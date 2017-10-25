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​Худшие летние трансферы 2017 года

сегодня, 19:17

За этих футболистов заплатили сотни миллионов, но в итоге «Соккер.ру» разбирается в причинах, которые не позволяют им заиграть или оправдать доверие.

Прошло достаточно времени с лета, чтобы можно было выделить неудачные дебюты после громких трансферов. И одновременно до конца сезона остается достаточно времени, чтобы попытаться выяснить, как помочь себя проявить участникам символичной команды, за которых летом заплатили почти 400 миллионов евро.

Вратарь

Асмир Бегович («Борнмут») – 11.5 млн. евро

Причины неудач. Неготовность команды играть успешнее в новом  сезоне – одна из веских причин. Но и сам опытный голкипер, который летом был четвертым по цене среди вратарей – после Эдерсона, Пикфорда и Щесны, должен понимать ответственность за пропущенные «Борнмутом» голы. Если во вратаря вложили 11.5 млн. евро, а он не поможет спастись в борьбе за выживание – такую ставку на вратаря из «Челси» назовут ошибочной.

Что дальше? Учитывая, что Бегович – хороший вратарь, он придет в себя и будет спасать чаще. Пока каждый третий удар – гол, а многие сэйвы – после дальних ударов.

Защитники

Серж Орье («Тоттенхэм») – 25 млн. евро

Причины неудач. Первая причина – сам Серж. После того, как начал оскорблять одноклубников и тренера ПСЖ, о его характере стало известно всему футбольному миру. Человек считал себя круче Дани Алвеса, но бразилец не пошел в «Тоттенхэм», а занял место Орье в Париже. Серж оказался в составе «шпор», где выходит на поле в Лиге чемпионов, но сидит на лавке в чемпионате. Играет не очень круто, особенно в английском первенстве.  

Что дальше? Игрок сильный, но персонаж странный, могут быть проблемы и дальше, ведь он явно не второй Уокер.

Леонардо Бонуччи («Милан») – 42 млн. евро

Причины неудач. Несоответствие качества футбола, который показал Леонардо – особенно до того, как под него подстроили схему «Милана», и цены. Бонуччи стал одним из самых дорогих защитников в истории футбола, а в результате «россонери» не получили лидера. Леонардо может стать капитаном и вожаком. Но пока зарабатывает дисквалификации и пропускает важные матчи команды Монтеллы – вроде игры с «Ювентусом», назвать это трансферной удачей не получается.

Что дальше? Дебют ужасен, но когда у «Милана» будет сильный тренер – участник мировой сборной года покажет себя.

Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед») – 35 млн. евро

Причины неудач. Вите надо выйти, а выйти, не столкнувшись с критикой в Англии, может только на разминку. МЮ Моуриньо сильно начал, конкуренты Линделефа быстрее понимают задачи. А шведский защитник, хотя он объективно талантливый малый, остался мыслями в чемпионате Португалии, где ему давали взять мяч и дойти до центра поля ради передачи. В Англии все иначе.

Что дальше? Гиггз прав, ничего дурного в плохом дебюте Линделефа не будет, если окажется морально крепким, как Стам или Видич. А если нет – сломается.

Полузащитники

Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль») – 38 млн. евро

Причины неудач. Даже Майкл Оуэн обеспокоен – за Алекса команда Клоппа отвалила большие деньги. А в результате получили один из самых странных переходов лета, ведь парень отдает пасы в ауты. Конечно, «Марибору» забил, настроение поднял, но на фоне дебютанта Салаха новичок из «Арсенала» смотрится, мягко говоря, неубедительно. Тот же Оуэн, как и многие фанаты «Ливерпуля», не уверен, что не самый дисциплинированный игрок потянет игру в центре поля, где мечтает закрепиться.

Что дальше? Не факт, что заиграет, особенно в центре – нужно пахать больше, а Алекс не похож на трудолюбивого футболиста.

Паулиньо («Барселона») – 40 млн. евро

Причины неудач. У человека появилась мечта – играть за «Барселону». Заплатил часть денег сам! Зачем придираться, если бразилец забил самим «Хетафе» и «Эйбару»? Но Паулиньо не решил ни одну из игровых проблем «Барселоны». Он не помощник Бускетсу. Не замена Иньесте. Да и финансово не выгоден. Даже когда в сети появилась новость, что продана первая футболка «Барселоны» с фамилией Паулиньо – человек, которого запечатлели с майкой, сразу отписал, что ему ее подарили как бонус за покупки. Провал.

Что будет? Ничего хорошего для Паулиньо – ему в основе «Барселоны» вряд ли найдут место.

Дэви Классен («Эвертон») – 27 млн. евро

Причины неудач. «Эвертон» набрал футболистов, вывалив много денег и мечтая о еврокубках, а на выходе получили провал на старте. И хотя Дэви – организатора игры «Аякса» и игрока толкового, поддерживал главный тренер «ирисок» Куман – не получилось. А на днях и сам Рональд ушел в отставку. Так что теперь хавбек Классен, сыгравший всего 190 минут в АПЛ, может оказаться за пределами интересов нового наставника команды. Вот это выбрал себе новую команду!

Что дальше? Все зависит от нового тренера «Эвертона», ведь Дэви – неплохой игрок, просто позволяет себе слишком много брака для АПЛ.

Гильфи Сигурдссон («Эвертон») – 49.5 млн. евро

Причины неудач. Слишком высокая цена, чтобы исландца оценивали как обычного новичка «Эвертона», который покинул «Суонси». Гильфи пришел за 49 млн. евро, а такие деньги платят за Озила. Но хотя этот хавбек трудолюбивый, в отличие от Месута, сейчас Сигурдссон не показывает ничего. Выходил в основе, сыграл восемь матчей. Ни разу не смог придумать гол, хотя в прошлом клубе легко собирал ассисты. Сигурдссон – одно из главных трансферных разочарований лета.

Что дальше? Класс есть, опыт игры в Англии – тоже, так что этот парень еще может вернуться, исландцы не сдаются.

Нападающие

Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 50 млн. евро

Причины неудач. У Гвардиолы есть такие покупки, когда топает ножкой и кричит: «Хочу, хочу, хочу!» Подписание Бернарду Силвы за 50 млн. евро в состав, где ему нет места в основе – из таких. Берется сильный и перспективный игрок, а двадцатитрехлетний португалец именно такой, но затем его усаживают на скамейку, он теряет веру в себя, допускает ошибки. Одним словом, думали продавать Стерлинга – взяли Берни, но в итоге португалец стал игроком резерва. 50 млн. евро за игрока ротации? Дорого даже для шейхов.

Что дальше? Тут есть шанс заиграть в Англии, но не обязательно в «Манчестер Сити».

Келечи Ихеаначо («Лестер») – 28 млн. евро

Причины неудач. Не готов к игре в основе и конкуренции с Варди и Окадзаки. «Лестер» давно уже не чемпион и не претендент на Лигу чемпионов, команда недавно снова поменяла тренера. Но Ихеаначо в этом сезоне играет так же плохо, как Слимани. Конечно, в составе еще есть Муса, но армеец пришел раньше, а на Келечи ставили летом. Этого нигерийца взяли у «Манчестер Сити» за большие деньги, а получили 200 минут мучений в АПЛ без голов и передач.

Что дальше? Новый тренер попробует наиграть дорого новичка, но может не получиться – не готов молодой форвард к ответственности и конкуренции. Даже на уровне «Лестера».

Федерико Бернардески («Ювентус») – 40 млн. евро

Причины неудач. Тут мешает страшное проклятие от флорентийской гадалки – не любят фанаты «Фиорентины» тех, кто уходит в «Ювентус». А если серьезно, то купить футболиста за такие деньги и не давать ему играть может позволить себе только чемпион Италии из Турина – всего 161 минута на поле в чемпионате у Федерико. Бернардески уже забил первый гол, но заметно, что ему сложно вписаться в модель игры Аллегри. А поскольку сам «Ювентус» не лучшая команда нового сезона в Серии А, то у Федерико проблемы.

Что дальше? Дальше сожаления. Стоило покупать для ротации игрока, который заслуживает основы? А если знали, что нужен запасной, зачем платили 40 млн. евро? Может не заиграть, поскольку конкуренция серьезная, а универсальный атакующий хавбек пока не попал в ритм «Ювентуса».

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