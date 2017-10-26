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Турнир без фаворита. Как «Зенит», ЦСКА и «Спартак» позорились в Кубке России

сегодня, 13:00

Их осталось восемь, но похвалить «Соккер.ру» может только клубы ФНЛ. Даже фаворитов из «Спартака» надо предостеречь от футбольной недооценки! 

«Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России впервые за шесть лет, отыгравшись по ходу матча против команды из третьего по счету дивизиона. Пропускали от середняка из ПФЛ, который показал желание – «Спартак-Нальчик» продолжил линию поведения других команд-сюрпризов турнира. 

Хвалить можно «Луч-Энергию» за победу над фаворитом ФНЛ «Енисеем». Вспомнить «Крылья Советов» - порадовали Тихонова непростой победой над «Рубином». «Авангард» из Курска удивил – будут в четвертьфинале останавливать «Амкар». А «Шинник» попытается пройти в полуфинал, обыграв «СКА-Хабаровск». 

Клубы ФНЛ в Кубке России нового сезона – молодцы, но давайте вспомним, как грандов били ногами за то время, пока «Спартак» собирался с силами, чтобы вернуться в восьмерку. 

2011 год. Последний успех «Спартака»

Шесть лет назад москвичи были близки к финалу, ведь обыграли липецкий «Металлург», «Сибирь» и «Краснодар» в четвертьфинале. Но в невероятно красивом полуфинале-дерби с ЦСКА – счет 3:3, уступили в серии пенальти. Комбаров помнит тот матч, ведь именно Дмитрий не смог пробить Акинфеева. В том году в финале играла «Алания», которая прошла «Ростов» в полуфинале. Выиграл финал ЦСКА, выбив «Зенит» в четвертьфинале. Но ведь «Рубин» проиграл «Волгарю», а «Локомотив» сразу вылетел от «Горняка» - были и сенсации. 

2012 год. Наказали ЦСКА и «Спартак»

В том сезоне «Зенит» вылетел от будущего финалиста – московского «Динамо». А «Локомотив» проиграл будущему обладателю кубка «Рубину» со счетом 4:0. Но сделал это позже, чем «Краснодар» - «быки» умудрились проиграть «Факелу». Но еще большим сюрпризом стал вылет ЦСКА от «Волгаря», который затем проиграл воронежцам 2:0 в следующей стадии. А «Спартак», хотя и прошел «Истру», быстренько покинул турнир в матче против «Волги» из Нижнего Новгорода. Причем не хотел вылетать – проиграли по пенальти. Фавориты были биты. 

2013 год. Фавориты берут реванш

Не стоит преувеличивать, не всегда и не все фавориты Кубка России проигрывают сразу. Но проигрывают часто. Здесь сначала почти все прошли дальше, только «Рубин» уступил «Енисею». Но затем начались сюрпризы – «Терек» обыграл «Локомотив» 1:3, а потом проиграл «Ростову» по пенальти. А в соседних матчах ЦСКА уверенно шел в финал, который в итоге выиграл у звездной команды из Махачкалы. Удачное выступление «Анжи» с Жирковым, Виллианом и Это'О не стало сюрпризом - прошли «Урал», «Крылья Советов», «Динамо» и «Зенит». А «Спартак» вылетел по пенальти от «Ростова», москвичи формировали новую привычку. 

2014 год. Первая резня фаворитов

Опыт этого сезона нужно изучать «Спартаку» сейчас, ведь тогда на первой же стадии с участием клубов РФПЛ сразу 10 из 16 вылетели, едва не повторив худший результат – 12 провалов за стадию! «Тосно» в серии пенальти убрал «Урал». «Звезда» из Рязани – «Кубань». «Салют» из Белгорода забил на мяч больше, чем «Динамо». «Ротор» в серии был лучше, чем «Локомотив». А на закуску был влет «Зенита» от «Тюмени». В результате «Аланию» и «Салют» сняли с Кубка России – разорились. «Краснодар» и «Ростов» подсуетились, «быки» обыграли ЦСКА, но в финале уступили в серии пенальти ростовчанам. А что же «Спартак»? Проиграли «Тосно» в овертайме! 

2015 год. Команды элиты возвращаются

Клубы РФПЛ постарались взять реванш. Сразу потеряли обладателя Кубка – «Ростов» вылетел от «Сызрани-2003». Также быстро выбили из борьбы «Динамо» и «Терек», в результате до четвертьфиналов дожили шесть клубов элиты. Но скромный «Газовик» в итоге играл в полуфинале, а ЦСКА вылетел на той же стадии от «Кубани». Причем, как видите, победители грандов обычно дальше уступают. Железнодорожники взяли Кубок, обыграв краснодарцев из «Кубани» 3:1, хотя «Газовик» в предыдущем раунде сломали лишь по пенальти. Легко победы в Кубке не даются никому

2016 год. Исключительный настрой грандов

Все фавориты хотели в финал и пытались победить. Судите сами. «Спартак» обыграл «Волгу» 0:7, но вылетел от «Кубани» после гола Мельгарехо – присмотрели себе кубкового бойца. «Краснодар» вышел в полуфинал, где уступил ЦСКА. «Зенит» прошел до финала без осечек, не считая полуфинальную серию пенальти с «Амкаром», и выиграл у армейцев 1:4 – мощный кубковый сезон от команды Виллаш-Боаша и Халка. Даже Кокорин из прошлой вялой жизни в финале отличился. А вот «Локомотив» тогда проиграл «Амкару», так что напомним - не так давно пермяки были в полуфинале, куда рвутся и сейчас

2017 год. Позор для ЦСКА, «Спартака» и «Зенита»

В прошлом сезоне «Локомотив» обыграл в финале «Урал», как помним. Но ЦСКА и «Спартак» вылетели сразу, как и «Ростов» - последние пожертвовал кубком ради европейских матчей. А вот армейцы проиграли «Енисею», а для «Спартака» Карреры непреодолимым соперником оказался «СКА-Хабаровск». «Урал» выбил «Краснодар» - «быки» морально невероятно слабые, постоянно в Кубке России глупо уступают, хотя и в прошлом, и в этом сезоне легко могли дойти до финала. Ну а апофеозом издевательств над фаворитом стала игра «Анжи» и «Зенита» - 4:0, Луческу поучаствовал в одном из главных кубковых провалов последних лет. 

2018 год. Вторая большая резня фаворитов

О том, как клубы РФПЛ вылетали уже на первой стадии, рассказывали в прошлый раз. И не случайно – в новом сезоне команды элиты повторили худшее выступление в Кубке России за последние восемь сезонов. 10 клубов покинули турнир сразу же, в том числе «Зенит» - проиграли в дерби «Динамо» из Санкт-Петербурга. ЦСКА пустил дальше «Авангард» из Курска. Также вылетели «Динамо», «Ахмат», «Краснодар» и «Локомотив». А вчера продолжили – уступили «Рубин» и «Ростов», хотя во втором случае потеря для РФПЛ была неизбежной, клубы высшей лиги сыграли между собой. Получается, «Спартак» остался всего одним из четырех клубов элиты. Причем остальные занимают места с 12 по 15, теоретически все еще могут вылететь. 

Почему гранды такие безвольные?

Дело не только в недооценке, но и в неумении перестраивать составы и играть в матчах на вылет. Когда «Спартак» последний раз участвовал и побеждал в серьезном поединке плей-офф в Лиге чемпионов? Когда «Зенит» был хорош в сложной игре на выбывание – ответный поединок против «Андерлехта» не предлагать, ведь красивый вылет остается провалом. Про ЦСКА не будем – их успехи в плей-офф помнит только Хонда. А «Краснодар», проигравший давно финал Кубка России «Ростову», лучше бы учился у «Локомотива», которому кубковый опыт сейчас помогает затягивать потуже шарф на шее Манчини, невзирая на вылет нового сезона. 

Так что Глушаков прав, Кубок России – важный турнир. И престижный даже для грандов, поскольку в нем проверяется наличие или отсутствие характера. Как видите из экскурса в историю – проверку умеют пройти далеко не все. А безвольность, к слову, является одним из ярких смертных грехов сборной России последних лет. Можно саркастично спросить: откуда безвольность взялась, если 99 % участников национальной команды играют в РФПЛ, но из года в год позволяют себе провалы в кубке? 

Так что «Спартак», «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Тосно» поступили мудро, решив бороться в Кубке России за выход в финал и победу, дарующую прямую путевку в группу Лиги Европы. Но не спешите короновать Карреру – или «Крылья Советов», или соперник по возможному полуфиналу могут напомнить чемпиону, что в турнире, где важны бойцовские качества, фаворитов не бывает. Ведущие клубы упростили «Спартаку» задачу в теории – не осталось никого из первой восьмерки прошлого сезона РФПЛ, но «красно-белые» умеют опозориться в Кубке России. Или просто вылететь в серии пенальти – фаворит не обязательно победит. 
 

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Roger Young
сегодня в 13:25
Возьмем последние 12 лет:
2005 ЦСКА - Химки. В финале клуб который скребется по низам ФНЛ
2007 Локомотив - Москва. В финале клуб однодневка, которого уже не существует.
2008 ЦСКА - Амкар. В финале вечный аутсайдер, который никогда больше не поднимется выше 9 места
2010 Зенит- Сибирь Еще один перефийный мимолентый проект в финале
2011 ЦСКА - Алания. В финале проект по отмыву бабла семейства Газаевых
2013 ЦСКА - Анжи. В финале мутная команда с неясными перспективами. На данный момент - хозяин дна премьер лиги.
2017 Локомотив - Урал. Финалист не будет грандом российского футбола не в обозримом будущем, ни через 20 лет.

И вот кому нужен этот турнир, если практически каждый год в самую высокую стадию выходит откровенный шлак. И если такой шлак попадет в Еврокубки, мы просто потеряем очки и рейтинг.
FILL3286 ответил за
сегодня в 13:20
за:
У него душа болит, а сердце плачет.
ахахах
Не у него наверное голова болит,а сердце плачет)
Roger Young
сегодня в 13:18
Да о чем говорить, почти каждый год в финал выходит либо участник первой лиги, либо аутсайдер. Турнир перестал быть значимым трофеем и потерял в цене.
за ответил FILL3286
сегодня в 13:18
FILL3286:
Горин ты болен?
У него душа болит, а сердце плачет.
FILL3286
сегодня в 13:15
Горин ты болен?
ОЛЛС
сегодня в 13:12
Словно хронику столетней войны описал.
Евгений Сибель
сегодня в 13:12
Давай Амкар. Судьба должна наградить Пермь за старания.
за
сегодня в 13:08
Горин все никак не уймется: разве Спартак виноват в том, что Зенит, ЦСКА и т.п. слились из кубка?
Красно-белые подошли к этому соревнованию как никогда серьезно. А подобные "акулы пера" только и изыскивают повод, чтоб облить Спартак грязью. В прошлом сезоне говорили, что это не Спартак сильный, а соперники слабые. В этом опять притягивают за уши очередные домыслы.
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