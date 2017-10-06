Немцы идут! Бессмертная команда Лёва

Чемпионы мира, как и ожидалось, не пропустят мундиаль в России. Выделяем на «Соккер.ру» особенность сборной Германии – бездонный океан невероятно сильных футболистов.

На прошлой неделе все немецкие клубы проиграли на европейской арене. Такое случилось впервые за тридцать шесть лет! Но неудачи на международной арене отчасти стали совпадением – ПСЖ и «Реал» были в соперниках «Баварии» и «Боруссии», а отчасти показывают, что Бундеслиге порой тяжело хвастаться стабильной игрой, поскольку необстрелянных ребят достаточно даже в клубах из европейской зоны. Но здесь дело в молодости и разовых просчетах тренеров, вроде Анчелотти. И какая-то случайная и редкая недельная неудача не помешает Йоахиму Леву быть самым беспечным наставником среди тренеров национальных сборных. Ведь у него невероятный выбор, причем суперзвезды всегда в тонусе – любого, даже Мюллера или Озила, в сборной подпирают молодые и дерзкие!

Основной состав и ближайший резерв

Понятно, что даже Йоахим Лев не знает, каким будет окончательный стартовый состав сборной Германии на чемпионате в России. Фактор травм, уровня формы, тактических предпочтений, учитывая будущих соперников – все скажется при формировании состава. Но большинство позиций и имен, если исключить влияние будущих повреждений, знаем. Поэтому, раз в отборе, в отличие от Кубка Конфедераций – там были эксперименты с тремя центральными, Лев использует схему «4-2-3-1», набрать одиннадцать звезд не сложно:

И резервный состав, как видите, тоже внушающий трепет для соперников – много чемпионов мира, молодой и талантливый Горецка, мученик от футбола Ройс. Марко без тени пафоса заявил, что отдал бы все заработанные деньги, лишь бы травмы отступили. Ну, и Марио Гомес в атаке включается часто – не стареют душой ветераны, если им доверяет Йоахим Лев, у которого всегда были любимчики. Здесь и основа, и ближайший резерв – шикарные команды, с такими кадрами можно многого добиться на ЧМ-18 в России.

Резерв резерва и молодежная команда

Бросается в глаза, что здесь – за редкими исключениями в составе сборной, представленной на картинке левее, фактически две молодежные команды. Ведь Орбану всего двадцать четыре года, Зюле – двадцать два, а он уже за «Баварию» выходит на поле. Арнольд был капитаном в молодежной сборной. Хенриксу двадцать лет, а Бенджамин уже может сыграть на разных позициях и всюду запомниться. И атака в «резерве резерва» интересная – два форварда, как Лев пробовал на Кубке Конфедераций:

В молодежном составе тоже полный порядок со звездами Бундеслиги. Выделяется Та, его вызывали в первую сборную. Филипп – Максимилиан дико начал сезон в «Боруссии» из Дортмунда. Майера и Дахуда все знают, они давно на слуху, как и Гнарби. Универсал Вайзер повзрослел, у Тольяна хороший старт в новом сезоне. Вайгль, быть может, немножко потерялся, но Юлиан – игрок с невероятным потенциалом. А про лидера этого состава Сане не нужно долго рассказывать – футболист «Манчестер Сити» отличается не только феноменальной скоростью.

Отдельной строкой необходимо отметить, что в четыре полноценных состава не вписались Трапп, Ут, Озтюнали, Деримбай, Амири, Бельараби, Кастро, Бадтштубер, Свен и Ларс Бендеры, Крамер, Шмельцер, Холтби, Кисслинг и Крузе, побивший горшки с Левом. Пятнадцать дополнительных кандидатов! Так что и молодежь, и футболисты постарше у немцев всегда под рукой – любого позови и поможет сборной, чем сможет. Так что конкуренция на попадание в окончательную заявку из 23 фамилий невероятная – минимум по пять человек на два места, не считая совсем юных девятнадцатилетних ребят из U-21!

Бонус. Сборная воспитанников-легионеров

Собранных в символическую сборную футболистов, представленных ниже, нельзя вызвать в первую команду Германии, поезд ушел. Но чтобы показать, насколько шикарно работает машина подготовки молодых футболистов в ФРГ, представим и эту любопытную команду. Тем более, там сразу двое претендентов на поездку на мундиаль в составе сборной России! И сборная собирается серьезная, даже целых два варианта этой команды легионеров, среди которых есть большие таланты, вроде Чалханоглу из «Милана».

Получается, не последние по таланту сборные мира - США и Турции, при желании можно наполовину составить из игроков, воспитанных в немецких школах футбола. Проблема здесь только во вратарях, ведь большинство голкиперов в Бундеслиге – коренные немцы. А потомка русских немцев из Адлера Бернда Викторовича Лено уже заиграли за основу первой сборной Германии. Поэтому выбираем боснийца Фейзича, у которого есть лишь дебютный матч за сборную исторической родины, и грека Одисеасса Влаходимоса – у голкипера пока нет матчей за сборную, но могут быть в будущем, ведь играет на исторической родине.

На всякий случай находим также Доминика Рейманна. Двадцатилетний голкипер «Боруссии» из Дортмунда в любой момент может начать выступления за Польшу, и тогда соберется целая заявка из 23 человек – подарок от немецких академий другим сборным. Может, пора российских мальчишек перевозить для подготовки в Германию? Вывезти пару спартаковских Месси в лет двенадцать – в двадцать получить звезд «Боруссии» и «Баварии», но с российскими паспортами и фамилиями. Конечно, лучше у себя академии строить, но пока нет специалистов по подготовке – сборная России выдает паспорта не юным немцам Роману и Константину.

Сборная Германии – фаворит чемпионата мира?

Легко собрать четыре-пять составов для первой команды Йоахима Лева. Причем даже с пятым тоже можно повоевать в отборе на крупный турнир, ведь там окажутся и чемпионы мира! Когда немцы ступят на российскую землю, никто в их футбольных возможностях сомневаться не станет. Разумеется, сборная Германии – один из главных фаворитов чемпионата мира. Собрать невероятный старт с перспективным молодым резервом Лев сможет, даже если потеряет по пять человек из основы и ближайшего резерва.

Немецкая система подготовки молодых игроков – именно то, что нужно российскому футболу. Ведь на количество в РФПЛ сделали ставку за счет лимита – Черчесов тоже может набрать четыре состава. Вот только между немецкими и российскими автомобилями, хотя у них обоих по рулю и по четыре колеса – большая разница. В Германии заботятся о стандартах качества в футболе, поэтому их клубы в Европе синхронно проигрывают на одной неделе лишь раз в сорок лет. Также не забывайте, в чем немцы хороши в футболе – умеют взять реванш.

За провал первой сборной Германии на стыке веков, когда об их элитную и звездную команду вытирали ноги, отреагировали правильно – воспитали не одну, а пять сборных. Причем одну подарили другим странам из четырех разных континентов – невероятная продуктивность.