ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБразилия. Серия А 2021

«Жувентуд» — «Интернасьонал». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.11.2021)

09 ноября 2021, 13:35

11 ноября в рамках 31-го тура бразильской Серии А будет сыгран очередной поединок, в котором примут участие «Жувентуд» и «Интернасьонал». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Бразилия. Серия А 2021
Жувентуд
Интернасьонал
2 : 1
завершен
11 ноября 2021, 03:30
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Интернасьонал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа хозяев поля в 3.30.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.50.

Форма команд

«Жувентуд» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 30 баллов. В последних матчах «Жувентуд» сыграл вничью с «Баией», а также с «Сеарой» и проиграл «Гремио».

«Интернасьонал» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 44 балла. В последних матчах бразильский коллектив выиграл у «Гремио», а также проиграл «Сан-Паулу» и сыграл вничью с «Коринтианс».

Информация для ставок

  • «Интернасьонал» выиграл один матч из последних пяти
  • «Жувентуд» не побеждает семь поединков кряду
  • «Интернасьонал» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на победу «Жувентуда» или на ничейный исход по коэффициенту 1.60. Эта команда не побеждает семь поединков кряду, но она может зацепиться здесь хотя бы за ничейный исход. Дело в том, что «Интернасьонал» в последних матчах играет очень плохо и часто пропускает.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.68 2.32 1.41 2.97
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
09 ноября в 17:49
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
jezzaweykv4s
jezzaweykv4s
09 ноября в 15:48
Голов много не будет.
28e7e2syn7qk
28e7e2syn7qk
09 ноября в 14:49
Тотал меньше 2.5 сыграет.
zvk2h65m2atd
zvk2h65m2atd
09 ноября в 13:49
Футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри) одержит победу.
h4w22wzqmu4s
h4w22wzqmu4s
09 ноября в 13:48
Футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри) выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100