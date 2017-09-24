Сборная 11 тура. Расчетливый «Зенит» и усмирители «Спартака»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
22:00 Идет первый тайм, 15’ Арсенал 0:0 Вест Бромвич
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Амкар 3:0 СКА-Хабаровск
19:30 Матч завершен Ахмат 1:0 Рубин
  • Главные новости
  • Все новости
21:24
Автогол Оздоева принес «Ахмату» победу над «Рубином»138
20:55
Бывший доктор «Спартака» считает, что в травмах «красно-белых» виноваты тренеры19
18:54
«Амкар» уверенно обыграл «СКА-Хабаровск» в 11-м туре РФПЛ33
16:08
Черчесов: «Отдельного разговора с Кокориным не было. Он говорит на поле»18
15:44
Черчесов: «Глушакову не помешает пауза, пусть подлечится, приведет мысли в порядок»49
22:10
Григорян показал средний палец болельщикам «Торпедо»0
22:10
Кононов: «Главное, что мы показали характер»0
22:06
Бердыев: «Игра шла до первой ошибки»2
21:51
Мутко: «Никаких сомнений — инфраструктурная программа ЧМ будет выполнена»1
21:41
Гарет Бэрри проведет 633-й матч и установит рекорд Премьер-Лиги5
21:36
Заболотный: «Готов помогать сборной в любом качестве»10
21:27
Ван Бронкхорст: «„Фейеноорду“ нельзя рисковать в матче с „Наполи“»1
21:11
«Арсенал» - «Вест Бромвич»: стартовые составы8
21:07
«Бавария» заявила Штарке на Лигу чемпионов0
21:05
Совет оргкомитета «Россия-2018» обсудил состояние поля в Петербурге8
20:59
«Манчестер Сити» готов заплатить за Серхи Роберто 35 млн фунтов7
20:52
Лопырева расскажет английским журналистам про подготовку к ЧМ-20189
20:43
Мутко: «Смена губернатора Самарской области никак не повлияет на подготовку региона к ЧМ»4
20:33
Коста: «У нас нет сомнений, что „Ювентус“ может выиграть Лигу чемпионов»11
20:08
Клопп: «Промес — хороший футболист. Очень хороший!»18
20:03
Кариус: «Акинфеев выступает на очень хорошем уровне, чему-то я у него научился»21
19:58
«Милан» продлил контракт с Сусо2
19:53
Фернандиньо: «„Шахтер“ будет атаковать и мы должны быть к этому готовы»5
19:46
Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей на подготовку города к ЧМ-201817
19:36
«Ливерпуль» прилетел в Москву на матч со «Спартаком»22

Сборная 11 тура. Расчетливый «Зенит» и усмирители «Спартака»

сегодня, 21:55

Не ищите в сборной тура на «Соккер.ру» футболистов «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» или «Ростова», зато встречайте героев жарких концовок из числа их соперников. 

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит») – спаситель тура

Выбираем между количеством отбитых ударов и сложностью сэйвов. Динамовец Шунин пять раз парировал мячи, его коллега Лунев – дважды. Но одному били далеко не каждый раз сильно, а второй вытащил два «мертвых» удара, которые теоретически могли привести даже к камбэку «Краснодара». «Быки» сыграли после перерыва агрессивнее, чем армейцы по ходу дерби, так что Шунина отмечаем, а в сборную берем Лунева.  

Защитники

Бранислав Иванович («Зенит»)

Смольникову надо учиться так играть – Иванович справа отработал сильно, провел впечатляющий первый тайм. На нем нарушили правила, и стандарт привел к голу Ерохина. А позже сам Иванович удобно вырезал мяч на голову Полозу. Получив преимущество в два мяча, Бранислав перешел в защиту и ошибался лишь в мелочах. Серб, впрочем, как и весь «Зенит», сыграл в «Краснодаре» расчетливо и высококлассно. 

Себастьян Хольмен («Динамо») – цепкость выходных

Швед снова в списке лучших в туре. Хольмен сделал так, что многие удары ЦСКА шли в молоко – цеплялся за мяч до последнего. Маммана в Краснодаре здорово и нагло сыграл, обыгрывая соперников в обороне, у Шуньича неплохо получалось против армейцев, однако Хольмен был еще грамотнее и аккуратнее. Не смотрите на количество ударов по воротам Шунина – оборона москвичей сработала неплохо. 

Мирал Самарджич («Анжи») 

«Спартак» дома, конечно же, атаковал. И оборона последней команды дивизиона, безусловно, допускала ошибки. Но именно Мирал, когда «красно-белые» выигрывали 1:0, за пятнадцать минут до конца матча пошел к чужим воротам и после подачи Хубулова помножил на ноль отставание аутсайдера. В нервном матче грубые ошибки в обороне допускал не словенец, но без его гола не было бы сюрприза тура

Доменико Кришито («Зенит»)

Скушал Подберезкина, не заметил защитника Шишкина, отдал важную голевую передачу – точно на высокого Ерохина в идеальный момент для перелома в игре. Кришито в обороне тоже отлично смотрелся, и если Вандерсон немножко подергал Ивановича справа, то слева достойного оппонента для Доменико не нашлось. Много отборов, выбор позиции, аккуратность при позиционной игре – Миммо хорош. 

Полузащитники

Олег Данченко («Анжи») 

Эрик Бикфалви из «Урала» успешно сыграл – реализовал пенальти и отдал голевую против «Тосно», который очень паниковал в защите. Но именно Данченко выделился в матче против «Спартака», когда у него хватило сил, скорости и выдержки, чтобы в стрессовой ситуации разогнать теперь уже легендарную контратаку «Анжи» против «Спартака». Данченко принес команде волевую ничью в Москве, а мог и победу! 

Самба Соу («Динамо»)

Умеет малиец играть в футбол. Пускай вместе с партнерами не оградили Шунина от дальних ударов армейцев, но дерби получилось сравнительно миролюбивым. Динамовцы не давали времени для острых разрезающих передач на Витиньо от Натхо и Дзагоева, Соу привычно собрал отборов, традиционно присматривал за центром поля. Также пытался активничать Соснин, однако за класс выделяем его напарника. Соу буквально всюду играет – от левого до правого фланга. 

Александр Ерохин («Зенит»)

Кузяев симпатично играл, поскольку привычно страховал партнеров, но Ерохин выделился сильнее – на его счету важный гол, он закрывал различные зоны в центре поля. Хотя в основе в Краснодаре не было Паредеса, чтобы в традиционном для Манчини стиле разгонять атаки, нашлись люди, которые качественно отработали в разных фазах игры. И Ерохин – один из таких, ведь не случайно Александра зовут в сборную. После спорного дебюта в «Зените» набрал форму.

Нападающие

Алексей Евсеев («Урал»)

Отмечаем молодого нападающего команды Тарханова, ведь на счету Алексея с футбольной фамилией гол, удар в штангу, участие в нескольких перспективных атаках. Недавно говорили об Ильине, а сейчас, не исключено, заговорят про Евсеева – атакующий игрок, воспитанный в «Зените», в Екатеринбурге начинает раскрываться. Пора уже, двадцать три года молодому человеку. 

Дарко Бодул («Амкар») – суперсаб тура

Автор одного из лучших голов тура – красивого удара со штрафного, и результативной передачи вышел на поле на восемьдесят первой минуте матча. Через три минуты пробил через стенку в нижний угол ворот, а потом увидел партнера в шикарном положении. Бодул доказал, что форвард может многое даже за короткое время. Пусть «СКА-Хабаровск» добивали, счет был 1:0, зато получилось изящно! 

 Эдер («Локомотив»)

Кучук и Семин создали один из самых унылых спектаклей сезона – отличные команды собрали парочку ударов, но в целом игра была без ворот и без умных решений. Так что быть здесь нулевой ничьей, если бы не Эдер, для которого забивать решающие мячи – хорошая привычка. Тут не могло быть овертайма, как с Францией, но и гол на 92-й минуте – невероятная развязка. Герой финала Евро-2016 заработал для «Локомотива» три пункта. 

Тренер

Роберто Манчини («Зенит»)

Берем Манчини, поскольку в этом туре никто так уверенно не обыгрывал соперника уровня «Краснодара» у него на поле. «Локомотив» победил «Ростов», но не так четко, как «Зенит». Манчини сработал идеально – и стартовый состав после поражения в Кубке России выбрал грамотно, и настроил команду, и первый тайм разыграли, как по нотам. Во втором сознательно отошли назад, и если отнять два сэйва Лунева – «Краснодар» заставили плясать под дудку «Зенита». 

Кульминации тура. Концовки игр «Анжи» и «Локомотива»

«Спартак» снова потерял победу – ничего нового, но «Анжи» похвалим, невзирая на то, что они позволили москвичам сравнять счет. «Локомотиву» не всегда везло в унылых матчах, как против «Ростова», но Семин прав – когда-то должно повезти. Концовки этих матчей получились яркими, ведь камбэк на поле чемпиона России и гол на девяносто второй минуте в ворота ростовчан на их поле – события нерядовые. 

Замены выходных. Эдер («Локомотив») и Бодул («Амкар»)

«Ростов» и «СКА-Хабаровск» пострадали от парней, которые поиграли всего ничего. И если Эдер просто оказался в нужном месте в идеальное время, то Бодул за двенадцать минут на поле забил со штрафного и выдал голевую передачу на Комолова. Вот это вышел Дарко погулять! 

Расчетливость тура. «Зенит» Роберто Манчини

Итальянец шикарно расписал матч, поскольку «Зенит» включался против «Краснодара», когда хотел, а когда собрался поиграть в защите – получилось успешно отразить все атаки. Дважды Лунев спас, однако не сказать, что «быки» контролировали ход матча – все было в руках «Зенита» и Манчини, который правильно выбрал и тактику, и стратегию, стерев все попытки Шалимова спасти матч в порошок. Лидер РФПЛ сыграл лучше всех в этом туре. 

Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100