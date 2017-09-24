Сборная 11 тура. Расчетливый «Зенит» и усмирители «Спартака»

Не ищите в сборной тура на «Соккер.ру» футболистов «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» или «Ростова», зато встречайте героев жарких концовок из числа их соперников.

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит») – спаситель тура

Выбираем между количеством отбитых ударов и сложностью сэйвов. Динамовец Шунин пять раз парировал мячи, его коллега Лунев – дважды. Но одному били далеко не каждый раз сильно, а второй вытащил два «мертвых» удара, которые теоретически могли привести даже к камбэку «Краснодара». «Быки» сыграли после перерыва агрессивнее, чем армейцы по ходу дерби, так что Шунина отмечаем, а в сборную берем Лунева.

Защитники

Бранислав Иванович («Зенит»)

Смольникову надо учиться так играть – Иванович справа отработал сильно, провел впечатляющий первый тайм. На нем нарушили правила, и стандарт привел к голу Ерохина. А позже сам Иванович удобно вырезал мяч на голову Полозу. Получив преимущество в два мяча, Бранислав перешел в защиту и ошибался лишь в мелочах. Серб, впрочем, как и весь «Зенит», сыграл в «Краснодаре» расчетливо и высококлассно.

Себастьян Хольмен («Динамо») – цепкость выходных

Швед снова в списке лучших в туре. Хольмен сделал так, что многие удары ЦСКА шли в молоко – цеплялся за мяч до последнего. Маммана в Краснодаре здорово и нагло сыграл, обыгрывая соперников в обороне, у Шуньича неплохо получалось против армейцев, однако Хольмен был еще грамотнее и аккуратнее. Не смотрите на количество ударов по воротам Шунина – оборона москвичей сработала неплохо.

Мирал Самарджич («Анжи»)

«Спартак» дома, конечно же, атаковал. И оборона последней команды дивизиона, безусловно, допускала ошибки. Но именно Мирал, когда «красно-белые» выигрывали 1:0, за пятнадцать минут до конца матча пошел к чужим воротам и после подачи Хубулова помножил на ноль отставание аутсайдера. В нервном матче грубые ошибки в обороне допускал не словенец, но без его гола не было бы сюрприза тура.

Доменико Кришито («Зенит»)

Скушал Подберезкина, не заметил защитника Шишкина, отдал важную голевую передачу – точно на высокого Ерохина в идеальный момент для перелома в игре. Кришито в обороне тоже отлично смотрелся, и если Вандерсон немножко подергал Ивановича справа, то слева достойного оппонента для Доменико не нашлось. Много отборов, выбор позиции, аккуратность при позиционной игре – Миммо хорош.

Полузащитники

Олег Данченко («Анжи»)

Эрик Бикфалви из «Урала» успешно сыграл – реализовал пенальти и отдал голевую против «Тосно», который очень паниковал в защите. Но именно Данченко выделился в матче против «Спартака», когда у него хватило сил, скорости и выдержки, чтобы в стрессовой ситуации разогнать теперь уже легендарную контратаку «Анжи» против «Спартака». Данченко принес команде волевую ничью в Москве, а мог и победу!

Самба Соу («Динамо»)

Умеет малиец играть в футбол. Пускай вместе с партнерами не оградили Шунина от дальних ударов армейцев, но дерби получилось сравнительно миролюбивым. Динамовцы не давали времени для острых разрезающих передач на Витиньо от Натхо и Дзагоева, Соу привычно собрал отборов, традиционно присматривал за центром поля. Также пытался активничать Соснин, однако за класс выделяем его напарника. Соу буквально всюду играет – от левого до правого фланга.

Александр Ерохин («Зенит»)

Кузяев симпатично играл, поскольку привычно страховал партнеров, но Ерохин выделился сильнее – на его счету важный гол, он закрывал различные зоны в центре поля. Хотя в основе в Краснодаре не было Паредеса, чтобы в традиционном для Манчини стиле разгонять атаки, нашлись люди, которые качественно отработали в разных фазах игры. И Ерохин – один из таких, ведь не случайно Александра зовут в сборную. После спорного дебюта в «Зените» набрал форму.

Нападающие

Алексей Евсеев («Урал»)

Отмечаем молодого нападающего команды Тарханова, ведь на счету Алексея с футбольной фамилией гол, удар в штангу, участие в нескольких перспективных атаках. Недавно говорили об Ильине, а сейчас, не исключено, заговорят про Евсеева – атакующий игрок, воспитанный в «Зените», в Екатеринбурге начинает раскрываться. Пора уже, двадцать три года молодому человеку.

Дарко Бодул («Амкар») – суперсаб тура

Автор одного из лучших голов тура – красивого удара со штрафного, и результативной передачи вышел на поле на восемьдесят первой минуте матча. Через три минуты пробил через стенку в нижний угол ворот, а потом увидел партнера в шикарном положении. Бодул доказал, что форвард может многое даже за короткое время. Пусть «СКА-Хабаровск» добивали, счет был 1:0, зато получилось изящно!

Эдер («Локомотив»)

Кучук и Семин создали один из самых унылых спектаклей сезона – отличные команды собрали парочку ударов, но в целом игра была без ворот и без умных решений. Так что быть здесь нулевой ничьей, если бы не Эдер, для которого забивать решающие мячи – хорошая привычка. Тут не могло быть овертайма, как с Францией, но и гол на 92-й минуте – невероятная развязка. Герой финала Евро-2016 заработал для «Локомотива» три пункта.

Тренер

Роберто Манчини («Зенит»)

Берем Манчини, поскольку в этом туре никто так уверенно не обыгрывал соперника уровня «Краснодара» у него на поле. «Локомотив» победил «Ростов», но не так четко, как «Зенит». Манчини сработал идеально – и стартовый состав после поражения в Кубке России выбрал грамотно, и настроил команду, и первый тайм разыграли, как по нотам. Во втором сознательно отошли назад, и если отнять два сэйва Лунева – «Краснодар» заставили плясать под дудку «Зенита».

Кульминации тура. Концовки игр «Анжи» и «Локомотива»

«Спартак» снова потерял победу – ничего нового, но «Анжи» похвалим, невзирая на то, что они позволили москвичам сравнять счет. «Локомотиву» не всегда везло в унылых матчах, как против «Ростова», но Семин прав – когда-то должно повезти. Концовки этих матчей получились яркими, ведь камбэк на поле чемпиона России и гол на девяносто второй минуте в ворота ростовчан на их поле – события нерядовые.

Замены выходных. Эдер («Локомотив») и Бодул («Амкар»)

«Ростов» и «СКА-Хабаровск» пострадали от парней, которые поиграли всего ничего. И если Эдер просто оказался в нужном месте в идеальное время, то Бодул за двенадцать минут на поле забил со штрафного и выдал голевую передачу на Комолова. Вот это вышел Дарко погулять!

Расчетливость тура. «Зенит» Роберто Манчини

Итальянец шикарно расписал матч, поскольку «Зенит» включался против «Краснодара», когда хотел, а когда собрался поиграть в защите – получилось успешно отразить все атаки. Дважды Лунев спас, однако не сказать, что «быки» контролировали ход матча – все было в руках «Зенита» и Манчини, который правильно выбрал и тактику, и стратегию, стерев все попытки Шалимова спасти матч в порошок. Лидер РФПЛ сыграл лучше всех в этом туре.