Чёртова дюжина плюс один. Игроки, объединяющие «Челси» и «Сити»

В ожидании большой английской встречи «Соккер.ру» вспомнил игроков, выступавших за «Челси» и «Манчестер Сити» в рамках АПЛ и оценил их следы в истории клубов.

14 игроков выступали за «Челси» и «Манчестер Сити» в рамках Английской Премьер-Лиги. Кто-то запомнился в качестве легенды «синих», как Фрэнк Лэмпард, а Кевин Де Брюйне, не пригодившийся в Лондоне, стал звездой английского чемпионата в Манчестере. Оцениваем принадлежность игроков к тому или иному лагерю на основании количества сыгранных матчей, отношения фанатов и наследию, оставленному на «Стэмфорд Бридж» и «Этихаде».

Фрэнк Лэмпард (Англия)

Это очень простой выбор. Лэмпард – легенда «Челси», рекордсмен «Челси» по количеству забитых голов (211) и один из главных гвардейцев в истории клуба. 13 сезонов и 13 трофеев в «Челси» против единственного года в «Манчестер Сити». Правда, в рамках этого сезона прощания с АПЛ Фрэнки умудрился лишить «Челси» победы в очном противостоянии – яркая страничка в биографии, но даже тот памятный гол не способен сделать Лэмпарда «человеком „Сити“».

Вердикт: «Челси» 98% - «Сити» 2%

Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Здесь тоже никаких проблем с определением. Кевин мог стать значимым футболистом для «Челси», но Жозе Моуриньо не предложил бельгийцу серьезную роль, заставив Де Брюйне ретироваться в Бундеслигу, зато теперь полузащитник зажигает в «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы: забил уже 24 гола в футболке «горожан», скоро проведет свой сотый матч. В составе «Челси» Кевин принял участие лишь в трех поединках АПЛ. Выбор очевиден.

Вердикт: «Челси» 5% - «Сити» 95%

Терри Филан (Ирландия)

Играл такой парень, отметившийся в составах «Манчестер Сити» и «Челси» до того, как они разбогатели и стали постоянными претендентами на английский престол. В Манчестере ирландский защитник провел три сезона, сыграв больше сотни матчей, а на «Стэмфорд Бридж» не прижился – всего лишь 15 появлений на поле в поединках АПЛ за два года. Кроме того, за «горожан» Филан забил оба своих гола в Премьер-Лиге, а также самый красивый мяч в карьере – поразил ворота «Тоттенхэма» в рамках Кубка Англии в стиле Диего Марадоны!

Вердикт: «Челси» 8% - «Сити» 92%

Дэвид Рокасл (Англия)

Главный клуб в карьере Дэвида – «Арсенал», он является воспитанником «канониров» и отыграл в этой команде восемь сезонов, после чего пустился в путешествия. На своем пути встретил «Манчестер Сити» и «Челси». В составе «горожан» провел неплохой сезон, а с «синими» на контракте был четыре года, но большую часть времени провел в командировках или в лазарете. У Рокасла трагическая судьба: в 33 года он скончался от рака, причем сам узнал о своей болезни только за три недели до смерти, когда уже ничего нельзя было сделать.

Вердикт: «Челси» 65% - «Сити» 35%

Джордж Веа (Либерия)

А вот и настоящая знаменитость – обладатель «Золотого мяча» из Либерии! Веа прославился, выступая за «Монако», ПСЖ и особенно за «Милан», а в Англию приехал уже в сумерках своей карьеры. В составе «Челси» Джордж забил 5 мячей в 15 матчах, за «Сити» - 4 гола в 9 встречах. Важным аргументом в пользу «синих» становится выигранный не без участия Веа трофей – Кубок Англии.

Вердикт: «Челси» 70% - «Сити» 30%

Уэйн Бридж (Англия)

В «Челси» Бридж достиг высшей точки своей карьеры, выиграл АПЛ, Кубок Англии, выступал на высоких стадиях Лиги чемпионов, но потом Уэйна стали одолевать травмы, а в команде появился Эшли Коул. В 2009 году Бридж перебрался в «Сити», но травмы и уровень игры вскоре заставили Роберто Манчини объявить руководству, что защитник не входит в его планы.

Вердикт: «Челси» 75% - «Сити» 25%

Дэнни Грэнвилл (Англия)

Не прижившийся в «Челси» защитник перешел в «Лидс Юнайтед», где его постигла та же участь, зато выступления за «Манчестер Сити» на стыке веков он вспоминает с упоением. Грэнвилл помог «горожанам» вернуться в Премьер-Лигу, потом вылетел вместе с ними в Чемпионшип, но все равно говорит, что это было крутое приключение. А что вспоминается из истории взаимоотношений с «Челси»? Разве что гол в ворота братиславского «Слована» в Кубке Кубков. Дэнни тогда было 22 года.

Вердикт: «Челси» 15% - «Сити» 85%

Лоран Шарве (Франция)

Бывалые английские любители футбола и сегодня могут пренебрежительно наклеить ярлык «Шарве» на крайнего защитника, который боится мяча и подвержен травмам. Между тем, Лоран отыграл около тридцати матчей в сумме за «Челси» и «Ман Сити» (за «горожан» в два раза больше). Шарве даже сыграл эпизодическую роль в розыгрыше Кубка Кубков 1997/1998, который завершился триумфом «Челси» - принял участие в одном матче.

Вердикт: «Челси» 37% - «Сити» 63%

Дэнни Старридж (Англия)

Вот здесь достаточно проблематично определиться. Судите сами: Старридж в общей сложности провел шесть лет в «Манчестер Сити» - три года в молодежном секторе, что позволяет его считать воспитанником манкунианского клуба, и три года в главной команде. Зато в «Челси» он по-настоящему стал известен в Премьер-Лиге, всего за «синих» забил 24 гола в 86 матчах.

Вердикт: «Челси» 51% - «Сити» 49%

Таль Бен Хаим (Израиль)

В обоих обозначенных местах своей продолжительной английской службы отметился эпизодически, сидя за спинами более квалифицированных коллег. Но «Челси» все-таки подарил Бен Хаиму титул вице-чемпиона Англии и яркие эмоции от финалов Суперкубка Англии, Кубка Лиги и Лиги чемпионов.

Вердикт: «Челси» 60% - «Сити» 40%

Скотт Синклейр (Англия)

Ныне выступающий за «Селтик» вингер рисковал провести всю жизнь в арендах, причем именно «Челси» и «Манчестер Сити» упорно засылали его в командировки: лондонцы – шесть раз, манкунианцы – дважды. С Лондоном Синклейр был связан вдвое дольше по времени, но вдвое больше матчей в АПЛ сыграл за «Ман Сити».

Вердикт: «Челси» 33% - «Сити» 33% - аренды 34%

Николя Анелька (Франция)

Сложно оценивать футбольного кочевника, у Анелька карьера, как лоскутное полотенце. Николя мощно провел два с половиной года в «Манчестер Сити», после чего отправился покорять Турцию, а в «Челси» француз оказался уже в зрелом возрасте и завоевал с «синими» ряд титулов, добрался до финала Лиги чемпионов, в общем, был важным парнем на «Стэмфорд Бридж». Кроме того, за «Челси» Анелька провел больше всего матчей (181) и забил больше всего голов (59), чем за любой другой из дюжины клубов, за которые выступал.

Вердикт: «Челси» 54% - «Сити» 46%

Шон Райт-Филлипс (Англия)

Воспитанник «Манчестер Сити» попутешествовал с «горожанами» между дивизионами, после чего перешел за 21 миллион фунтов в «Челси», который уже разбогател с приходом Романа Абрамовича. За «синих» провел 125 матчей и собрал большую корону английских трофеев (АПЛ, Кубок, Кубок Лиги, Суперкубок), потом вернулся в «Манчестер Сити», где попылил еще три года. За манкунианцев намотал больше матчей и сезонов, однако комплект трофеев с «Челси» - весомый аргумент.

Вердикт: «Челси» 50% - «Сити» 50%

Вильфредо «Вилли» Кабальеро (Аргентина)

Последние три сезона Кабальеро провел в статусе запасного вратаря «Манчестер Сити» - сначала дублировал Джо Харта, затем Клаудио Браво. Прошедшим летом на правах свободного агента перебрался в «Челси» на освободившуюся после ухода Беговича позицию дублера Куртуа. За «синих» пока успел провести только один официальный матч, да и тот в Кубке Лиге.

Вердикт: «Челси» 3% - «Сити» 27% - скамейка 70%

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