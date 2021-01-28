«Жил Висенте» — «Порту»: прогноз на матч Кубка Португалии (28.01.2021)

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28 января 2021, 12:09

В четвертьфинале Кубка Португалии всех поклонников этого турнира ждет яркое противостояние «Порту» и «Жил Висенте».

Ставки букмекеров

Безусловными фаворитами букмекеры считают гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.4. В случае победы «Жил Висенте» зайдет коэффициент 7.6. Ничью можно выбрать за 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.74 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.08. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 2.0.

Форма команд

Один из самых титулованных клубов Португалии «Порту» ведет ожесточенную борьбу за чемпионство. Команда на четыре очка отстает от «Спортинга» из Лиссабона. Однако жертвовать Кубком страны гости нынешнего поединка не намерены. В прошлой стадии они переиграли «Насьонал» (4:2), а последним матчем команды стала выездная победа над «Фаренсе» в чемпионате.

«Жил Висенте» показывает не самые хорошие результаты в чемпионате и занимает 16-ю строчку. Главной проблемой команды на данный момент является сохранение прописки в португальском чемпионате. На прошлой стадии «Жил Висенте» прошел «Академико Визеу» (3:2), а в прошлом матче чемпионата минимально проиграл «Браге» (0:1).

Информация для ставок

• «Порту» проиграл всего два раза из десяти последних матчей во всех турнирах

• За последние 5 сезонов «Жил Висенте» лишь один раз оказался сильнее «Порту» на своем поле

• Четыре из пяти последних матчей «Жил Висенте» заканчивались тоталом меньше 2.5 мячей

• В последних трех матчах «Порту» не может забить более одного гола в ворота соперников

Прогноз

Команды в ожидании напряженного матча, где исход встречи может определить одна результативная ошибка. Клубы будут беречь силы, а играть на полных скоростях в таком режиме затруднительно. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2.5 мячей с коэффициентом 2.08.