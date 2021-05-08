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«Жил Висенте» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.05.2021)

вчера, 03:42

«Жил Висенте» и «Брага» проведут очную встречу в рамках 32-го тура Примейры. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.313.671.74
Лига Ставок 4.80 3.50 1.77
Мелбет 4.82 3.62 1.78
1XBET 4.06 7.70 1.40

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Брагу» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.74, ничейный исход котируется в 3.64, а победа «Жил Висенте» представлена коэффициентом 5.00.

Что касается голов, в этой игре букмекеры ожидают умеренную результативность. Ставки на ТМ (2,5) идут в линии БК по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

У «Жил Висенте» 35 очков и 11-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Команда опережает зону вылета на семь очков. По итогам пяти прошлых туров лиги «Жил Висенте» набрал семь баллов. Команда успешно сыграла с «Бенфикой» (2:1), «Маритиму» (1:0) и «Фаренсе» (0:0), а также проиграла «Фамаликау» (0:3) и «Белененсешу» (1:2).

«Брага» окончательно выпала из борьбы за призовые места. «Оружейники» не побеждали в трех прошлых турах Примейры, набрав только один балл в игре с «Пасуш де Феррейра» (1:1). Перед этим «Брага» поочередно уступила «Спортингу» (0:1) и «Маритиму» (0:1).

Информация для ставок

  • В 5 из 6 прошлых очных встреч соперников сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • Исход ТМ (2,5) также состоялся в 5 из 6 предыдущих матчей «Браги» в лиге
  • «Брага» не проигрывала в 7 предыдущих встречах с «Жил Висенте»

Прогноз

На финише сезона «Брага» заметно сбавила обороты и лишилась реальных шансов завершить чемпионат на третьем месте. «Жил Висенте» ещё не гарантировал сохранение прописки в Примейре и вряд ли без боя отдаст очки фавориту. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.50 1.85 2.05 1.46 2.83
Лига Ставок 2.47 1.50 1.76 1.99 1.41 2.75
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 2.50 1.51 1.84 2.07 1.42 2.79
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:13
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Брага»
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