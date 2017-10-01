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«Зенит» отмучился с «Анжи»! Чего не умеет фаворит

сегодня, 21:28

«Соккер.ру» после непростого матча, в котором «Зенит» дважды отыгрался, ругает футболистов Манчини и хвалит «Анжи» - расписали минусы лидера РФПЛ по пунктам.  

1. Играть четким первым номером

В последних матчах с «Краснодаром» и «Реалом Сосьедад» Манчини сознательно отдавал мяч соперникам. В итоге получили красивые победы – рациональные и выверенные. Против аутсайдеров РФПЛ так не поиграешь – и сразу возникают проблемы. Причем не первый и не второй раз, постоянная беда с позиционной атакой. При Луческу тоже так было, и хотя сейчас выбор в атаке богаче, до сих пор структурно и тактически «Зениту» Манчини ближе выпады или эмоциональные отрезки, чем монотонное и успешное давление. Вспомните даже яркие победы нового сезона – там были яркие вспышки перед голами, а не просто снос чужой стены навалой. 

Как исправить? Искать идеальные сочетания в атаке, чтобы отдувался не один Кокорин, скорости впереди катастрофически не хватает. 

2. Закрывать оба фланга в обороне

Дело не только в голе «Анжи» - хотя там посыпалась целая цепочка подстраховки от Паредеса до Мамманы по флангу Ивановича. Но и в том, как соперники понимают тактику Манчини. Обратите внимание, что почти в каждом матче оппоненты выбирают фланги, на которых давят, причем могут как бегать за спину Смольникову и давить на потерявшего выносливость Ивановича, так и учитывать, что Кришито порой надоедает сидеть в глубокой защите, а поиски идеального левого атакующего игрока идут. Недавно даже Кузяев там играл, а Полоз хоть и старательный, не всегда четко понимает оборонительные задачи, пусть и рубился за «Ростов» Бердыева. Подстраховки нет, и сложнее всего, когда соперник давит на оба края – как «Анжи».  

Как исправить? Нагружать черновой работой фланговых атакующих игроков и двух центральных хавбеков, чтобы подстраховка по ширине работала лучше. 

3. Перестраиваться в центре защиты

Во-первых, Маммана слишком техничный и не очень физически мощный защитник. Рано или поздно на его финты найдется управа, а на его любовь к риску – неприятности для Лунева. Во-вторых, Мевля пока не в своей тарелке. Ему вроде бы нашли правильное место в обороне – левее и ближе к Кришито, хотя там раньше работал Маммана, когда его напарником в центре является Иванович. Но если доходит до резких перестроений – вспоминаем два суперсэйва Лунева в Краснодаре после перерыва, не забываем о четырех эпизодах против «Реал Сосьедада» - пускай в том случае лишь один был опасным. Но порой единственного моменты хватает, ведь Лунев в Махачкале впервые пропустил после первого и последнего точного попадания за первый тайм. А виноваты там защитники – как фланговые, так и центральные, впрочем, и во втором случае. 

Как исправить? Наверное, потерпеть – сразу взаимопонимания между Мевлей и Мамманой быть не может. Но все-таки хорошо бы Михе лучше занимать позицию, а Эмануэлю играть строже. Риск не всегда дело благородное. 

4. Цепко запечатывать опорную зону

Перед результативной атакой «Анжи» Краневиттер зачем-то помчался вперед и замер на позиции левого инсайда, словно команде было мало безрезультатных смещений в ту зону от Кокорина. В результате Паредес приглядывал за зоной соотечественника и не смог правильно и высоко подстраховать Ивановича справа. Далеко не первый случай, когда «Зенит» мягко и пушисто встречает соперников. Ведь когда в опорной зоне появлялся Ерохин – по эпизодам, разумеется, не по амплуа, то Александр играл ужасно. Паредес в разрушении тоже так себе. Кузяева в опорную в «Зените» не ставят. Осознайте масштаб проблемы – до сих пор Нету первый по отборам за игру, а Хави Гарсия – по перехватам. Не идеальные футболисты, зато жесткие, а «Зенит» Манчини слишком мягкий и добрый. 

Как исправить? Играть жестче – Паредес и Ерохин ужасно смотрятся, когда надо «исполнить Вернблума». А Краневиттер не кажется игроком, которому удобно лишь разрушать.

5. Играть между линиями соперника

Кто умеет у «Зенита» сыграть между линиями? Кокорин, если подыгрывает напарнику – но прячется на флангах в основном, а надо на полуфлангах, причем по ходу контратак. Ведь иначе четко поймать пустую зону между линиями обороны и полузащиты соперника, даже если соперник – последняя команда РФПЛ «Анжи», крайне сложно. Также видит пустоту Кузяев – парень с чувством позиции, что доказывают дальние удары. Для хлестких выстрелов надо правильно выбрать место и время. А больше и некого вспомнить – Ерохин часто играет статично, такой у него стиль, Паредес редко ходит вперед, ему удобнее выводить на удары с места в центре поля. И раз до полного счастья у «Зенита» нет основных крайних нападающих, то ширины и игры в пустых зонах тоже нет. Да и Кокорин не вингер, даже когда играет с Дзюбой и Полозом. Доказано на Евро-2016 и в прошлом сезоне при Луческу. 

Как исправить? Быстрее работать при комбинациях на второй третий поля – «Зенит» медлит и не успевает захватить плацдарм, хотя это – современный тренд. 

6. Менять структуру игры по ходу матча

Нельзя всегда сыграть на классе, особенно в новом  составе. «Зенит» применял ротацию не раз, но жесткую использовать в двух домашних поединках – против «Бней-Иегуды» и «Динамо» из Санкт-Петербурга. Результаты вы знаете – два поражения. Но даже когда Манчини рисует на листочках схемы и просит перестроиться – получается не всегда, ведь в Голландии против «Утрехта» поменяли тактику и не помогло. По ходу меняться «Зениту» сложно, ведь сегодня против «Анжи» тоже метод лома не срабатывал, а ничего нового не предлагали. Пусть Кокорин привычно попытался спасти «Зенит», что будет с командой, когда у Александра не пойдет игра? Ведь без форварда даже в группу Лиги Европы не попали бы! А все потому, что каждый неудобный соперников – как «Утрехт» или «Анжи», вынуждает перестраиваться, а не получается. 

Как исправить? Пробовать и снова пробовать различные запасные варианты – без практики в боевых условиях резервисты и запасные схемы не станут полезнее. 

7. Бить издали, забивать дальними ударами

И «Тосно», и тульский «Арсенал» чаще бьют издали, чем «Зенит». При этом фаворит сезона с мячом работает намного чаще. И соперники обычно сидят в обороне глубже, а когда не получается снести стену, навалившись – надо разбивать чужому «автобусу» окна мячами, как сегодня в Махачкале в безнадежной ситуации. Ведь «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» - ударные ребята, в отличие от «Зенита». Даже «Локомотив», хотя там один «канонир» - Фернандеш, опережают лидера. В Махачкале, если бы каждую атаку раньше завершали ударом, не пришлось ждать стандарта и очередного примера первой неотложной помощи от Кокорина. Согласитесь, «Зенит» для команды высокого уровня слишком слабо бьет по чужим воротам – мощных дальних выстрелов мало, а Ригони пока не часто включал Верона, хотя и умеет. Может, не стоит использовать Дзюбу в качестве только столба? Артему как форварду нужны удары, а у него среднее количество выстрелов за девяносто минут ниже, чем у Ерохина. 

Как исправить? Ввести древнее правило «одна атака – один выстрел по воротам», поднять Паредеса по схеме ближе к атаке в матчах с середняками и аутсайдерами. Также активнее работать флангами со скидками назад под удар. 

Как видите, матч против «Анжи» идеально показывает, что «Зениту» непросто даются два матча в неделю – и поединок с «Динамо» из Санкт-Петербурга на это тоже намекнул. Также все перечисленные выше проблемы в обороне показали в Махачкале, опорную зону против «Анжи» не закрыли – минимум две линии не работают идеально.

Но самое главное – у «Зенита» до сих пор плохо работает ярким первым номером в атаке. Разнообразности впереди не хватило для победы. Ведь нет мощи в нападении. Не стоит путать общую результативность «Зенита» - 23 мяча в 12 матчах, и среднюю, когда убрать три погрома с разницей от трех мячей – против «Ахмата», «Спартака» и «Уфы».

Получается, лидер РФПЛ в девяти остальных матчах забил всего 11 раз, 1.22 гола за игру – посредственный показатель. А для фаворита с двумя составами, который сегодня едва не проиграл впервые в новом чемпионате России – очень слабый. Нельзя всегда полагаться на Лунева, Кокорина или случайный, не поставленный на поток дальний удар. Такой подход расхолаживает команду, и очень жаль в такой вечер «Анжи» - претендовали на победу. 

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Все комментарии
rubin kazzzan
сегодня в 22:19
сенсация! вообще тур выдался непростым для прогноза
Simovsky Constantin
сегодня в 22:10
Вроде бы и анализ, а на самом деле туфта. Причем тут любовь слишком техничного Маманы к риску? Мамана просто слабый защитник, и это было ясно еще в Лионе, где он провел половину игр на лавке. Сегодня оба гола из-за его безобразной игры (сначала Полуяхтов обошел его как столб, а потом он вдруг скинул мяч Кацаеву вполне в духе Нету). Какие там беды с позиционной атакой? В позиционной атаке были разгромлены и Вардар и Терек и Уфа. Беды от неумения Манчини ротировать состав: Нобоа на лавке, а выдохшийся Краневиттер на поле. И так далее - по всем пунктам автор неправ.
dargo
сегодня в 21:39
Отличная игра – одна из самых зрелищных и красивых всего чемпионата. Анжи показал классную игру, забил больше, чем остальные 11 команд с кем Зенит играл в этом чемпионате, по этим играм с Зенитом и Спартаком они доказывают, что последнее место не совсем заслуженно , но они приобретают свою игру, стабильности бы и всё будет нормально, удачи им!! А для нашей команды это неплохой результат, меня лично больше радует то, что Кокорин показывает, что он помимо классного исполнителя завершающих ударов ещё и хороший разводящий и распасовщик. Очень обидно, что Ригони не сможет выходить в старте из за лимита, для меня самый сильный состав был с Сосьедадом. Неплохой промежуточный итог, без поражения, лучший по всем показателям, но самое главное, что показываем стабильную, мощную и красивую игру, команда только строится, удачи нашей команде!! А фаворит умеет многое, не беспокоитесь
zenit_forever2014
сегодня в 21:36
Зенит не умеет играть на огородах...И думаю, что не научимся...
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