Независимость Каталонии. Влияние на «Барселону» и футбол

«Соккер.ру» разбирается в испанских страстях, ведь политики тайно проголосовали, а теперь «Барселона» и футбольные клубы Каталонии явно под ударом.

Что произошло

Парламент Каталонии после тайного голосования провозгласил независимость. 70 депутатов выбрали «за», 10 – «против», 2 – «воздержались». Еще 53 депутата назвали голосование незаконным и не явились. Но раз эти люди против самой идеи, то счет получается 70:63. То есть в парламенте «за» независимость больший процент, чем на референдуме среди народа.

При явке в 43 % (получается, 57 % каталонцев посчитали голосование незаконным или не интересным) насчитали 90 % голосов «за». Но многие успели проголосовать несколько раз, никто ничего не контролировал – международные нормы не соблюдали. Впрочем, даже если признать подсчет верным, то это лишь 38 % взрослого населения Каталонии «за» отделение.

Что думают еще 62 % жителей? В парламенте региона не спрашивали, в результате провозгласили независимость, хотя в ЕС, США, Великобритании и в России ее не признали и не признают – все предлагают Мадриду и Барселоне договариваться. Теперь рассмотрим все варианты влияния на футбол и «Барселону» – от худшего к самому легкому, хотя тоже скверному.

Ужасный вариант. Война в Каталонии

В испанском регионе живет 7.5 млн. человек. Почти половина – не каталонцы по происхождению. Наверное, поэтому явка на референдуме была такой низкой. Тотальной поддержки идеи отделения нет. Даже Пике, Пуйоль и Хави говорят о «демократии» и «праве выбора», и ни слова о нарушении закона – никто не хочет потом под суд за нарушение конституционного строя и государственную измену.

Но когда ссорятся такие большие центры, как Мадрид и Барселона, любая провокация или теракт могут привести к настоящей войне. Поэтому в ЕС просят Мадрид не применять силу. Но Испания не может себе позволить отпустить Каталонию с нарушением закона, ведь следом пойдет Страна Басков. А с тамошними организациями испанцы боролись долго и кроваво.

Также в стране была гражданская война. В случае кровавого конфликта «Барселоне» - крышка. Точно знаем, поскольку существует львовская луганская «Заря» и харьковский донецкий «Шахтер». Оба клуба играют в еврокубках, но они остались украинскими. «Барселона», если начинается война, должна переехать на территорию Испании, сменить стадион и город, чтобы остаться под эгидой УЕФА. Но у них так, как у «Шахтера», не получится.

В Каталонии владельцы клуба, в отличие от украинских команд – болельщики. Придется выбирать, а международным спонсорам не захочется иметь дело с командой, которая заигрывает с сепаратизмом. Переехать в Валенсию и там воссоздать «Барселону» сложнее, чем сохранить «Шахтер» на стадионах Львова или Харькова. Плюс ультрас «горняков» поехали за клубом, а фанаты «блаугранас» назовут футболистов предателями в случае переезда.

Плохой вариант. Исключение «Барселоны»

Если Каталония настаивает на независимости, то автоматически становится непризнанным государством. ЕС исключает из безвизовой зоны. Вводят санкции, уходят все международные компании. ООН не признает независимость Каталонии, как и все большие государства мира, включительно с Россией – в остальной Испании у российских миллиардеров полно собственности, плевать им на Каталонию.

При жестком варианте, даже если футбольные власти Испании захотят сохранить «Барселону» для Ла Лиги, то не смогут. Ведь для включения клубов из той же Андорры нужно было, чтобы они зарегистрировались на территории законного испанского футбольного региона. Если Каталония станет вне закона – клуб не сможет вернуться в состав королевской федерации футбола и, следовательно, лишится права выступать в Ла Лиге.

А если попросит об исключении, то надо будет решение ФИФА, УЕФА, затем испанских футбольных чиновников – проще говоря, надо будет пройти унизительную регистрацию «Барселоны» как клуба из Мадрида. И на закуску – нужно решение парламента Испании, которому придется выбирать между интересами каталонских клубов («Барселона», «Эспаньол» и «Жирона») и своим электоратом, настроенным против каталонцев. Конечно же, политики не пустят «Барселону» в Ла Лигу.

При этом, если Каталония будет не признанным в ООН государством, права играть в турнирах под эгидой УЕФА для своих клубов не получит. «Барселона» сможет играть только в чемпионате Каталонии, ведь АПЛ, французская Лига 1 или любой другой чемпионат – под эгидой УЕФА. Другими словами, министр спорта Каталонии соврал, когда сказал о праве выбора чемпионата накануне референдума. Для каталонских жителей судьба «Барселоны» была важной, и им заявили, что смогут поступить, как «Монако» - играть в чемпионате Франции.

Не смогут, ведь те же «Селтик» и «Рейнджерс» десятилетиями сражаются за право выступать в английских клубных турнирах, как это делают бедные и слабые валлийцы. Даже ФИФА и УЕФА согласны, но английские чиновники и клубы АПЛ блокируют идею. А здесь могут быть против «Барселоны» из непризнанного региона остальные клубы Ла Лиги, Федерация Футбола, руководство Примеры и политики. Проще говоря, если Каталония жестко отъединяется – «Барселону» в любой момент можно выгнать из Ла Лиги в чемпионат бани.

Сносный вариант. Политики остаются политиками

Пока в этой истории, влияющей на футбол, хорошо, что у каталонских властей нет армии. Было бы тяжелое оружие – могли смело писать, что война неизбежна, а «Барселона» - исчезнет. А так будут торговаться, чтобы в итоге Каталония получила права автономии… которые у нее и так были. Целью провозглашения независимости ведь может оказаться желание чиновников выторговать себе выгодное предложение Мадрида.

А вот «Барселона» и местный футбол в случае неудачи пострадает первыми. Если Мадриду захочется ранить каталонцев в самое сердце – запретят их любимый клуб. Но могут возникнуть и другие ситуации. Например, на автобус каталонцев нападают в другой области. Или болельщиков клуба могут жестоко избить те, кто освистывал Пике в сборной. Прямо сейчас «Реал» не рискнул ехать в Жирону на клубном автобусе - боятся провокации.

Впрочем, теперь сам матч могут перенести. Ведь если возникнут нападения на испанские команды - руководители Ла Лиги запретят играть на территории Каталонии. Да и про Лигу чемпионов на «Камп Ноу» можете забыть. В УЕФА не разрешают играть даже в бывших горячих точках и рядом с ними. В Грозном, например, матч Лиги Европы не провести. Даже «Анжи» не играл в Махачкале, а вынужден был выступать в Лиге Европы в Москве и Раменском.

Так что кто пишет, что на «Барселону» провозглашение независимости Каталонии совсем не влияет – обманывается. Еще как влияет, теперь в любой момент можно сделать клуб крайним в политическом поле и давить на команду, которая сама испугалась, в каком котловане оказались по вине чиновников. «Барселона» теперь занимает максимально нейтральную позицию, но ведь заигрывали с политиками и поплатились.

В таком печальном случае уместно вспомнить остроумный старый КВН. Там был актуальный для этого случая ответ на вопрос мальчика из зала на «разминке». Парень поинтересовался у веселых и находчивых: «Моя фамилия Судак. Что мне делать?» И взрослый ответ нашелся быстро: «Мальчик, главное - не меняй первую букву». Часто складывается ощущение, что решение пойти в политику ради получения денежной выгоды сродни соглашению поменять эту самую первую букву.

Не ищите хороших людей среди профессиональных лицемеров. От сегодня Каталония становится территорий, где высокий риск разжечь на ровном месте горячий конфликт. Хватит нескольких глупых кровавых событий в Барселоне, чтобы Месси собрал детей и беременную жену и махнул в Манчестер. И Лионель в таком случае будет не единственным футболистом клуба, кому безопасность важнее. Где война или хотя бы ее тень – там нет большого футбола под эгидой УЕФА. Исключений не будет даже для «Барселоны». Поэтому хочется пожелать испанцам мудрости, ведь пока им ее не хватает.