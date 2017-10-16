Бюджеты клубов РФПЛ 2017/18. На чьи деньги живёт российский футбол

Во сколько раз бюджет «Арсенала» ниже, чем у «Зенита»? Сколько в РФПЛ частных клубов? Насколько много потратят в новом сезоне? «Соккер.ру» находит ответы!

Суммарный бюджет команд РФПЛ нового сезона оценивается в 49 миллиардов рублей или в 726 миллионов евро. Так что за пять лет даже при сохранении текущих бюджетов расходы составят в районе 3.6 млрд. евро – почти на миллиард больше годового бюджета Армении за 2017 год. Но кто спонсирует такие расходные российские футбольные клубы – частные компании или государство? Идем по финансовым следам и узнаем.

16 место. «СКА-Хабаровск»

Бюджет: 400 млн. рублей.*

Спонсоры: Хабаровский край (государственный бюджет), БК «Леон» (титульный спонсор).

Начинаем с государственного клуба с растущими тратами. В ФНЛ жили и за 200 млн. рублей в год (активно наращивая долги, разумеется), а после выхода в РФПЛ поднялись, поэтому можно примерно оценить их новые возможности в 400 млн. рублей. В основном это краевой бюджет, хотя летом «СКА-Хабаровск» похвастался подписанием титульного спонсора – БК «Леон».

Но примерно шесть миллионов евро для клуба высшего дивизиона – небольшие деньги. Как и 400 млн. рублей для Хабаровского края, где общий объем расходов на 2017 установлен в размере 92.5 млрд. рублей. Вот только есть одно «но» - дефицит бюджета в 10.3 млрд. рублей. Грубо говоря, 4 % от суммы будущих долгов Хабаровского края составляют траты на футбол. В среднем получаем по 300 рублей на жителя края - «СКА-Хабаровск» должен наиграть на 400 миллионов, чтобы оправдать существование.

* - здесь и далее указаны суммы, основанные на информации владельцев, представителей или спонсоров клубов, в случае закрытых клубов - внешних оценщиков.

15 место. «Тосно»

Бюджет: 540-600 млн. рублей.

Спонсор: Fort Group (частная компания).

«Тосно» - одна из беднейших команд РФПЛ. Чтобы найти деньги, думали даже переименовать клуб. Не исключали глупое название «Александр Невский» - «уот так уот»! Но растущие с каждым сезоном расходы (начали с 75 млн.) не влияют на государственный бюджет. Клуб с частным спонсором, а компания занимается арендой помещений. Впрочем, есть забавный нюанс.

Один из меценатов назвал «Зенит» «снобским клубом», предлагая питерцам болеть за «Тосно». А его бизнес-партнер – бывший управляющий дочерней компании «Газпрома». Плюрализм мнений приветствуется, ведь даже бюджет клуба в ФНЛ владельцы оценивали по-разному. Один говорил 400, второй – 500. В РФПЛ мечтали о 1 млрд. рублей на сезон, но скорее расходы скромнее – в районе 8-9 млн. евро.

14 место. «Анжи»

Бюджет: 600 млн. рублей.

Спонсоры: личные средства Керимова и Кадиева, Flodinal Limited (Кипр), «Денеб», «Арси­-Групп» (частные компании).

Играют в футболках без титульного спонсора, а один из недавних помощников зарегистрирован на Кипре на барышню, чья полная тезка – обычный учитель из Дагестана. Второй спонсор – изготовитель минералки. Третий – строительная компания. Проще говоря, Сулейман Керимов собирался прикрыть «Анжи», но предложил Осману Кадиеву ввязаться в неблагодарное дело по спасению клуба. И тот согласился.

Кадиев - человек с богатой биографией. Первые миллионы заработал в США, в ФБР в свое время его считали третьим в списке российских гангстеров в Америке, хотя могли и обознаться. Персона броская, а вот направление финансирования радует – ставят на частных спонсоров, не доят бюджет. Бизнесмены выделяют свои деньги, но их стало меньше, планировали сократить бюджет клуба на 40 % по сравнению с прошлым годом.

13 место. «Амкар»

Бюджет: 870 млн. рублей.

Спонсоры: Пермский край, Пермь (государственный бюджет) и компания «Нью Граунд».

Каждому жителю Пермского края надо отдать по 334 рубля, чтобы полностью закрыть бюджет «Амкара». Знаем это, поскольку пермяки назвали расходы – 870 млн. рублей (примерно 12.85 млн. евро). За год увеличили траты на 70 млн. рублей. Денег на новичков при этом нет, тема со стадионом «сырая», поиски нового генерального спонсора – «загрузка 99 %». Зато всегда хвалят владельца строительной компании «Нью Граунд», но это не генеральный спонсор.

К сожалению, мало причин верить в сказки «50% частные – 50% государственные», ведь большие пермские активы захвачены людьми из Петербурга и Москвы. И им плевать на «Амкар». В основном клуб раздает накопленные долги, выклянчивая новые деньги у государства. При этом «Амкар» закроют, если не будет дотаций, ведь рекорд по заработкам с атрибутики и тому подобного – 7 млн. рублей, а годовой бюджет клуба в 124 раза выше. Даже провинциальные клубы – недешевое удовольствие.

12 место. «Урал»

Бюджет: 900 млн. рублей.

Спонсоры: Свердловская область (государственный бюджет), «Ренова», ТМК (частные компании).

Только 300 млн. рублей из 900 млн. выделяют из областной казны. Остальные деньги дают два очень крупных предприятия. «Урал» легко можно превратить в серьезного бойца в РФПЛ с такими спонсорами, но среди ключевых фигур в «Ренове» и «Трубной Металлургической Компании» нет второго Григория Иванова.

С другой стороны, если «Урал» поддерживают компании с миллиардным оборотом, то жаловаться не на что. Могут тратить 15-18 млн. евро. А если докажут, что «Урал» способен побороться за высокие места вместо «Ростова» - возможно, получат больше. Иванов не жаловался на финансирование, но клубу надо думать о привлечении народа – болельщиков мало.

11 место. «Уфа»

Бюджет: 1 млрд. рублей.

Спонсоры: республика Башкортостан (государственный бюджет).

Каждый житель республики условно «скидывается» по 250 рублей в год. Так что «Уфа» - богатый середняк, им негоже бороться за выживание. Но Ганчаренко ушел, а Семак не всегда обыгрывает фаворитов сезона, как вчера «Локомотив». Зато тратят в клубе деньги довольно щедро, причем летний слух, что отберут 600 млн. рублей в пользу хоккейной команды, не подтвердили.

Просто трансферный бюджет оптимизировали – сократили вполовину, сохраненные деньги хотят тратить на детский футбол. Получим 2.5 тысячи российских игроков, воспитанных в школе «Уфы»? Таков коварный план. Пока у «Уфы» все хорошо, и зарплаты в команде, похоже, приличные. Ведь почти 15 млн. евро - не копейки, а половина годового бюджета «Базеля» из Лиги чемпионов – соперника ЦСКА.

10 место. «Арсенал» (Тула)

Бюджет: 1.2 млрд. рублей.

Спонсоры: «Ростех», «СПЛАВ», «Роснефть», «Газпромбанк» (государственный капитал).

У «Арсенала» и «Зенита» есть общий спонсор, что не помешало середняку обыграть питерцев, как раньше обыгрывали «Спартак». За два года бюджет подскочил с 320 млн. рублей почти в четыре раза. Откуда деньги? Багаж Аленичева. И кураторы у клуба надежные. Оказывается, целый ряд государственных компаний скинулся. Там 100 миллионов, тут 100 миллионов – вот и миллиард в год.

При этом примерно 600 млн. рублей идут на зарплаты. Деньги на «Арсенал» дают изготовители ракетных комплексов и оружия, «Ростех», «Роснефть» и даже «Газпромбанк» - последний одновременно помогает и «Зениту». Тут и полностью государственные компании, и структуры, где 50% и 1 акция принадлежат России. Отбивает ли «Арсенал» на поле 17 млн. евро в год? Судить налогоплательщикам области и страны, за их деньги живут.

9 место. «Динамо»

Бюджет: 1.26 млрд. рублей.

Спонсоры: ВФСО «Динамо» (общественно-государственное объединение) и банк ВТБ (60.9% акций - государственные).

Москвичам помогал выжить государственный банк с долей частного капитала менее 40%, который по итогам прошлого года получил 51.6 млрд. чистой прибыли. А клуб теперь принадлежит общественно-государственному обществу «Динамо». Но пока в их финансовых делах разбирается суд – пробуют достать тех, кто раньше тратил сумасшедшие 9 миллиардов рублей в год, умудряясь распылять 70% на зарплаты. Оклад тех самых звезд, что потом уходили бесплатно.

Но миллиарды были раньше. А теперь, чтобы прикинуть бюджет «Динамо», надо разгадать загадку. Заявлено, что расходы сократили на 60% по сравнению с последним сезоном в РФПЛ. При этом после ФНЛ ничего не увеличивали из-за сокращения трат на перелеты. Одновременно денег у клуба примерно в два раза больше, чем у аутсайдеров РФПЛ – заявление Стржалковского, нового главы общества «Динамо». Итого получаем примерно 18.6 млн. евро на год.

Зато уже без внешних обязательств, ведь за пару лет погасили дикие долги - от 120 до 300 млн. евро по разным оценкам. Только аудиторы УЕФА насчитали 164 миллиона, но это была не вся сумма. При этом летом генеральный директор «Динамо» Муравьев хвастался, что крупных кредитов больше нет. Зато будут появляться внутренние долги – по премиальным, например. Проще говоря, в ближайшие годы будут жить по средствам, надеясь на рост доходов после открытия новой арены.

А до этого выручили представители ВТБ. Сначала купили 74.99% акций ФК «Динамо», а в прошлом году передали их ВФСО «Динамо» за 1 рубль. Дополнительно за права на название новой арены банк заплатит 430 млн. рублей, а свой вклад в бюджет на 2017 год в ВТБ оценивали примерно в 10 миллионов евро. Но не уточнялось, куда их тратили, на команду или раздачу долгов? Но с деньгами туго, ведь Погребняков было много, а Ионову сами доплатили, чтобы ушел и не нагружал бюджет.

8 место. «Ростов»

Бюджет: 1.7 млрд. рублей.

Спонсор: Ростовская область (государственный бюджет).

Примерно по 400 рублей на жителя области получается в год. Но поскольку у «Ростова» и долги, и странные расставания, и премиальные от УЕФА, то точно вам никто их бюджет не назовет. Фигурировали различные суммы – от 22 до 30 млн. евро. Отталкиваясь от плача Ярославны о финансовых проблемах, учитываем, как повезло клубу с успехами первой команды в Европе – не должны сгинуть.

Например, «Ростов» получил 18.2 млн. евро от УЕФА, минимум две трети годового бюджета. Набрали новый состав – не тратились, экономили. Продавали футболистов, опять же. Одним словом, от Ростовской области в этот раз потребуется меньше вложений, хотя раз никто из российских миллиардеров не приобрел ростовский клуб – о больших успехах лучше пока не заикаться. Как и о финансовой стабильности, ведь губернаторы в России меняются по щелчку.

7 место. «Ахмат»

Бюджет: 2 млрд. рублей.

Спонсор: «Фонд имени Ахмата Кадырова» (общественная организация), холдинг «Sat&Co» (Казахстан).

«Терек» долгое время был государственным клубом. Деньги ему выделяли по дороге из Москвы в Грозный из усопшей государственной конторы, которой управлял Анатолий Чубайс. То предприятие занималось энергетикой, но его нет в природе почти десять лет. Откуда тогда у клуба деньги? Сейчас «Ахмат» живет на пожертвования.

Главный спонсор «Фонд имени Ахмата Кадырова» – благотворительная организация, получает деньги от частных предпринимателей. Есть ли в расходах «Ахмата» деньги, которые отдали люди из зарплат? Неизвестно, но 30 млн. евро – хорошее пожертвование. А вклад в эту сумму от казахстанского брата остается загадкой. Но предприниматель Ракишев дружен с почетным президентом «Ахмата», видать, тоже помогает.

6 место. ЦСКА

Бюджет: 4.3-4.5 млрд. рублей.

Спонсоры: «Россети», «Аэрофлот», «Вертолеты России» (государственные компании с частным капиталом), КРОК (IT-отрасль) и ЕКА (топливная компания).

«Армейцам» деньги, которых постоянно не хватает, дают и частные спонсоры, и государственные компании. Годовой бюджет сам Гинер оценивает в 4.3-4.5 млрд. рублей. А долги клуба в результате возведения арены, которая приносит намного меньше прибыли, чем планировали, в УЕФА оценили в 224 млн. евро. Ситуация непростая, поскольку надо держаться на плаву, отдавая кредиты.

Так что понятно, почему ЦСКА не подписывает контракты даже со свободными агентами или теми, кого можно забрать у клубов РФПЛ за небольшие деньги. Гинер говорил в прошлом году, что клуб близок к выходу «в ноль», и когда тратишь ноль евро на новичков – проще балансировать. Ведь у ЦСКА нет царских спонсорских контрактов, как у того же «Зенита». Кроме того, москвичи сами одалживали деньги на стадион, не за 1 рубль его получили.

«Россети» (на 60% госкомпания) выдают клубу неплохие деньги – 820 млн. рублей. Изначально обещали больше, но потом передумали. «Аэрофлот» и «Вертолеты России» («Ростех», только в профиль) тоже скидываются. Получается, выступления ЦСКА в ЛЧ оплачивает и государство? Гинер скажет, что там только частные деньги, но компании-то не совсем частные. Поэтому ползут слухи о продаже ЦСКА в частные богатые руки. Например, сыну Романа Абрамовича.

Абрамович в ЦСКА. Выход для Гинера, или шаг в пропасть

5 место. «Рубин»

Бюджет: 4.7 млрд. рублей.

Спонсор: «ТАИФ» (частная группа компаний).

Название генерального спонсора «Рубина» расшифровывается как «Татаро-американские инвестиции и финансы», а чистая годовая прибыль в раз двадцать выше, чем нужно клубу. Под контроль «ТАИФ» перешли летом. Следовательно, вернули Бердыева и пересмотрели бюджет. Раньше «Рубин» тратил неприлично много, а теперь есть финансовые проблемы – раз Жонатаса продали в Германию.

Но даже если со 100 млн. евро скатились до 70 млн. – денег у «Рубина» больше, чем у ЦСКА, и достаточно, чтобы строить команду с прицелом на будущее возвращение в еврокубки. Пока играют средне, зато являются частным клубом, бюджет Татарстана не расходуют. Говорят, на проект Грасии выбросили 7 миллиардов рублей, а нынешний бюджет выглядит приличнее. Тем более, может оказаться даже чуть меньше, чем 4.7 млрд. евро. Но не сильно меньше – зарплаты в клубе большие.

4 место. «Краснодар»

Бюджет: 4.7-5 млрд. рублей.

Спонсоры: ТС «Магнит» и ее поставщики (частные компании), титульный спонсор – «Constell Group».

Тут все просто и прозрачно. Бюджет ФК «Краснодар» в этом году не увеличивали. И выручка растет, по словам гендира. В прошлом году задекларировали убытки в 98.7 млн. рублей, но при этом за два года выросла выручка – с 115 млн. рублей до 3.84 млрд. Проще говоря, «быкам» больше не хочется иметь дело с УЕФА и их странной реализацией идеи финансового равенства, которого нет в помине.

В целом расходы «Краснодара» можно смело называть умными и даже запасливыми. Во-первых, Галицкий тратит заработанные его компанией деньги, что исключает допущение воровства у государства и странное завышение расходов. Во-вторых, 70-80 млн. евро – так оценивали бюджет «Краснодара» последних лет различные источники, можно назвать даже низким для клуба высокого уровня. В-третьих, «быки» как клуб растут, даже если проигрывает первая команда.

3 место. «Локомотив»

Бюджет: 5.4 млрд. рублей.

Спонсоры: ОАО «РЖД» (государственная компания).

Выше «Краснодара» - мажоры! И государственный клуб. Получается, каждый сотрудник РЖД отдает в год по 6 467 рублей, чтобы содержать «Локомотив»? Надеемся, работники компании не делили бюджет на количество сотрудников. Ведь тратят на клуб сумму, соразмерную с половиной чистой прибыли РЖД в 2016 году. Неудивительно, что поручено не увеличивать футбольные расходы, а Геркус начал искать сторонних спонсоров, чем раньше не занимались.

Нынешний бюджет «Локомотива» - четыре пятых от бюджета «Лацио», например. А зарплата Тарасова выше, чем у Иммобиле. У футболистов «железнодорожников» солидные оклады – Чорлука, Игорь Денисов, Тарасов и Фарфан за год получают в сумме намного больше, чем могут потратить «СКА-Хабаровск» или «Амкар». Зато «Локомотив» хотя бы в Кубке России успешно играл. И сейчас фаворитов обыгрывает, чтобы уступать тем, кто намного беднее, вроде «Уфы» и «Тосно». Так и живут – зарабатывают миллионы, а тратят миллиарды государственных денег.

2 место. «Спартак»

Бюджет: 8.1 млрд. рублей.

Спонсоры: «Лукойл» (номинальный держатель 61.8 % акций – Bank of New York), ИФД «КапиталЪ» (частная инвестиционная компания).

Лет пять тому назад глава «Лукойла» говорил, что иностранцы владеют половиной активов российской компании. Получается, это нефтяное «народное достояние», если и народное, то американское или швейцарское? В совете директоров хватает иностранцев, но точно активы поделить тяжело, учитывая выход на биржу. А номинально контрольный пакет акций держал некий «Bank of New York».

Это тот самый банк, через который на рубеже веков отмыли 10 млрд. денег российского народа? Был большой скандал, суды в США. Но российские прокуроры почему-то прекратили дело, пошли на мировую. Впрочем, это так – штрих к портрету, давняя история, к «Лукойлу» отношения не имеет. Мировой гигант может себе многое позволить, даже спонсировать футбольный клуб. И Федун потратил на «Спартак» безумные деньги, а у него около 10% акций «Лукойла».

Также «Спартаку» помогают экзотические спонсоры – гигант сетевого маркетинга, или важные – инвестиционная компания «КапиталЪ». Недавно Федун жаловался, что психологически устал тратить на футбол так много денег. И такую оценку легко расшифровать - ИФД «КапиталЪ» попал в свежий санкционный список. Сам «Спартак», по слухам, давно принадлежит некоему оффшору на славном Кипре, но любые финансовые проблемы серьезного спонсора – неприятность.

Федун отшучивался, что в Вашингтоне болеют за ЦСКА, но на деле партнер «красно-белых» пострадал из-за гостиниц в Крыму. Получается, нет гарантий, что на «Спартак» и дальше будут тратить по 160 млн. евро в год? Время покажет, но для «Лукойла» с выручкой за первый квартал этого года в 1.4 трлн. рублей такие траты не являются нереальными. Плюс состояние самого Федуна по оценкам «Forbes» за год увеличилось.

Пусть «Спартак» - на редкость бестолковый проект, приятно, что прямо из бюджета их не кормят. И «Лукойлу» для закрытия годовых трат чемпионов России надо отдать всего 4 % чистой прибыли за прошлый год. Большие деньги, но не все средства москвичи получают от одного источника – у «Спартака» десятки спонсоров. А выручка доходит до 5 млрд. рублей. Лучше, чем у других клубов, которые даже в теории не могут заработать ни полмиллиарда, ни хотя бы триста миллионов рублей в год.

1 место. «Зенит»

Бюджет: 10.8 млрд. рублей.

Спонсоры: «Газпром» и его дочерние компании – банк и добытчики нефти (минимум на 50 % принадлежат государству).

Как только «Зенит» заключил мировое соглашение с УЕФА после штрафа, убыточный клуб резко стал прибыльным. Случилось чудо - выпущенные акции разлетелись, как горячая шаверма. А в «Газпром нефти» неожиданно пожелали выдать «Зениту» гору денег. Всего у клуба три десятка спонсоров (даже пекари и изготовители оптики), а иностранные аудиторы за 2016 год насчитали доход - 196.5 миллионов евро.

Тут часто деньги «Газпрома» под разным соусом, но меценатам «Зенита» приходится размывать структуру трат на клуб. Также помним, что им построили стадион примерно за 45 млрд. рублей и отдали на 49 лет в аренду за 1 рубль – поэтому у клуба нет огромных долгов, как у ЦСКА. Хотя в структуре доходов жалкие 5% добывали в дни матчей (сейчас доля вырастет), а телевизионные права проданы еще одной дочерней компании спонсора.

Даже если максимально лояльно отнестись к подсчетам, минимум 200 млн. евро за 5 лет при иначе расставленных приоритетах могли достаться государственной казне. Если нелояльно считать – набежит 760 млн. евро государственных денег. Плюс «Крестовский» является щедрым подарком России, ведь сложно назвать выгодной аренду за 1 рубль объекта за 43-45 миллиардов. Зато теперь резко ставший финансово успешным «Зенит» нельзя отстранить от еврокубков за нарушение законов УЕФА.

Также важно понимать - всегда можно заявить, что на клуб тратят строго доходы частных акционеров генерального спонсора, а не долю государства. Формально не подкопаешься. Но в УЕФА не случайно штрафовали «Зенит». Пока за счет эмиссии акций не дописали кругленькую сумму из загазованного воздуха, клуб был убыточным. А теперь прибыльный – цветет и пахнет. Но за лето потратили 85 млн. евро на трансферы, поэтому не факт, что бюджет не увеличивали с привычных 160 млн. евро.

Сколько в РФПЛ частных и государственных клубов?

Всего пять частных клубов, а одиннадцать сидят на шее бюджета или государственных компаний с независимыми акционерами. И выделяется «Зенит». За год тратит в 9 раз больше, чем «Арсенал», и в 18 раз больше, чем «Анжи», в 27 раз – чем «СКА-Хабаровск». Но со всеми этими командами имел проблемы на поле. А ЦСКА часто был выше «Зенита», хотя у армейцев бюджет в два раза скромнее. Одновременно «Спартаку» их страшные траты не помогали, как и многим другим, вроде «Рубина». А если суммировать все бюджеты, то по карте России размазываем почти 50 миллиардов рублей за сезон, и там примерно 20 миллиардов из казны.

Но «Зенит» реально не заработает 10 миллиардов рублей без помощи спонсора. «Амкар» не сможет собрать хотя бы десятую часть из 870 миллионов рублей. А «Локомотив» - клуб на шее государства, сам не отобьет зарплату футболистов. РФПЛ живет годами, растрачивая бюджеты целых государств. Но если деньги не гарантируют качество футбола, почему не оптимизируют расходы? Никто даже не ищет финансовый смысл в существовании РФПЛ, никаких планов, никакого аудита. А годовой бюджет лиги сейчас в 13 раз ниже, чем клубов-участников. «Спартак» тратит 8 миллиардов, чтобы получить премию в двадцать раз ниже – гениально живут!