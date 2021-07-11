«Жувентуд» — «Атлетико Гоияниенсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.07.2021)

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сегодня, 00:35

11 июля «Жувентуд» сыграет против «Атлетико Гоияниенсе» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки, которые помогут сделать правильный выбор.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Жувентуд». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.05 и на победу «Атлетико» за 2.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Жувентуд» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. В последних матчах «Жувентуд» показывает футбол неплохого уровня, но, несмотря на это, постоянно теряет очки. Команда с характером и может перевернуть поединок в последнюю минуту.

«Атлетико» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у клуба пока 14 баллов. В последних матчах «Атлетико» выглядит неплохо. Команда находится в хорошей форме, возможно, что в поединке против «Жувентуда» этот клуб покажет все, на что способен.

Информация для ставок

«Жувентуд» забил четыре гола в последних пяти матчах

«Атлетико» выиграл два матча из последних пяти

«Жувентуд» проиграл два матча кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на исход с учетом форы (0) «Жувентуда» по коэффициенту 1.83. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше двух за 2.13.

Ранее букмекеры предложили интересный коэффициент на исход финального матча Евро-2020 между сборной Италии и Англии.