирной таблице. Команда показывает красивый комбинационный футбол и претендует на прямое попадание в Лигу Европы. В матче с «Ингульцем» луганский клуб постарается закрепить свое положение в чемпионате. В прошлой игре «Заря» обыграла «Рух» (2:0), а туром ранее уступила «Колосу» (0:1).

«Ингулец» занимает десятое место в чемпионате, клуб находится в относительной безопасности от зоны вылета. Команда проводит только первый сезон в УПЛ, а главной задачей клуба является сохранение места в главном чемпионате страны. В последних двух матчах «Ингулец» проиграл «Мариуполю» (3:4) и оказался сильнее «Александрии» (1:0).

Информация для ставок

• «Ингулец» выиграл всего два матча из последних семи в УПЛ
• «Заря» выиграла пять из семи последних матчей в чемпионате
• Три из четырех последних матчей «Ингульца» на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»
• Матч первого круга между командами завершился ничейным результатом (1:1)

Прогноз

«Заря» является фаворитом этого поединка. Команде нужны очки, чтобы оставаться на третьем месте, поэтому коллектив приложит максимальные усилия для победы. Сделать ставку на победу «Зари» с форой -1 можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.50 1.81 2.01 1.43 2.83
Лига Ставок 2.50 1.49 1.79 1.96 1.42 2.70
Мелбет 1.80 2.08
BetBoom 2.55 1.46 1.80 1.94 1.43 2.65
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
Сегодня, 13:48 Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:59
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Ингулец (Петрово)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100