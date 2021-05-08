«Жил Висенте» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.05.2021)

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вчера, 03:42

«Жил Висенте» и «Брага» проведут очную встречу в рамках 32-го тура Примейры. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Брагу» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.74, ничейный исход котируется в 3.64, а победа «Жил Висенте» представлена коэффициентом 5.00.

Что касается голов, в этой игре букмекеры ожидают умеренную результативность. Ставки на ТМ (2,5) идут в линии БК по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

У «Жил Висенте» 35 очков и 11-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Команда опережает зону вылета на семь очков. По итогам пяти прошлых туров лиги «Жил Висенте» набрал семь баллов. Команда успешно сыграла с «Бенфикой» (2:1), «Маритиму» (1:0) и «Фаренсе» (0:0), а также проиграла «Фамаликау» (0:3) и «Белененсешу» (1:2).

«Брага» окончательно выпала из борьбы за призовые места. «Оружейники» не побеждали в трех прошлых турах Примейры, набрав только один балл в игре с «Пасуш де Феррейра» (1:1). Перед этим «Брага» поочередно уступила «Спортингу» (0:1) и «Маритиму» (0:1).

Информация для ставок

В 5 из 6 прошлых очных встреч соперников сыграла ставка на ТМ (2,5)

Исход ТМ (2,5) также состоялся в 5 из 6 предыдущих матчей «Браги» в лиге

«Брага» не проигрывала в 7 предыдущих встречах с «Жил Висенте»

Прогноз

На финише сезона «Брага» заметно сбавила обороты и лишилась реальных шансов завершить чемпионат на третьем месте. «Жил Висенте» ещё не гарантировал сохранение прописки в Примейре и вряд ли без боя отдаст очки фавориту. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.