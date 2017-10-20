Легионеры против россиян. Кто чаще выручет в Европе

«Соккер.ру» после ряда резонансных высказываний на тему россиян и иностранных футболистов выясняет, кто чаще помогает опытным клубам в еврокубках?

«Зенит»

Начинаем с «Зенита», ведь именно этот клуб выше всех в клубном рейтинге УЕФА. Значит, собрал больше пунктов за последние годы. Как знаем, в этом сезоне «Вардар» и «Реал Сосьедад» обыграли при прямом участии Кокорина, хотя в первом случае неплохо смотрелся также Нобоа – две голевые в первом туре Лиги Европы. Но Александр был лучшим, а вот Ригони – герой вчерашней игры с «Русенборгом».

В сам групповой турнир вывел Кокорин – Александр сломал «Утрехт». Но основу для камбэка заложил Лунев, заслуживший звание лучшего игрока неудачного матча в Голландии. С «Бней-Иегудой» в гостях главным стал Кокорин, а в ответной игре, когда Манчини поставил резервистов, все вместе опростоволосились – засчитываем по поражению и иностранцам, и россиянам, подвели, не справились с ответственностью.

Чтобы добрать матчей, достаточно вспомнить страшные события первого поединка с «Андерлехтом» - в гостях грубо ошибался Иванович, а Лодыгин – спасал. В ответной игре Жулиано помог отыграться, но Дзюба тоже принял непосредственное участие в неудавшемся камбэке – по баллу каждой из сторон сравнения. Для верности добавим шесть матчей группового этапа прошлогодней Лиги Европы – получим счет между чужеземцами и земляками в «Зените».

Результат: победа россиян 6:5. Тут полностью заслуга Кокорина – и в прошлом сезоне, и особенно в этом. В 15 поединках иностранцы положительно влияли в шести случаях, показательно негативно – в одном. Сумма их баллов – 5, тогда как россияне были основой шести успехов, причем однажды даже в проигранном матче местный игрок выручил – Лунев в Голландии.

ЦСКА

Здесь тринадцать поединков – шесть в группе прошлого года, ведь армейцы были чемпионами, зашли напрямую, и пять сейчас в той же Лиге чемпионов. Понятно, в таком турнире побеждать сложнее, но тут собираем героев или виновников поединков. Армейцы часто проигрывают, поэтому героев очень мало. Но в прошлом сезоне один пункт неожиданно принес Траоре, один – Натхо, также неплохо сыграл с «Байером» в гостях Дзагоев.

Одновременно оборона из россиян допускала ошибки во всех шести матчах – нивелировала любые попытки атаки победить в этом поединке. В новом сезоне начали с успехов в квалификации, когда помогали Витиньо и Акинфеев, затем включились российские защитники – организовали парочку «сухарей» для Игоря Владимировича, чтобы он легче переживал пропущенные голы в Лиге чемпионов. Понятно, кто виноват с МЮ и «Базелем», а вот в Лиссабоне выручили россияне.

Но здесь счет может быть даже отрицательным, поскольку понятно, что при таком количестве пропущенных голов – вопрос защиты на первом месте. А там россияне, причем не первой футбольной свежести, если прямо говорить. И когда Ганчаренко с «Базелем» выпустил в основе столько же граждан РФ, как против «Бенфики», то вторая попытка стала показательной – не «отскочили». Когда нет успешно сыгравшего легионера, вроде Еременко или Витиньо, то цепляться за очки в ЛЧ армейцам сложно.

Результат: поражение россиян 0:5, ведь по атакующим участиям счет 5:5, но отнимаем баллы за влеты, когда решающие ошибки явно совершали возрастные защитники ЦСКА и бывшие оборонцы сборной России. Будь у Акинфеева в «бодигардах» сильные иностранцы – вероятно, результат бы был другим.

«Локомотив»

«Железнодорожники» попадают в Лигу Европы как победители Кубка России в последнее время. Поэтому берем два их последних сезона – позапрошлый и текущий, один они пропустили. Собирается 11 поединков. Отчасти связанных с командой, с которой сейчас работает Семин – благодаря новому сезону. И не так тесно связанных - раньше в составе влияли на игру Самедов или Ниасс, а они покинули команду.

В сезоне с выходом в плей-офф Лиги Европы в группе «Спортинг» помогли обыграть именно Александр и Умар вместе, они же обыграли «Скандербеу» при поддержке напарников. Майкон забивал «Бешикташу», Ниасс – в ответной ничьей. За поражение от «Спортинга» можно отнимать очки и россиянам, и легионерам – вместе провалились. И вместе победили «Скендербеу», хотя голов больше забили россияне, и вообще, оценки за тот поединок у них были приличными.

А вот против «Фенербахче» единственное светлое пятно – Самедов с его голом. Также доподлинно известно, кто был героем матча против «Фастава Злин». И понятно, что вчера с «Шерифом» выручил тоже россиянин по паспорту – голкипер Гильерме. А вот поединок с «Копенгагеном» нельзя записать в актив ни легионерам, ни россиянам, хотя неплохо в тот вечер отбегал Игнатьев. Так что далеко не всегда у москвичей выручали именно люди без российского паспорта, никакой зависимости нет.

Результат: ничья 3:3. А в остальных случаях или сложно назвать матч удачным для «Локомотива» - были ничьи или поражения, но когда нельзя отнять баллы за ошибки. И снова не получится заявить, что лучшие матчи россиян не компенсируют лучшие поединки легионеров.

«Краснодар»

Благодаря богатой игре в квалификационных раундах и плей-офф прошлого сезона «Краснодар» собрал много матчей для оценки даже за один сезон и обрубок нового. Также не забывайте, что «быки» - в середине таблицы РФПЛ по использованию легионеров, 50 на 50 получается. Но кто важнее на поле и чаще влиял в еврокубках последних лет?

В 18 сыгранных матчах в Лиге Европы не часто можно обвинить «Краснодар» в ужасной игре – даже когда уступали, как «Шальке» или «Сельте», то скорее не добирали до привычного победного уровня. Как и с «Црвеной Звездой» во втором матче – если бы больше повезло с решениями арбитра в домашнем матче, то могли пройти дальше. А так гол Гранквиста не повлиял, но до сербского свидания были матчи с теми, кого помогали переиграть Классон и Перейра.

А в прошлом сезоне Смолов здорово включался – шесть голов забил, так что за счет Федора, прямо как у Кокорина в «Зените», россиянам есть чем ответить на вызовы легионеров. В целом же пока в защите и центре поля многое зависит от иностранцев, от их готовности – «быки» будут побеждать в Европе в тех случаях, когда россияне смогут соответствовать уровню лучших иностранцев. Возможно, двух-трех больших игроков вправду не хватает, независимо от паспорта?

Результат сражения: победа иностранцев 8:4. Пока у «быков» нет россиян, которые бы выручали в Европе чаще, чем иностранцы.

Общий счет для клубов. Легионеры 21:13 россияне

Даже сейчас, когда в составе «Краснодара» стало больше россиян, когда в «Зените» появились влияющие на результат россияне, а Халк и Данни уехали в разные стороны, общий перевес коллег Промеса. При этом нельзя расширить круг подозреваемых за счет «Ростова» или «Спартака». аленькая выборка – один прекрасный сезон для команды Бердыева. А еще меньше матчей есть у подопечных Карреры и именинника Аленичева - поздравляем молодого тренера с 45-летием!

Так что ограничиваемся опытными. Подтверждаются слова Орлова, что важно формировать основу, исходя из качеств игроков, а не паспортов. «Зенит», который запихнул бы в основу лишь россиян, вряд ли чувствовал бы себя так вольготно в группе Лиги Европы. Кроме того, с мнением, что еврокубки важны, а местные должны быть на поле, лишь если выигрывают конкуренцию, говорит российский болельщик. Рост посещаемости между РФПЛ и еврокубками солидный – почти в полтора раза.

Получается, народу важно, с кем играют, где играют, а вот кто на поле – не так важно, ведь фанаты «Зенита» не сжигают билеты на матчи, когда узнают стартовый состав. Тем более, даже в клубах, где легионеры важны – вроде «Краснодара», никто не отказывается от ставок на россиян. Местных поддержат, если они того стоят, но международные успехи важны для клубов – позволяют создать имя. Например, если бы ЦСКА вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а Головин был лучшим игроком матчей, то Александр смог бы расти как футболист и приносить пользу сборной.

Победа легионеров не приносит вреда, а лишь подтверждает – в еврокубках, где лимит не действует, и тренерам проще работать, и футболисты (легионеры и местные) стараются. А вот когда у ЦСКА хронические проблемы у российской обороны – отрыв по полезным включениям растет. Местным игрокам надо сокращать отрыв, но для этого пора воспитывать результативных технарей, а защитники пусть будут иностранными, лишь бы сильными. А если и они ошибутся – можно поставить на российских вратарей, ведь они тоже не раз выручали. Так что, если бы не солидный вклад ошибок обороны Акинфеева, счет скорее был бы 21:18.

Никакой «сборной Африки» в «Зените» или «Краснодаре» нет, да и в «Спартаке», это популистская чушь. Но в каждом клубе рядом с Фернандешем, разумеется, нужны Миранчуки. Алексей с Антоном многому научатся у португальца – в том числе, каких ошибок в карьере лучше избегать. Как Лунев может перенять желание играть в футбол качественно и долго у Ивановича – победителя Лиг чемпионов и Европы. При мудром подходе и легионеры помогают, и россияне, при неграмотном – первые и вторые не у дел.