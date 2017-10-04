С Дзюбой и без. «Зенит» не слушает Фурсенко!

«Соккер.ру» обращает внимание на обеспокоенность Фурсенко и Федуна – не все клубы РФПЛ выбирают атакующий футбол. Но и сам «Зенит» редко острый, как бритва!

«Зенит» играет в атакующий футбол? Ответ вроде бы очевиден – больше всех забили в чемпионате, чаще всех вместе с «Краснодаром» контролируют мяч. Причем процент брака у команды Манчини самый низкий в РФПЛ, и никого этим не удивить.

Вот только надо понимать разницу в классе исполнителей – уровень мастерства с трансферным бюджетом «Зенита» является нормой, и успешную поставленную игру в нападающих. Из двадцати трех мячей, 11 – почти половину, создал один Кокорин, пусть трижды речь об ассистах. Еще три мяча забили защитники, а Ребров добавил автогол – уже 12.

Остается 11 голов, но на счету полузащитников – речь об изначально центральных, не фланговых, 7 из них. Получается, номинальные нападающие забили 12 голов, но две трети – один Кокорин. Мячи Дриусси и Полоза, если пересчитывать на их игровые минуты, получаются редкими явлениями – забивают раз в трех играх. Как это исправить? Найти идеальное сочетание в атаке, чтобы можно было выполнить установку Манчини – 35 голов от Кокорина и Дзюбы за сезон.

«Зениту» стоит играть в два нападающих?

Учитывая богатство заявки, Манчини может создать много пар нападающих. Дзюба и Кокорин – очевидная. Кокорин и Дриусси – дуэт старта сезона. Кокорин и Ригони – с попеременной игрой в оттяжке и выходами на ударные позиции. Кокорин и Полоз – хитрая двойка. Или Кокорин с Панюковым – если вдруг травмы или новичок прибавит. Наконец, Дзюба может играть с Ригони, Полозом, Панюковым или Дриусси, если Кокорин по каким-то причинам не появится на поле. Но у самой системы «4-4-2», пока самой популярной схемы в чемпионате (7 матчей из 12 сыграли именно так) есть как плюсы, так и минусы.

Плюсы игры в два форварда. 1. Кокорин не вытеснен на фланг, но при этом у него есть поддержка на всякий случай от человека, тоже заточенного на голы. 2. Игра в два нападающий позволяет утяжелить и удвоить фланги – использовать людей с опытом игры в центре поля, вроде Шатова и Кузяева. Можно применять высокий прессинг по всей ширине поля. 3. Схема «4-4-2» не мешает контратаковать, а у «Зенита» в крови взрывной выход в атаку – так повелось еще со времен, когда Аршавин и Кержаков были юными футболистами. 4. Одной заменой можно существенно изменить подход, ведь выход Дриусси вместо Дзюбы по ходу игры – смена парадигмы.

Минусы модели «4-4-2». 1. Страдает центральная ось. Поскольку в центре поля не «ромб», а игра в линию, то возникают проблемы при плотной работе соперника с тремя хавбеками – Парадеса и его напарника могут задавить. 2. Многие соперники «Зенита» глубоко сидят в защите, поэтому в отдельных случаях игра в два форварда представляет собой вялую волнообразную навалу, Кокорин и его напарник путаются друг у друга под ногами перед штрафной – акцентов не хватает. 3. Если не пошла игра у одного из двух – пятьдесят процентов атакующей мощи отрезают. 4. Дриусси остается атакующим хавбеком, даже если играет в двойке, Дзюба – центральным нападающим столбом, Полоз привык играть в оттяжке, как и Ригони. А Кокорин не ярко выраженный центральный нападающий. Так что игроки по стилю не совсем для такой схемы. Часто «4-4-2» превращали или в «4-6-0» или в «4-4-1-1», и в двух случаях страдала результативность и созидательность.



«Зениту» помогло возвращение к трем нападающим?

Никаких оценочных суждений – опираемся на факты, сравнивая КПД при разной тактике. 15 голов в чемпионате из 23 забили, играя по схеме с двумя нападающими, а так работали в 7 матчах. То есть в пяти оставшихся поединках сообразили восемь мячей. Схема с тремя нападающими (и ее вариация с игрой в одного форварда с поддержкой по двум флангам) приносит 1.6 гола за игру, изначальная модель Манчини – 1.25. Получается, итальянский тренер верно поступил, вернувшись к тройке в атаке?

Плюсы модели «4-3-3». 1. Привычная для «Зенита» схема помогает выбирать впереди даже чисто российские тройки – Кокорин, Дзюба и Полоз, или Кокорин, Дзюба и Шатов. Кокорин, Дзюба и Кузяев – с учетом универсальности Далера и такое бывало. Шатов, Кокорин и Полоз или даже Панюков – еще два варианта. В лимит вписаться проще, чтобы потом никто не подкалывал Фурсенко. 2. Игра в три нападающих помогает полузащитникам быть эффективнее в атаке – тройка хавбеков с большей вероятностью удачно подключится, чем один из дуэта при «4-4-2». 3. Такая модель не мешает ставить на фланги игроков с опытом в разрушении – как Кузяев слева, например, что тоже выгодно. 4. Высокий форвард впереди, если Дзюба проснется – опция, которая может приносить пользу, как раньше. Ведь пока Артем молчит, а в прошлых сезонах забивал по 15 и 13 мячей только в чемпионате, не считая голевых передач.

Минусы схемы в три нападающих. 1. Кокорин не получает нужной свободы и должен постоянно искать ударные позиции, а моментами делиться с теми, кто реализовывает их хуже. Александру уже сейчас команда не додает десертов – он уступает Промесу и даже Луису Адриано по выгодности полученных шансов. 2. Когда ставишь тройку именно форвардов, и все трое не разрушают в нужных объемах и не участвуют в прессинге – получаешь и контратаки, и моменты у ворот Лунева. Да и фланги они страхуют не так, как хавбеки. 3. Поскольку у Дзюбы не идет игра и не пошли голы – навесы остаются для Полоза и Кокорина, то есть сам стиль игры ломается. 4. Из всех нападающих ни одного ярко выраженного вингера в стиле Промеса, или хотя бы Халка – Шатов, Кузяев, Дриусси или Ригони не выжгут бровку, как Роббен. Опять же, схема формально получается «4-3-3», а играют как-то странно – то «4-3-2-1», то «4-2-3-1» по ходу матчей. И эта единица не приносит пользы – у Дзюбы ведь не только голов, но и ассистов нет. Также передач под удары – реже одного раза за игру создает момент для напарников.

У «Зенита» не поставлена игра в атаке?

Именно так, и тут ключами к разгадке могут оказаться три доказательства. Во-первых, у «Зенита» объективно много вариантов – Манчини работает методом перебора, ведь есть восемь человек, а это огромное количество комбинаций, учитывая универсальность – Кузяев, Шатов, Кокорин и Ригони сыграют на любом из флангов. Во-вторых, атака не сыгранная – из восьми человек пятеро пришли летом. В-третьих, бросается в глаза разнобой по уровню подготовки и формы – Шатов готов хуже, чем Кузяев, Кокорин – лучше Дзюбы, Ригони и Дриусси.

«Зенит», безусловно, пытается играть в атакующий футбол. Но ведь не получается, и не всегда газоны виноваты! А редкие успешные дальние удары полузащитников не говорят о сильной поставленной игре впереди. Например, в первых таймах забили всего восемь мячей в РФПЛ, то есть 35 %. Не выдающийся показатель, учитывая контроль мяча и уровень мастеров. Кроме перекоса по таймам, который намекает на плохой вход атакующей линии в матчи, фиксируем проблемы с реализацией и даже созданием моментов в 12 поединках из 19, то есть в 63 % случаев. Да, «Зенит» по голам – первый, ведь разгромив «Спартак» и «Ахмат», 9 голов составили 39 % от всех, но это лишь 2 матча из 12.

А вот по количеству ударов и точных попаданий команда лишь четвертая в РФПЛ. Моменты качественные – показатель xG самый высокий, а точных сильных ударов маловато. Причем тренерский штаб, похоже, согласен с такими оценками. Раз Манчини самостоятельно – никто из читающих эти строки его не заставлял, отходит к своим воротам в сложных матчах, получив преимущество в счете, как против «Краснодара» и «Реала Сосьедад», то стоит признать – Роберто не доверяет готовности форвардов, за исключением одного. Команда не может доминировать на поле весь матч – часто именно не может, а не хочет, что связывает ее со «Спартаком», где Федун тоже обеспокоен, что не все клубы РФПЛ исповедуют атакующий футбол.

Но надо понимать разницу между поставленной игрой в атаке – ее нет ни у «Спартака», ни у «Зенита», и подвигами Промеса или Кокорина. Из всех команд лиги с последним в таблице «Анжи» мировые со счетом 2:2 подписали «Тосно», «Спартак» и «Зенит». Если бы все было гладко в атаке – команда Фурсенко смогла бы не встать в один ряд с новичком лиги и кризисным чемпионом. Пока на счету Дзюбы, Ригони и Шатова нет забитых мячей, а «Зенит» в редких случаях успешно играет строгим первым номером – фиксируем желание, но не результат. Аналогия с «Краснодаром». Годами декларируют атакующий футбол, а в этом сезоне забили лишь на два мяча больше, чем «Рубин». «Зенит» надо похвалить за стремление играть красиво и ярко, но реализация идей, пока Дзюба и компания перекладывают ответственность на Кокорина, хромает.