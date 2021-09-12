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«Жил Висенте» — «Визела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.09.2021)

12 сентября 2021, 12:00

В рамках пятого тура чемпионата Португалии «Жил Висенте» дома сыграет дома против «Визелы».

Португалия. Примейра 2021/2022
Жил Висенте
Визела
2 : 2
завершен
12 сентября 2021, 20:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.103.483.76
Мелбет 2.26 3.29 3.50
1XBET 2.33 3.28 3.19

Ставки букмекеров

Статус фаворита в этой игре на себе примеряют хозяева поля. Поставить на победу «Жил Висенте» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.04, ничья котируется в 3.48, а победа «Визелы» идет за 3.72.

Эксперты сервиса также склоняются к низовому формату встречи. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.76, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

В четырех сыгранных турах португальской лиги футболистам «Жил Висенте» удалось набрать шесть очков. Команда смогла победить на старте «Боавишту» (3:0) и «Портимоненси» (1:0), но затем ее результаты ухудшились. В двух прошлых матчах чемпионата «Жил Висенте» уступил на своем поле «Бенфике» (0:2) и в гостях «Санта-Кларе» (0:1), расположившись на седьмом месте рейтинга.

«Визела» занесла себе в актив только одну победу, которую команда оформила дома над «Тонделой» (2:1). В играх со «Спортингом» (0:3) и «Виторией» (0:4) гости грядущей встречи крупно проиграли, а в последнем туре «Визела» разошлась миром с «Боавиштой» (1:1).

Информация для ставок

• В 3 прошлых матчах «Жил Висенте» в чемпионате выиграла ставка ТМ(2,5)
• В 4 предыдущих встречах соперников на поле «Жил Висенте» сыграл исход ТМ(2,5)
• В 5 домашних играх с соперником «Жил Висенте» не проигрывал – 3 победы и 2 ничьи

Прогноз

Рекомендуем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.60 1.75 2.16
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 1.97 1.93
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Все комментарии
jk752mzjs6j5
jk752mzjs6j5
12 сентября в 19:27
Футбольный клуб «Жил Висенте» (Барселуш) выиграет матч.
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fqbhyf4m98qx
12 сентября в 19:27
Футбольный клуб «Жил Висенте» (Барселуш) одержит победу.
sv_1969
sv_1969
12 сентября в 12:04
Хозяева не проиграют
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