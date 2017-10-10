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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
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21:45 Идет второй тайм, 71’ Франция 2:1 Беларусь
21:45 69’ Люксембург 1:1 Болгария
21:45 Идет второй тайм, 70’ Нидерланды 2:0 Швеция
21:45 71’ Венгрия 0:0 Фареры
21:45 70’ Латвия 4:0 Андорра
21:45 Идет второй тайм, 72’ Португалия 2:0 Швейцария
21:45 69’ Бельгия 3:0 Кипр
21:45 68’ Эстония 0:1 Босния и Герцеговина
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Васин, фланги, Смолов + Кокорин. 5 мыслей после матча Россия – Иран

сегодня, 22:20

После победы над командой Южной Кореи сборная России не сумела переиграть Иран – ничья 1:1. «Соккер.ру» предлагает подумать об игре парней Черчесова и том, что можно улучшить.

Возможно, некоторые выводы покажутся вам парадоксальными, но, во-первых, отталкиваться будем не только от встречи с Ираном, во-вторых, давайте заглядывать чуть глобальнее сегодняшнего дня, ведь боеспособная сборная нам нужна через восемь месяцев на чемпионате мира, а потом – в Лиге Наций УЕФА и отборе Евро-2020. Черчесов установил свои порядки в сборной, определился с тактической схемой, но назвать стартовый состав на дебютную игру мундиаля он сейчас точно не может. Изменения будут, и их не нужно бояться, если они – к лучшему.

Честная конкуренция между Акинфеевым и Лунёвым – правильный шаг

Против Южной Кореи сыграл Акинфеев, в матче с Ираном ворота сборной России защищал Лунев. Как любит говорить сам Черчесов, это «месседж», который в моем понимании трактуется однозначно: в национальной команде сейчас два равноценных голкипера. И в нынешних обстоятельствах это логичный подход, ведь здоровая конкуренция еще никому не мешала. От Игоря с его опытом не убудет, если он поделится с коллегой игровой практикой в товарищеских (простите, контрольных!) матчах, а Луневу, напротив, полезно ознакомиться с накалом международных встреч – в составе «Зенита» в Лиге Европы и в матчах за сборную. И потом, это оставляет тренеру пространство для маневра: накануне чемпионата мира можно будет выбрать наилучшим образом готового вратаря из двух проверенных и испытанных. Многие негативно относятся к Акинфееву из-за статуса «священной коровы», поэтому такой шаг, по идее, должен снять напряжение с многолетнего первого номера сборной и воодушевить его конкурента, чтобы у него в голове не возникало мысли: «Тренируются все, а играет только Акинфеев». 

Васин не игрок стартового состава

Вы скажете парадоксально «копать» под единственного центрального защитника, на чьей смене не случилось пропущенного мяча в прошедшем матче? Так ведь мы с Васиным не сегодня познакомились, а важные решения лучше принимать после таких встреч в спокойной обстановке, нежели на фоне истерики после какой-нибудь ошибки. Объясню свою позицию по Виктору. В ЦСКА он играет в окружении суперопытных партнеров. Ему говорят: «Прыгай!», - и он прыгает. Говорят: «Беги!», - и он бежит. При этом все равно улучает возможности для «привозов». По прилежности выполнения установок и профессионализму вопросов нет, но Васин – жутко несамостоятельный игрок, а это роскошь для сборной. Виктор боится ошибок, он выполняет только запрограммированные действия, любое отступление от стандарта ввергает его в шок. И этого уже не исправить – человеку 29 лет, был бы молодым парнем, имело смысл потерпеть. 

24-летний Кутепов и 23-летний Джикия имеют больше шансов стать «будущим сборной», добавьте к ним Кудряшова – и оборона готова. Ну, или если вы против такого количества спартаковцев в обороне, тогда взять связку, наигранную Бердыевым, Кудряшов – Гранат, а третьим будет Джикия. Конечно, Васин – хороший парень и все такое, только это не профессия и не пропуск в основу сборной. Виктор и сейчас не демонстрирует какой-то запредельный уровень игры, да еще и склонен к периодически повторяющимся грубым ошибкам, и на его личный прогресс нет надежды. Его появление в стартовом составе сборной России могло бы оправдать только возвращение в национальную команду и этот самый состав братьев Березуцких и Игнашевича – партнеров по клубу, с которыми у Виктора налажено взаимопонимание. Во всех остальных случаях Васин в стартовом составе – это, как минимум, бесперспективно.

Рауш и Фернандес усилили команду 

Латерали – самая энергозатратная позиция в нынешней схеме Черчесова, и когда по правой и левой бровке сквозят 33-летний Самедов и 34-летний Жирков, это настораживает. Во-первых, на полный матч в хорошем темпе ни одного из них не хватит, то есть нужно держать замены для освежения флангов? Во-вторых, именно позиция латераля для Александра и Юрия не является родной, они фланговые игроки, но типологически не являются идеальными кандидатами, чтобы гонять от одной лицевой линии до другой. Зато Фернандес и Рауш – именно такие ребята. Марио и его способности мы и так прекрасно знаем, а Константин в матче с Ираном показал себя с лучшей стороны. Он мобилен, резок, с очень хорошей левой ногой, всегда нацелен на передачу в штрафную площадь, при этом возвращается назад также прилежно и быстро, как подключается к атакам. Конечно, опыт Самедова и Жиркова пригодится сборной, тем более в силу универсальности могут сыграть в разных амплуа, Александр вот тремя голевыми передачами отметился в октябрьских матчах, но Черчесов не мог не заметить: Рауш и Фернандес в позициях линейных игроков создают куда больше преимуществ и действительно соответствуют игре, которую он хочет поставить.

Полузащиту только предстоит построить 

Из игроков средней линии по матчу с Ираном без оговорок порадовал только Далер Кузяев, появившийся на поле во втором тайме. Хавбек «Зенита» вообще в большом порядке и таким уровнем игры будет претендовать на попадание в стартовый состав. Но пока Черчесову никак не удается собрать воедино всех сильных полузащитников, а ведь речь о линии, которая часто определяет игру. Миранчук пока не готов играть роль первой скрипки, Тарасов – функционально ограниченный футболист, Ерохин даже в рамках одного отдельного матча бывает противоречив. С такой схемой сборной России в центре поля нужны максимально универсальные игроки, как тот же Кузяев – чтобы в разрушении могли отпахать, и на обострение сыграть. И такие люди есть, но большинство из них сейчас недоступны. Зобнин продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок, но уже в ноябре может вернуться на поле, Глушаков, Головин и Дзагоев травмированы, про Шатова мы уже применительно к сборной стали забывать, хотя Олег более выраженный созидатель. С участием этих игроков «на бумаге» формируются разные интересные варианты, гораздо заманчивее тех, что мы увидели сегодня, лишь бы все парни выздоровели и имели желание помочь сборной.

Над связкой Смолов – Кокорин нужно работать

В неторопливом российском футболе случаются молниеносные перемены. Кокорин в прошлом сезоне маялся ерундой и вылетел из сборной, а сейчас он лучший форвард страны и непременный кандидат в основу. Дзюба сейчас даже не кандидат в заявку, как и Канунников с Бухаровым, выступавшие на Кубке Конфедераций, зато вызывается и играет Заболотный из «Тосно». Очевидно, по потенциалу нет и до чемпионата мира не появится форвардов сильнее, чем Смолов и Кокорин. Логично использовать их вместе, но пока эта связка очень «сырая». Это не в вину сказано – здесь просто нужно время и больше матчей, чтобы «притереть» Александра и Федора. Во всех следующих контрольных матчах, если сторонние обстоятельства не вмешаются, Смолов с Кокориным должны выходить в основе, потому что иного пути, чтобы улучшить их взаимодействие, не видно. 

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Все комментарии
kirjuhaaa
сегодня в 23:11
Грамотно все расписано. И раз Черчесов собирается делать сборную на перспективу, то нет смысла Самедова использовать в роли латераля, и вызывать Жиркова. На место последнего можно было бы вызвать Щенникова.

Вот такой состав я вижу:

____Кокорин____Смолов___
____Головин____Миранчук__
Рауш______Кузяев_____Фернандес
__Кудряшев_Джикия_Гранат_
_________Акинфеев_______
Алексей Коротеев
сегодня в 22:59
Этот индюк надутый ничего не сделает к Чемпионату мира ! Он - полный ноль ,как тренер ! Таких как он ,по уровню тренерского мастерства , у нас полная РФПЛ ! А нынешнее поколение футболистов научить играть в футбол труднее, чем животных в цирке ! Нам не ленивых бразильцев надо натурализовать , а всех исландцев в полном составе !!!!!!!!! Ах ,мечты,мечты !!! ( я об исландцах ).
MALOVAR
сегодня в 22:56
Ничего,две ничьих с равными соперниками хороший результат. Вот наберут форму спартаковцы и придут победы
KnowSoccer
сегодня в 22:53
Разложил по полочкам, даже не так грустно...но это все конечно тянет на выход из группы на ЧМ-18, не больше
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