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Большая потеря для российского футбола

сегодня, 09:44

«Соккер.ру» приносит соболезнования родным и близким Константина Сарсании. Неожиданно ушел один из создателей успешных «Зенита», «Рубина» и «Ростова»…

По-человечески жаль, не должны в нашем веке люди так часто уходить молодыми… На днях опубликовали пугающую статистику – уровень смертности по странам Европы. В России 43 % мужчин не доживают до 65 лет – континентальный антирекорд. Берегите себя, ведь минимум четверо из десяти ваших одноклассников не отпразднуют семидесятилетний юбилей! Причем во всех странах западнее Финляндии и Украины заметно чаще живут до старости, а в Исландии, которая снова рвется на крупный футбольный турнир, теряют лишь 10 % мужчин до пенсии.

Причины раннего ухода разные, все знают самые популярные, вроде проблем сердечнососудистой системы, редкого обращения к врачам или систематических злоупотреблений. Все знают, а ничего не делают на уровне стран – теряют сорок процентов мужчин в возрасте, когда пора не выживать из ума, а сживаться с мудростью. Впрочем, не обязательно быть в популярной зоне риска, чтобы умереть в 49 лет, неожиданно попав в больницу, как Константин Сергеевич. Говорят, тромб оторвался, впал в кому, умер на руках сына... Большая трагедия для семьи, друзей и знакомых. И для футбола. Ведь Сарсания был из редких в российском спорте универсальных профессионалов.

Без тени фальши и прикрас – человек идеально выбрал профессию. Был силен как менеджер, хотя показательно, что давно бросил спорный труд агента и работал за маленькие деньги в литовском «Атлантасе» - явно для души. А летом Константин Сергеевич, хотя редко виделся с Фурсенко в последнее время, вернулся в «Зенит», чтобы собрать последнюю команду в жизни – аргентино-российскую банду для Манчини. Причем не впервой помог Санкт-Петербургу. Не забывайте, что уроженец Москвы, воспитанник московского «Динамо» и даже немножко спартаковец – сыграл пару матчей за дубль, в итоге стал определяющим человеком для истории «Зенита». Деньги в футболе важны, никто не спорит, но куда важнее умение их грамотно тратить.

Все же догадываются, что Мутко, Фурсенко, Дюков, Митрофанов и Миллер в футболе понимали хуже человека, который напрямую общался с Липпи, Венгером, Капелло или Мендешем? Сарсания – человек футбольный, понимающий. Спокойно покупал контракты и за 800 тысяч евро – как Шкртела, и за 30 миллионов – выплатил отступные за Данни, а Мигель буквально на второй день в новой команде помог обыграть «Манчестер Юнайтед» в финале Суперкубка Европы. Именно Константин Сергеевич свел «Газпром» с Адвокатом, именно он устроил условия для переезда в Санкт-Петербург Тимощука. Было много трансферов, ведь все началось еще с приглашения Петржелы – неординарного тренера тоже вербовал Сарсания.

У «Зенита» появились средства, но команду создал человек, которому долгие годы доверял Бердыев. Они ссорились в свое время из-за Домингеса, но потом ведь помирились. Курбан Бекиевич работал с Константином Сергеевичем в «Рубине» - когда завозили в Казань первых сильных легионеров. А недавно тренер позвал консультанта Сарсанию, чтобы собрать «Ростов». Причем обратите внимание, что спортивный директор «Зенита» спокойно помогал друзьям, даже когда не получал официальных должностей и славу забирали себе другие. Но Воронин или Кураньи могли не порадовать фанатов родного для Сарсании «Динамо», если бы менеджер не поучаствовал – знал всех от Голландии до Южной Кореи.

А знать всех – тоже искусство, ведь обаяние не купишь. Разумеется, так или иначе, сомнительная репутация есть у каждой важной фигуры российского футбола, но в Зырянова и Широкова не каждый бы поверил, а Сарсания умел располагать к себе. Он не был наглым, занимаясь работой для акул. Сейчас многие выскажутся, и поверьте – большинство скажут от души. Не тот случай, когда ушедшему из жизни выдумывают биографию. Не стоит приписывать Сарсании выдуманные положительные черты, как иногда любят, когда сталкиваются с неожиданной смертью известного человека. Константин Сергеевич имел врагов, его не все воспринимали, но в Воронеж как-то больше сборную Бельгии не привозят на матч с Россией, а при нем – привозили. 

Вы всегда можете оценить команды, которые создавали при его помощи. «Зенит» Петржелы – веселая молодая дерзкая банда. «Зенит» Адвоката – команда, которая выиграла Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, не считая долгожданного чемпионства. Затем «Рубин» вышел на вершину, а Бердыеву изначально помогал Константин Сергеевич. Специалист также повлиял на сбор веселого «Динамо» - с Ворониным и крутыми голами. В результате подтянул «Ростов» и перевез его половину в «Зенит», оставив вторую Бердыеву для реанимации «Рубина». Только Нобоа не успели поделить два давних знакомых – Кристиан пообещал Сарсании, что перейдет в Санкт-Петербург, а затем его позвал Бердыев.

Курбан Бекиевич с пониманием отнесся к тому, что младший коллега его опередил – раз Кристиан дал слово, то должен был сдержать. А сам Сарсания в свое время вместо того, чтобы при отказе от лицензии футбольного агента цепляться за каждого клиента и выжимать деньги по максимуму, передал дела коллеге по джентльменской сделке. Конечно, Сарсания не нуждался в деньгах – быстро их заработал, но показательно, что жадным не был. А вот пять лет в скромном «Атлантасе» из Литвы – строчка в биографии. Властолюбивый человек не будет жить в Воронеже и работать с «Факелом», или тренировать команду со стадионом на пять тысяч и с зарплатами футболистов в 2 000 евро в месяц.

Слабый менеджер не помог бы Бердыеву с «Ростовом» на расстоянии, ведь там хорошо поработали. И точно не завез бы в «Зенит» за одно лето потенциально чемпионскую основу – от Кузяева и Полоза до Паредеса и Мамманы. Так что российский футбол объективно потерял одного из самых сильных специалистов по подбору футболистов. Потеряно лет тридцать жизни конкретного человека и лет двадцать будущего развития, за которые Сарсания мог помочь собрать новые команды, вроде «Ростова» - подарившие радость целому городу и многим по стране. Не только фанаты «Зенита» должны сказать спасибо спортивному директору клуба, который был у истоков и сейчас помог Манчини в кратчайшие сроки перестроить клуб, застрявший на третьем месте.

«Рубин», «Зенит», «Динамо», «Ростов» и снова «Зенит» - такие разные клубы и команды диаметральных стилей! Но во всех случаях Сарсания находил нужных игроков. Причем не всегда тратил столько, как этим летом – не из тех директоров и консультантов, что начинают работу только в случае дикого бюджета. А талант, который дороже денег, подтверждается первым местом «Зенита» в таблице сезона. Теперь у команды Манчини просто нет выбора – должны завоевать чемпионство и посвятить его светлой памяти Константина Сергеевича. И в Лиге Европы надо рубиться серьезно и до конца! Чтобы почтить человека, который был на своем месте, сменив фактически все основные футбольные профессии – от игрока дублей «Динамо» со «Спартаком» и агента до тренера, спортивного директора и консультанта.

Жаль, что так рано ушел, страшно, что так рано… Покойтесь с миром, Константин Сергеевич, причастные к российскому футболу вас будут помнить, а в «Зените» - никогда не забудут.

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Все комментарии
spartach091
сегодня в 10:24
Очень жаль.

Земля пухом☹
Владимир Петрухин
сегодня в 10:22
И деньги были,а ОНА ,пришла,рановато.
Fantomas1
сегодня в 10:15
Да будет ему земля пухом, Аллах акбар!
honia
сегодня в 10:06
r.i.p.
Spartak_Rulit
сегодня в 09:58
берегите себя, мужики..
sir_Alex
сегодня в 09:49
Мои искренние соболезнования...
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