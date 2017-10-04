За прилежного Квинси замолвите слово!

Орлов допускает, что или Промес снизил к себе требования, или «Спартак» неправильно готовит футболиста. Проверяем эту теорию с помощью практических знаний!

Раньше Промес играл еще сильнее?

Геннадий Сергеевич уверен, что народ часто спрашивает: «Куда делся Промес?» Голландец вроде там, где был, сыграл в новом чемпионате в десяти матчах из двенадцати, забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Он уступает только Витиньо, Смолову и Раванелли из «Ахмата» по среднему количеству ударов за каждые девяносто игровых минут среди футболистов, стабильно появлявшихся на поле. При этом у Квинси, разумеется, была небольшая травма – какой из него спартаковец, если не побывал в этом сезоне в лазарете?

Именно Промес из форвардов – игроков группы атаки, которые не работают в центре поля, является самым аккуратным в передачах в новом сезоне. По «гол плюс пас» уступает только Кокорину, но если вы пересчитаете результативные действия за девяносто минут, чтобы уравнять шансы игроков с разным количеством матчей, то получите минимальную победу Квинси – от него голы приходят раз в 96 минут, а от Александра – раз в 98 минут. Речь о футболистах схожей эффективности. Промеса надо ругать за бесцельные удары – грешит ими, но именно Квинси и Александр показали класс на старте. А как было раньше – смотрите сами:

Показатели Квинси последних сезонов РФПЛ Сезон Количество сыгранных матчей Минуты на поле Голов каждые 90 минут Ассистов каждые 90 минут Точность паса, % Ударов за 90 минут Пасов под удар за 90 минут xG* (место в РФПЛ) xА** (место в РФПЛ) 2015/16 30 2 651 0.61 0.14 79,3 3,53 1,02 14,66 (1) 4,66 (12) 2016/17 26 2 259 0.47 0.36 80,4 3,23 1,04 9,63 (3) 5,97 (2) 2017/18 10 864 0.63 0.31 82,3 4,48 1,04 4,94 (1) 3,25 (2)

xG – ожидаемые голы, показатель модели расчета предполагаемых мячей.

xА – ожидаемые ассисты в той же модели, согласно данным https://understat.com

Из пяти количественных показателей четыре параметра нового сезона – рекордные для Промеса. При этом ожидаемые голы и ассисты Квинси продолжает копить, так что тут важнее смотреть на его место по опасности для соперников в пределах всей РФПЛ. Три года тому назад Квинси был острее в атаке, чем Халк – занимал первое место, которое сохранил, хотя не чистый форвард. За три года он с двенадцатого ассистента лиги по умению собирать опасные моменты выбрался на второе место здесь и сейчас, уступая лишь Кокорину. А по предполагаемым голам он выше Александра, еще опаснее. Так что с голами и передачами полный порядок. И их было бы больше, играй в «Спартаке» все примерно так, как Промес.

Как видите, не Промес сбавил, а «Спартак» начал столько пропускать, что влияние голов лидера на итоговый результат стало менее заметным на первый взгляд. Но сравнивать всегда лучше в динамике и средние цифры – сколько голов, ассистов, передач под удары получается на 90 игровых минут. И в таком случае можем зафиксировать небольшой прогресс. Промес опережает свой лучший голевой график. Стал еще точнее адресовать мяч партнерам. Каждые девяносто минут чаще бьет по воротам, чем в чемпионском году – пусть не всегда точно, но ведь создает опасные моменты! В РФПЛ за три последних сезона нет такого же стабильного игрока атаки, ведь Смолов с Дзюбой впечатляли, но ушли в тень, из которой вышел Кокорин. А Халка отправили в Китай, «Ляли больше нет».

Есть ли в РФПЛ кто-то лучше Квинси?

За последние три сезона голландец создал ударами и передачами 52 мяча. За то же время Кокорин собрал 25 голов, Дзюба – 37, Смолов – 50 мячей. Только Федора можно сравнивать с Промесом – а могли сейчас играть вместе. Вот только ни Халк за последние годы, ни названные российские футболисты не делали «Зенит» или «Краснодар» чемпионами России. А у Квинси получилось. Причем согласитесь, что с учетом бардака в игре «Спартака» этот титул завоевать было сложнее, чем вернуть «Зенит» на первое место. Также помним, что Промес ради победы команды Карреры немного отошел в тень – отдал право Фернандо и Зе Луишу влиять на командную игру не меньше.

При этом, как обычно, Промес отвечает за большое количество важных и победных мячей «Спартака». Более интересного для покупателей футболиста в РФПЛ попросту нет. К Смолову проще придраться. Головину надо еще подрасти. Кокорин – игрок, под которого надо выстраивать команду. Таких как Александр – типаж Пауло Дибалы, зависимый от собственный идеальной позиции, отдельные клубы и тренеры откровенно побаиваются. Паредеса, если бы был настолько ценным, не позволили забрать в «Зенит». Так что Квинси, с кем его не сравнивай – звезда российского чемпионата. И глумиться над его статусом бессмысленно, ведь даже Манчини не отказался бы от такого футболиста.

В РФПЛ всего парочка ребят, способных усилить нынешний «Зенит» - Соу и Промес в первых рядах. Кокорину не помешал бы такой напарник, как Квинси, ведь Дриусси нестабилен. А Самба нужен «Зениту», поскольку Паредесу не хватает злости в опорной зоне, и Соу смотрится лучше, чем Краневиттер. Впрочем, Кокорину тоже агрессии всегда мало. Прибавив в выносливости, движении и эффективности, Александр не стал другим по пиковым скоростям. А молодой Данни так хорошо зашел, поскольку мчался левым флангом «Зенита», как молния. И взрывной Промес мог бы усилить команду Манчини. И это в нынешних условиях в РФПЛ – доказательство индивидуального уровня. Впрочем, еще раз напомним ключевую разницу между Промесом и зенитовцами. Квинси – уже чемпион России.

У Промеса изменилось отношение?

Вырастет ли голландец в великого игрока для большого клуба из топ-5 – вопрос отдельный и сложный. Легко находится ряд опасений и заметны нехорошие для Квинси тенденции. Ведь гладиаторы долго не живут, а в «Спартаке» воспитывать прогрессивных игроков давно не умеют. Но если Орлов считает, что стабильность Промеса – признак, что он наплевал на работу, то известный фанат лазурной команды ошибается. Например, еще посмотрим, сколько людей из нынешнего «Зенита» перейдет на другой уровень. Ругая «Спартак» или «Краснодар» - даже по делу, Орлову нужно оглядываться на тех, кто рядом. Кокорину стоит провести на нынешнем уровне пару лет, чтобы слова Фурсенко об одном из самых сильных европейских игроков не казались троллингом. Дзюбе, Шатову и Смольникову – заметно прибавить. Луневу и Кузяеву – не сбавлять. Паредесу, Маммане и остальным аргентинцем еще расти и расти.

А Промес уже вырос в футболиста, всегда готового взять ответственность на себя. И только желание поиграть за «Спартак» в ЛЧ оставило его в России еще на один сезон. Ведь предложения были и в этом году, и годом ранее. Трудно не заметить человека из тройки лучших в РФПЛ, а порой – первого в списке. Какие могут быть к нему претензии? Голландец тащит «Спартак», делает это отчаянно. И хотя при другой поддержке играл еще продуктивнее и сильнее, это уже вопрос к команде. Нет никаких предпосылок, чтобы усомниться в желании голландца рвать и метать. Не любит, когда его меняют, терпеть не может сидеть на скамейке – за такое отношение надо хвалить, а не ставить под сомнение профессионализм, который Промес доказывал не раз. Были бы все такими, как Квинси в «Спартаке» - команда шла второй, отставая от «Зенита» на пару пунктов. Пусть с таким предположением можно спорить – на то оно и предположение, но показатели Промеса красноречивы.

Разобрали игру очень сильного футболиста. Голландец не просто не сбавил в непростое для команды время, а умудрился сохранить и даже улучшить многие чемпионские показатели. Квинси – стабильный игрок, как боевая единица его цена не упала. Да, будущее его карьеры определят в матчах с «Севильей» и ответной игре против «Ливерпуля», но когда остаемся в рамках РФПЛ, то Промес – одна из главных звезд и примерный профессионал.