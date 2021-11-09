«Жувентуд» — «Интернасьонал». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.11.2021)

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09 ноября 2021, 13:35

11 ноября в рамках 31-го тура бразильской Серии А будет сыгран очередной поединок, в котором примут участие «Жувентуд» и «Интернасьонал». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Интернасьонал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа хозяев поля в 3.30.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.50.

Форма команд

«Жувентуд» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 30 баллов. В последних матчах «Жувентуд» сыграл вничью с «Баией», а также с «Сеарой» и проиграл «Гремио».

«Интернасьонал» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 44 балла. В последних матчах бразильский коллектив выиграл у «Гремио», а также проиграл «Сан-Паулу» и сыграл вничью с «Коринтианс».

Информация для ставок

«Интернасьонал» выиграл один матч из последних пяти

«Жувентуд» не побеждает семь поединков кряду

«Интернасьонал» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на победу «Жувентуда» или на ничейный исход по коэффициенту 1.60. Эта команда не побеждает семь поединков кряду, но она может зацепиться здесь хотя бы за ничейный исход. Дело в том, что «Интернасьонал» в последних матчах играет очень плохо и часто пропускает.