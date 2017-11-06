Величайший мазила футбола. Месси против Роналду

«Соккер.ру» выясняет, кто из легенд чаще бьет мимо. Криштиану всухую проигрывает Лионелю в новом испанском сезоне, а как было раньше?

Месси и Роналду доказали статус легенд, хотя им лишь немного за тридцать. И каждый планирует еще раз стать молодым отцом в следующем году. Но голы они рожают в последнее время с разной частотой, словно поделив турниры.

Криштиану забил в Примере 2017/18 лишь однажды, отрываясь по голам в ЛЧ. У Лионеля тоже хватает промахов, что неудивительно при таком количестве моментов, как у Месси и Роналду. Выясним, кто «косее», а у кого эффективность выше?

Реализация в новом сезоне

У Месси 69 ударов и 12 голов, у Роналду – 48 выстрелов и 1 забитый мяч. Оба являются лидерами дивизиона по ударам, а в пересчете на девяносто минут получаем, что у Криштиану моменты появляются чаще, хотя сыграл на четыре матча меньше из-за дисквалификации. Также просто подсчитать КПД ударов – у Месси 17.4 %, у Роналду – жалкие 2.1 %.

А в Лиге чемпионов форвард «Реала» умеет бить чаще, чем целые команды. Давно к этому приучил. Но как там дела с результативностью, часто количество переходит в качество? В новом сезоне у Роналду 29 ударов и 6 мячей, у Месси – 24 удара и 3 гола. Эффективность у португальца в европейском кубке выше – 20.6 % против 12.5 %, но разница не 17 к 2.

Результат: победа Месси. Реализация ударов в Примере выше в 8 раз, даже перевес Роналду в Лиге чемпионов не может тут ничего изменить.

Процент брака в испанской Ла Лиге

По одному сезону судить не спешим, ведь Роналду удивительным образом мажет. С ним подобное обычно не случается. Но давайте сравним брак за два с половиной сезона. Может, Роналду косеет с возрастом? Сейчас 21 удар из 48 в новом сезоне Ла Лиги – мимо цели, 12 ударов из оставшихся – заблокированы, решения Криштиану часто читают или он бьет в толпу игроков.

Остается всего 15 шансов, когда Роналду попал в створ или каркас ворот. У Месси 18 ударов мимо денег и 13 заблокированных, остается 38 ударов в каркас или створ. Получается, у Криштиану брак при точных ударах составляет 69 %, у Лионеля – 45 %. В прошлом сезоне у Роналду 64 % ударов не доходили до створа и не приходились в каркас ворот, у Месси меньше – 59 %.

Еще раньше у аргентинца 51 % неточных или заблокированных ударов, а Роналду – 53 %, хотя количественно у португальца было на 69 выстрелов больше. Бил по воротам точно в два раза чаще. Общую линию выстроить просто – Месси от 51 % брака перешел к 59, а теперь держится на 45 %. У Роналду всегда процент неточных ударов выше – 53, 64 и 69 % сейчас. В новом сезоне почти 70 % выстрелов Криштиану в Испании не доходят до чужих ворот.

Результат: победа Месси. У него брак при ударах ниже. Причем у Лионеля намного меньше ударов из штрафной площади, даже издали бьет точнее.

Эффективность точных ударов

Берем только удары, которые добрались до створа ворота (не учитываем удары в перекладину и штанги, ведь они считаются по статистике выстрелами мимо). В этом сезоне получаем, что Месси забил 12 голов после 32 ударов в створ, то есть КПД точных выстрелов – 37 %. Хватает трех хороших ударов для гола, хотя важно отметить, что это не рекорд для Лионеля.

У Роналду все иначе – 12 ударов и 1 гол, КПД очень низкое – 8.3 %. В двух прошлых сезонах у Месси дикая эффективность – 50 % и 37 %, а у Роналду близкая – 42 % и 36 %, но чуточку хуже. Что бросается в глаза? Результативность и количество точных ударов не находятся в прямой зависимости. Месси порой мажет чаще, порой – наоборот, у Роналду та же история. Все зависит от настроя и формы, доли секунды влияют.

Результат: победа Месси, во всех сезонах эффективность его точных ударов выше, чем у Роналду, даже когда у португальца все замечательно.

Реализация в Лиге чемпионов

Сначала вспомним цифру этого сезона – 20.6 % против 12.5 в пользу Роналду. А в прошлом сезоне, когда Криштиану обошел Лионеля по голам – 12 против 11, КПД выстрелов у них было на уровне 16.4 % у португальца и 28.9 % у аргентинца. Что же это получается, Месси более меткий даже в турнире, где явно сложнее забить, судя по проценту реализации? Похоже, именно так.

Хотя надо проверить на примере еще двух сезонов, чтобы убедиться. В позапрошлом году у Роналду КПД ударов в Лиге чемпионов был на уровне 16.8 %, а у Месси – 15.3 %, хотя по голам разница впечатляла 16 – 6 в пользу Криштиану. За год до этого эффективность была 14.1 % у португальца и 17.9 % у аргентинца. Теперь считаем средний процент, у Месси он получается 20.7 % на сезон, у Роналду – 15.8 %.

Результат: победа Месси. У Криштиану больше голов в ЛЧ, но оказывается, что даже в еврокубках мажет часто, хотя тут средний показатель у них почти равен, если учесть и обрубок нового сезона.

Качество полученных моментов

Теперь посчитаем, сколько мячей мог забить Роналду за три полных сезона и начало нового в Примере, исходя из модели ожидаемых голов, а сколько их должно было быть у Месси. Проще говоря, кому голы сами шли в статистику, у кого разница существеннее. Следовательно, умение реализовать момент отточено лучше. У португальца суммарный xG – 105.62, у аргентинца – 100.85. При пересчете на 90 минут – 0.93 у Лионеля и 0.95 у Роналду.

Оба всегда были неприлично близкими к голам. А сколько моментов на самом деле реализовали? Месси за три полных сезона и начало нового забил 118 мячей, Роналду – 109, чуть меньше. Оба при этом забивают чаще, чем можно ожидать, исходя из качества их моментов, что говорит о запредельном индивидуальном классе. Но надо посчитать разницу. У Месси на 17 полных голов больше при более низком качестве моментов, у Роналду – на 3, но при более высокой вероятности забить.

Результат: победа Месси, поскольку качество его моментов чуточку ниже, чем у Роналду, но при этом Лионель выжал на 17 голов больше, чем можно было ждать, исходя из статистики, а Криштиану – на 3.

Результат баттла. Месси – Роналду – 5:0

Счет удивляет, хотя есть объединяющий фактор - нет в мире мазилы такого запредельного класса, как Месси или Роналду. Но оказалось, что Криштиану берет количеством ударов, а не их точностью. Впрочем, выйти на ударную позицию тоже надо уметь, хотя сами смотрите, откуда мажет Роналду в Примере, начиная с сезона 2014/15, а откуда Месси (по данным understat.com). Картинка показательная, у Роналду намного больше промахов из штрафной площади, он - форвард:

Лионель играет глубже, старается бить после смещений в центр и аккуратнее обращается с правом на удар. Бьет после лучшей подготовки, опережает португальца по меткости, как показали цифры. Кроме всего прочего, Месси лучше делится мячом с напарниками, если не получается пробить. Роналду вышел на первое место по голевым передачам в чемпионате за «Реал» за последние 25 лет – 84 штуки. Но у Месси за время, что Криштиану играет в Испании, собралось 113 ассистов в Ла Лиге, и тут не победит.

После такого сравнения можно смело выдавать какой-то красивый приз «Легендарный мазила», с которым захочется сфотографироваться на троне. Ведь уверенно побеждает Криштиану Роналду, и не только благодаря старту нового сезона. Форвард «Реала», сборной Португалии и будущий обладатель пятого «Золотого мяча» промахивается и промахивается, прежде чем забить. Как видите, нападающим вправду прощают больше грубых ошибок, чем вратарям и защитникам.

Футбол – удивительная игра, одну оплошность в нем простить сложнее, чем забыть о десятках, даже сотнях промахов, тоже влияющих на результаты. Зато теперь знаете ответ на вопрос, кто бьет по чужим воротам точнее и успешнее, Месси или Роналду? Аргентинец более меткий футболист.