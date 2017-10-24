​Российская вратарская школа и мировые стандарты

«Соккер.ру» огорчает низкая результативность РФПЛ, поэтому разбираем одну из вероятных причин. Может, дело во вратарях, которые успешнее, чем в Германии или Англии?

Любой нереализованный форвардом момент забудут быстрее, чем любую заметную ошибку Акинфеева. Ляпы вратарей выделяются, а вот их подвиги оценивать по достоинству не научились. Зато можно сравнить объем выполненных работ и успешность в отражении ударов голкиперов разных лиг, чтобы понять ценность российских.

Причем, чтобы было веселее, сначала сравниваем самых трудолюбивых голкиперов РФПЛ с коллегами из топ-5 лиг. Затем оценим объем точных ударов в каждой лиге и сравним с количеством сэйвов и голов. А на десерт в нашем ресторане футбольных вычислений – изысканное блюдо. Оценим звездных голкиперов разных лиг, чтобы понять, кто чаще выручает, Акинфеев или Буффон? И кого пробить труднее, когда дело дошло до ударов?

Сравнение коллекционеров сэйвов

Начнем с голкиперов, которые видят мячи в руках чаще всего. Понятно, что это будут вратари не лидеров. Но логично работать с самой большой выборкой, а она именно в случае с аутсайдерами и обороной, которая «привозит». Вот увидите, здесь вратарь «СКА-Хабаровска» Довбня может посоревноваться с главными трудягами топовых дивизионов:

Рекордсмены РФПЛ и топ-5 лиг по сэйвам за игру в сезоне 2017/18 Чемпионат Лидер лиги Сэйвы* Вратарская Штрафная Дальние Пропущенные Отбитые РФПЛ Довбня («СКА-Хабаровск») 5,2 0,3 2,3 2,6 1,25 81 % АПЛ Поуп («Бернли») 4,8 0,3 2,3 2,2 0,83 83 % Серия А Пуджони («Сампдория») 4,5 0,5 2,1 2,1 1,13 80 % Бундеслига Павленка («Вердер») 4,8 0 2,4 2,3 1,00 84 % Лига 1 Камара («Страсбур») 3,6 0,2 2,0 1,4 1,80 61 % Ла Лига Хименес («Малага») 4,5 0,4 2,5 1,6 2,25 67 %

* сэйвы – спасения (здесь и далее – в среднем за игру); вратарская – сэйвы после ударов из вратарской; штрафная – из пределов штрафной, за исключением вратарской; дальние – сэйвы после ударов из-за пределов штрафной площади; пропущенные – голы за игру в среднем; отбитые - % отраженных ударов от общего количества выстрелов в створ.

В элитных лигах нет голкипера, который так часто вступал бы в игру, как Довбня. Кроме того, только Александру так часто бьют из-за штрафной – он рекордсмен, и этим объясняется, почему он вступал в игру чаще, чем Поуп, которого на днях обстреливали звезды «Манчестер Сити». Только Ник из «Бернли» и голкипер «Вердера» Павленка являются вратарями, которые отразили больше 80 % ударов, постоянно вступая в игру, что объединяет их в одну группу с вратарем «СКА-Хабаровска».

А процент отбитых ударов у Довбни даже выше, чем у его коллеги из Серии А. Когда сравниваем голкиперов середняков и аутсайдеров, которых защитники часто подставляют, то представитель РФПЛ оказывается лидером по объему работы –отбивает дальние удары чаще всего. Кроме того, обратите внимание на дыры в защите клубов из Франции и Испании – Неймар, Роналду и Месси хитрые, они играют в лиге, где даже у самых успешных коллекционеров сэйвов мало шансов – процент отраженных ударов у Камара и Хименеса очень низкий.

У вратарей РФПЛ больше работы, чем у их коллег?

Оценив вершину рейтинга, которая на самом деле отражает работу вратарей аутсайдеров, переходим к общим цифрам. Нужно понять несколько важных вещей. Во-первых, в какой лиге самый высокий средний процент отбитых ударов? Во-вторых, сколько ударов в створ за игру в среднем переживают вратари разных лиг? В-третьих, как общее количество ударов (даже неточных, весь объем атак) соизмеряется с результативностью лиги?

Вратарские показатели в РФПЛ и элитным лигам в сезоне 2017/18 Чемпионат Всего ударов* Ударов в створ Сэйвов на команду Отраженные Голов на команду РФПЛ 12,56 3,95 2,89 73,2 % 1,06 АПЛ 12,63 4,06 2,70 66,5 % 1,36 Серия А 13,50 4,58 3,15 68,7 % 1,43 Бундеслига 13,24 4,44 3,11 70,0 % 1,33 Лига 1 12,50 4,19 2,84 67,8 % 1,35 Ла Лига 12,42 4,50 2,11 69,1 % 1,39

* - все показатели в таблице – среднее значение за матч на одну команду.

Ух, как интересно получилось! В РФПЛ самый высокий процент отраженных ударов. При этом общее количество ударов выше, чем во Франции и Испании. Но точность печальная. В России играют самые косые футболисты в этом списке – реже других попадают в створ ворот. Не удивляет также последнее место РФПЛ по количеству голов. 1.06 мячей на команду за игру – в России не добирают 30-35 % голов по сравнению с мировыми стандартами.

Причина такой низкой результативности не проистекает из силы обороны, а из ее плотности – заблокированных ударов в РФПЛ много. Но и вратари влияют на невероятно низкую результативность, поскольку оказывается, что нет в топ-5 лиге голкиперов с таким средним процентом отраженных ударов. Разница довольно большая, а второе место по одаренности и реакции можно отдать Германии. Также бросается в глаза крутость новой Серии А – там много и голов, и сэйвов. Школа дедушки Буффона работает, но и форварды подсуетились.

Акинфеев, Лунев и Гильерме против Буффона, Де Хеа и Облака

Теперь выбираем звездных вратарей лидеров четырех лиг – по одному яркому представителю, и сравниваем с тем, что показали в новом сезоне основные вратари команд из тройки лидеров РФПЛ – Акинфеев, Лунев и Гильерме. Италию представляет Буффон, Англию – Де Хеа, Испанию – Облак, Францию – Лопеш, Германию – Бюрки. Отмечаем, что в этом списке только голкиперы клубов, которые за последнее время светились в еврокубковых полуфиналах и финалах:

Показатели звездных вратарей РФПЛ и элитных лиг в сезоне 2017/18 Чемпионат Сэйвы* Ударов в створ Голов за игру Отраженные Акинфеев 2,8 3,33 0,50 84 % Лунев 1,8 2,21 0,43 81 % Гильерме 2,6 3,43 0,79 76 % Буффон 1,9 3,14 1,29 61 % Де Хеа 2,3 2,78 0,44 83 % Облак 3,8 4,33 0,56 88 % Лопеш 3,2 4,70 1,50 68 % Бюрки 2.9 3,67 0,78 79 %

* все показатели – в среднем за поединок.

В этом списке высший процент отраженных ударов в створ у Облака – пожалуй, лучшего голкипера Европы здесь и сейчас. Худшим предсказуемо стал Буффон, поскольку оборона «Ювентуса» странно порой играет без Бонуччи, да и сам лучший вратарь 2017 года по версии ФИФА не впечатляет. В игру реже него вступает только Лунев, но при этом у Андрея процент отбитых ударов очень высокий. У Бюрки и Гильерме – средний показатель, у Буффона и Лопеша – низкий, но Антони оправдывает стиль Лиги 1. Обороны нет, как в Испании, но Облак там – уникум.

Выводы. Российская вратарская школа – мирового уровня

С полевыми игроками не сложилось – хвала лимиту и не только. Но голкиперы РФПЛ и в этом сезоне играют прилично, и раньше нередко выручали, что позволяло их хвалить и выделять отдельно. Ведь при оценке вратарской игры не всегда нужно акцентировать внимание на ошибках или даже количестве пропущенных мячей. Много может пропустить даже спасающий в АПЛ Пикфорд из «Эвертона», если встретит «Арсенал».

Лучше сравнить вовлеченность в игру и влияние на количество голов. Вывод здесь однозначный – российские вратари (а других в РФПЛ мало) на фоне коллег из топ-5 выделяются по проценту отраженных ударов. А тот же Акинфеев отбивает много ударов, причем как знаем – немало опасных. Так что можно предположить, что если бы перед носом Игоря годами играли Бонуччи, Кьеллини и Барцальи, вряд ли получил бы саму возможность допустить грубую ошибку, и уж точно ни о какой серии в Лиге чемпионов речь не шла бы.

Многие голкиперы выручали, даже если у них такая оборона, как у «Спартака». Парадокс РФПЛ заключается в том, что такое низкое количество мячей видим не потому, что не хватает количества ударов. Как раз по среднему показателю выстрелов на команду лига опережает и Францию, и Испанию, где сопротивление защитных линий плохое. Получается, дело скорее в классе атакующих игроков – попаданий меньше, уровень атакующих игроков ниже. Или концентрация подводит, как Промеса при выходе на ворота «Амкара» на днях.

Но даже если учесть фактор плохой реализации, то остается замечательная работа российских голкиперов в новом сезоне. Защитники и завершающие атаки футболисты не настолько успешные. Симбиоз всего этого приводит к ужасной средней результативности на уровне чемпионатов Южной Африки и Албании. А вратари хорошие, чего уж там. «Зенит» благодаря Луневу в группе Лиги Европы. Те же Селихов, Ребров и немножко вратарь Комбаров – причины, почему «Спартак» претендует на выход в плей-офф.

Кроме того, анализируя игру вратарей, попутно раскрыли один из секретов Месси и Роналду. В их Испании очень просто пробить самых обстреливаемых вратарей чемпионата. Объем ударов огромный, а сопротивление такое, что даже голкиперы, которые в конкретном сезоне крутятся, как белки в колесах, пропускают чаще, чем их коллеги из Германии или России. Этот вывод не удивляет, а вот что показатели голкиперов из РФПЛ соответствуют цифрам их коллег из топ-5 – приятный итог.

Если же оценивать топ-5, то в Европе много ударов вытаскивают команды вратарей из Серии А. Даже опережают российских количественно. Также достойно смотрятся немцы – второй показатель по отраженным ударам после голкиперов из РФПЛ. А вот в АПЛ вратарям трудно жить, поскольку класс атакующих линий такой, что процент отраженных ударов – худший. Тогда как российские вратари в каком-то смысле даже лучшие, ведь они единственные в списке, кто по классу явно опережает соперников из нападения. За голкиперов – радостно, за полевых игроков – немножко грустно. Ведь ни один вратарь не спасет, если оборона слабая, а форвард имеет в среднем по четыре момента за матч, как в АПЛ, а забивает намного реже.