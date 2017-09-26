«Русские остались в восторге». Английские СМИ – о ничьей «Спартака» и «Ливерпуля»

Будем честны, «Спартак» сотворил небольшую сенсацию, не позволив «Ливерпулю» победить. А что думают об этом британцы? «Соккер.ру» делится любопытной подборкой мнений.

BBC говорит о «Спартаке» вскользь, делая акцент на решениях Юргена Клоппа и в частности сомневается в правоте немецкого тренера, поставившего в ворота Лориса Кариуса: «„Спартак“ редко угрожал воротам, „Ливерпуль“ выглядел лучше на протяжении всей игры, нанес 16 ударов по воротам соперников, однако этого не хватило, чтобы одержать первую выездную победу в еврокубковых соревнованиях с 2009 года. Хозяева забили первыми: Лорис Кариус, которого Клопп предпочел Миньоле, отразившему пенальти во встрече с „Лестером“, слишком легко дал Фернандо „прошить“ себя ударом со штрафного. „Ливерпуль“ сумел довольно быстро отыграться, но большего „красным“ достичь не удалось. В отличие от Кариуса, вратарь „Спартака“ Артем Ребров и его сменщик Александр Селихов, появившийся на поле по ходу второго тайма, оказались на высоте».

The Telegraph: «Перед началом матча фанаты „Спартака“ развернули гигантский баннер на половину центральной трибуны с лозунгом „Win or die“ (победи или умри). Нужно думать, инструктаж не прошел даром для футболистов домашней команды. „Спартак“ реализовал свою единственную возможность, чтобы забить. Показалось, что Кариус не проявил достаточно решимости, чтобы отразить удар Фернандо со штрафного. „Ливерпуль“ снова преуспел в любимом искусстве: показывать хорошую игру, но не добиваться результата. Ничья – это катастрофа с учетом подавляющего преимущества „красных“. Русские остались в восторге из-за непредвиденного расточительства атакующих игроков „Ливерпуля“».

The Guardian наравне со стандартными «якорями» в текстах всех английских СМИ – 8 лет «Ливерпуля» без выездных побед в Европе, нерешительный Кариус и решение Клоппа выпустить его в основе, баннер «Win or die», чуть больше внимания уделяет «Спартаку»: «К „Спартаку“ не может быть претензий по командной работе и самоотдаче, футболисты отдали все силы, чтобы облегчить давление на своего тренера Массимо Карреру, одержавшего три победы в 11 турах лиги в этом сезоне. В атаке без своего лидера Квинси Промеса „Спартаку“ было трудно создавать угрозы воротам Кариуса, зато на своей половине поля хозяева ложились костьми, а когда защитники оказывались не у дел, выручали вратари, особенно впечатляющим получился сэйв запасного голкипера Селихова после удара Салаха головой с близкого расстояния в концовке матча».

The Independent не отказывает «Спартаку» в исторических комплиментах и даже предлагает читателям зарисовки из истории «красно-белых»: «Самый большой в России футбольный клуб из когда-либо существовавших выдал неплохой старт в матче и даже сумел забить первым, но потом „Ливерпуль“ создал в шесть раз больше моментов, однако вынужден был довольствоваться только ничьей. Забивали исключительно бразильцы, а Кариус был не так хорош, как его российские коллеги. Когда Лорис пропускал со штрафного от Фернандо, из-за ворот за ним наблюдали бронзовые статуи Николая Старостина и трех его братьев. Николай основал „Спартак“ и играл за него вместе со своими братьями, а потом руководил клубом. Однако Лаврентий Берия, глава секретной полиции Сталина, поддерживал „Динамо“, его стараниями Старостин оказался в ГУЛАГе. Футбол всегда был серьезным делом в России».

The Times говорит о «Ливерпуле», делая только фактические упоминания о «Спартаке» в тексте – гол Фернандо, сэйвы Реброва и Селихова, равенство «красных» с московским клубом в турнирной таблице группы «E» Лиги чемпионов. Также издание отмечает, что английские команды в последних 14 встречах Лиги чемпионов лишь однажды проиграли клубу из России (успех ЦСКА в матче с «Ман Сити»). В других матчах зафиксировано 8 побед представителей АПЛ и 5 ничьих. Что касается встречи в Москве: «„Ливерпуль“ доминировал, но не смог стать победителем. Это тяжелая потеря двух очков».

Sky Sports в качестве резюме московского матча приводит экспертное мнение легендарного голкипера «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля, который критикует Клоппа и Кариуса: «Очевидно, в чем проблема „Ливерпуля“. Невозможно побеждать с настолько разбалансированной командой, нужно уравновешивать силы впереди и сзади. „Великолепная четверка“, состоящая из Коутиньо, Мане, Салаха и Фирмино, себя не оправдала, Клоппу пора перестать хвастаться своими атакующими игроками и подумать над тем, как добиться слаженности в оборонительной линии. Эта проблема усугубляется еще и запутанной ситуацией с вратарской позицией».

Вратари - стеной. «Спартак» не сдался «Ливерпулю»!

А теперь обратимся к «Твиттеру» и посмотрим, что писали «простые смертные» англичане о матче в Москве.

Bertie Forster‏: «Тайна раскрыта: генеральный тактический план „Спартака“ был создан Антонио Конте».

ALFi #YNWA: «Очень разочарован. Мы могли легко выиграть этот матч с большим запасом. Не повезло, парни…»

Justin: «Это была ужасная игра „Ливерпуля“. Шансы были, но на самом деле „красные“ на протяжении всего матча принимали плохие решения».

Kunal Paltani‏: «Чёртов „Спартак“ потратил впустую 25 минут времени. Игроки симулировали травмы и тратили кучу времени, чтобы уйти с поля. Это оказало давление на „Ливерпуль“».

Klopp legion: «Ничья с „Севильей“. Ничья со „Спартаком“. Анонсирую выход „Ливерпуля“ в Лигу Европы».

JakubM: «Неважный результат для „Ливерпуля“, но я думаю, что „красные“ 100% наберут 9 очков в двух матчах против „Марибора“ и домашней игре со „Спартаком“».

Vproject: «Плохой результат против очень плохой команды. „Спартак“ даже в своем чемпионате идет на 8-м месте после трети турнира».

Knowledge1664: «„Спартак“ проводит шокирующе плохой сезон, но сегодня они шокировали нас».

DJ Deps‏: «Какая разочаровывающая игра!