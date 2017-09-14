«Марибор» не прощает. 5 уязвимостей «Спартака»

Досадно, но факт: «Спартак» не смог переиграть априори самого слабого оппонента в своем квартете. «Соккер.ру» негодует из-за того, что чемпионы России пляшут на граблях.

Латеральный конфуз

«Спартак» в третьем матче подряд использовал схему с тремя центральными защитниками, и мне понятно, почему в тяжелый момент сезона Каррера доверился расстановке, с которой работал на протяжении пяти лет в тренерском штабе Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии. Не могу отрицать, что «Спартак» в расстановке 3-5-2 выглядит более организованно с точки зрения командных действий, вероятно, Массимо лучше знает все ходы и выходы в этой тактике, лучше умеет ее применять. Все это так, но проблема заключается в том, что состав «красно-белых» не укомплектован под постоянную работу с этой схемой. В первую очередь, речь идет о бровочниках. Комбаров позиционно действует безграмотно, но что-то умеет в атаке, о Ещенко нельзя сказать даже этого.

Андрей послушно исполняет требования главного тренера, позиционно он почти всегда там, где должен быть, в матче с «Марибором» растягивал бровку, часто получал мяч и даже имел хороший момент, однако техника и бесконечные потери в простых ситуациях – это провал. Да и на полный матч 33-летнего защитника не хватило, как и его коллеги. И вот здесь снова отсылка к трансферной кампании: сильные игроки на эти позиции могли существенно поднять качество игры «Спартака». Каррера имел возможность сформировать состав под любимую расстановку, но «красно-белые» остались с Ещенко и Комбаровым на флангах, которых дублируют Тигиев и Петкович, которые, по всей видимости, еще меньше подходят для этих важных ролей.

Стратегическая уязвимость

Есть тактика – некий план, которого команда придерживается, линейная расстановка, распределение зон подстраховки и так далее. Не скажу, что все идеально, но «Спартак» не ужасен, у команды есть понимание, какие зазоры должны выдерживаться между линиями и между игроками в линиях, как осуществляется переход из обороны в атаку. Сыровато во многих игровых фазах, но для оттачивания взаимодействия нужно стабильно сыграть матчей 10-12 одной схемой, и улучшения будут налицо. В чем «Спартак» отвратителен – так это в исполнении задач на игру по таймингу, в реакции на меняющиеся обстоятельства, в общем, в стратегическом планировании. Они такие непорочные незнайки, что просто слов нет.

Простите мой словенский, но «Спартак» болтается, как «sranje» в проруби. Тонут, всплывают, жмутся к ледяным бортам – и все бессистемно. Команда Массимо Карреры не знает или не умеет выбирать подходящий стиль под фазу игры. Это и в чемпионате России постоянно происходит, а в матче с «Марибором» особенно бросалось в глаза, ведь «фиалки» знали, чего хотят от игры – агрессивного дебюта, игры вторым номером при ничьей, мощного нажима при счете в пользу оппонента. «Спартак» был зрителем, и счастье, что забил свой гол благодаря превосходству в индивидуальном мастерстве, но командные действия, умная смена декораций, ведение игры – это все не про «красно-белых». В чем-то москвичи добились относительной организации, но командный интеллект остается на зачаточном уровне. Неразумная команда этот «Спартак», вот такой неприятный вывод.

Реализация

А ведь исторически кажется, что «Спартак» скорее должен быть субтильным малым, но разумным, ловким, хитрым, изобретательным и в чем-то даже ироничным. Все так. Но реализация – давний грех, который сейчас снова маячит на переднем плане. Нерадивое отношение к созданным моментам и ударам из хороших позиций подводит «красно-белых» раз за разом. При всей нестройности игры в Мариборе «Спартак» мог забить больше одного мяча, если бы Комбаров и Ещенко не лупили со всей дури, когда следовало «включить голову» и сыграть хладнокровнее, да и при счете 1:0 Фернандо мог хоронить «Марибор» после разрывающей оборону бразильской комбинации с Луисом Адриано. Сама по себе эта проблема сопутствует веселым командам, которые легко создают моменты и легко к ним относятся. Не было бы у «Спартака» других уязвимостей, эту черту можно было простить при наличии хороших результатов, но на фоне других несуразностей она тоже сказывается.

Странная игра замен

И эта тема тоже не впервые поднимается в нынешнем сезоне, вопрос адресуется Массимо Каррере, который регулярно не преуспевает в оперативном управлении игрой. В матчах с «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом» были вопросы по заменам, возникли они и после первого матча в Лиге чемпионов. Массимо снова никак не отреагировал на перестроения в игре соперника, не прикрыл правый фланг обороны, где Ещенко уже обернулся боксерской грушей, а Попов и Мельгарехо вышли на поле на последние минуты при счете 1:1, когда уже поздно было что-либо менять в игре. Каррера не в первый раз не реагирует на смену направления течений в игре, за что «Спартак» расплачивается упущенными результатами. Неужели просто совпадение? Да еще и эта странная замена Промеса, которая оказалось ошибкой, еще одна странность.

Дефицит опыта

А теперь суммируем все вышеперечисленное и смотрим на это сквозь призму недостатка опыта большинства игроков «Спартака» в Лиге чемпионов. Если честно, сложилось ощущение, что статус матча главного клубного турнира Европы давил на «красно-белых», если не сказать больше – пугал и заставлял трястись колени. Наверное, это единственная из представленных в этом списке уязвимостей, с которой ничего не поделаешь вот так сразу. Нужно время, нужны такие пощечины, какой ответил «Марибор» на пропущенный мяч. Но со всем остальным бороться можно и нужно. Более того, это необходимо. Если «Спартак» не хочет остаться халифом на час и узкопрофильным коллективом, построенном на фундаменте эмоций, то от «слепых пятен» нужно избавляться. Вообще-то, сделать это нужно было еще вчера, но даже завтра будет лучше, чем никогда.