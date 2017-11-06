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Величайший мазила футбола. Месси против Роналду

сегодня, 21:00

«Соккер.ру» выясняет, кто из легенд чаще бьет мимо. Криштиану всухую проигрывает Лионелю в новом испанском сезоне, а как было раньше?

Месси и Роналду доказали статус легенд, хотя им лишь немного за тридцать. И каждый планирует еще раз стать молодым отцом в следующем году. Но голы они рожают в последнее время с разной частотой, словно поделив турниры.

Криштиану забил в Примере 2017/18 лишь однажды, отрываясь по голам в ЛЧ. У Лионеля тоже хватает промахов, что неудивительно при таком количестве моментов, как у Месси и Роналду. Выясним, кто «косее», а у кого эффективность выше?

Реализация в новом сезоне

У Месси 69 ударов и 12 голов, у Роналду – 48 выстрелов и 1 забитый мяч. Оба являются лидерами дивизиона по ударам, а в пересчете на девяносто минут получаем, что у Криштиану моменты появляются чаще, хотя сыграл на четыре матча меньше из-за дисквалификации. Также просто подсчитать КПД ударов – у Месси 17.4 %, у Роналду – жалкие 2.1 %.

А в Лиге чемпионов форвард «Реала» умеет бить чаще, чем целые команды. Давно к этому приучил. Но как там дела с результативностью, часто количество переходит в качество? В новом сезоне у Роналду 29 ударов и 6 мячей, у Месси – 24 удара и 3 гола. Эффективность у португальца в европейском кубке выше – 20.6 % против 12.5 %, но разница не 17 к 2.

Результат: победа Месси. Реализация ударов в Примере выше в 8 раз, даже перевес Роналду в Лиге чемпионов не может тут ничего изменить.

Процент брака в испанской Ла Лиге

По одному сезону судить не спешим, ведь Роналду удивительным образом мажет. С ним подобное обычно не случается. Но давайте сравним брак за два с половиной сезона. Может, Роналду косеет с возрастом? Сейчас 21 удар из 48 в новом сезоне Ла Лиги – мимо цели, 12 ударов из оставшихся – заблокированы, решения Криштиану часто читают или он бьет в толпу игроков.

Остается всего 15 шансов, когда Роналду попал в створ или каркас ворот. У Месси 18 ударов мимо денег и 13 заблокированных, остается 38 ударов в каркас или створ. Получается, у Криштиану брак при точных ударах составляет 69 %, у Лионеля – 45 %. В прошлом сезоне у Роналду 64 % ударов не доходили до створа и не приходились в каркас ворот, у Месси меньше – 59 %.

Еще раньше у аргентинца 51 % неточных или заблокированных ударов, а Роналду – 53 %, хотя количественно у португальца было на 69 выстрелов больше. Бил по воротам точно в два раза чаще. Общую линию выстроить просто – Месси от 51 % брака перешел к 59, а теперь держится на 45 %. У Роналду всегда процент неточных ударов выше – 53, 64 и 69 % сейчас. В новом сезоне почти 70 % выстрелов Криштиану в Испании не доходят до чужих ворот.

Результат: победа Месси. У него брак при ударах ниже. Причем у Лионеля намного меньше ударов из штрафной площади, даже издали бьет точнее.

Эффективность точных ударов

Берем только удары, которые добрались до створа ворота (не учитываем удары в перекладину и штанги, ведь они считаются по статистике выстрелами мимо). В этом сезоне получаем, что Месси забил 12 голов после 32 ударов в створ, то есть КПД точных выстрелов – 37 %. Хватает трех хороших ударов для гола, хотя важно отметить, что это не рекорд для Лионеля.  

У Роналду все иначе – 12 ударов и 1 гол, КПД очень низкое – 8.3 %. В двух прошлых сезонах у Месси дикая эффективность – 50 % и 37 %, а у Роналду близкая – 42 % и 36 %, но чуточку хуже. Что бросается в глаза? Результативность и количество точных ударов не находятся в прямой зависимости. Месси порой мажет чаще, порой – наоборот, у Роналду та же история. Все зависит от настроя и формы, доли секунды влияют.

Результат: победа Месси, во всех сезонах эффективность его точных ударов выше, чем у Роналду, даже когда у португальца все замечательно.

Реализация в Лиге чемпионов

Сначала вспомним цифру этого сезона – 20.6 % против 12.5 в пользу Роналду. А в прошлом сезоне, когда Криштиану обошел Лионеля по голам – 12 против 11, КПД выстрелов у них было на уровне 16.4 % у португальца и 28.9 % у аргентинца. Что же это получается, Месси более меткий даже в турнире, где явно сложнее забить, судя по проценту реализации? Похоже, именно так.

Хотя надо проверить на примере еще двух сезонов, чтобы убедиться. В позапрошлом году у Роналду КПД ударов в Лиге чемпионов был на уровне 16.8 %, а у Месси – 15.3 %, хотя по голам разница впечатляла 16 – 6 в пользу Криштиану. За год до этого эффективность была 14.1 % у португальца и 17.9 % у аргентинца. Теперь считаем средний процент, у Месси он получается 20.7 % на сезон, у Роналду – 15.8 %.

Результат: победа Месси. У Криштиану больше голов в ЛЧ, но оказывается, что даже в еврокубках мажет часто, хотя тут средний показатель у них почти равен, если учесть и обрубок нового сезона.    

Качество полученных моментов

Теперь посчитаем, сколько мячей мог забить Роналду за три полных сезона и начало нового в Примере, исходя из модели ожидаемых голов, а сколько их должно было быть у Месси. Проще говоря, кому голы сами шли в статистику, у кого разница существеннее. Следовательно, умение реализовать момент отточено лучше. У португальца суммарный xG – 105.62, у аргентинца – 100.85. При пересчете на 90 минут – 0.93 у Лионеля и 0.95 у Роналду.

Оба всегда были неприлично близкими к голам. А сколько моментов на самом деле реализовали? Месси за три полных сезона и начало нового забил 118 мячей, Роналду – 109, чуть меньше. Оба при этом забивают чаще, чем можно ожидать, исходя из качества их моментов, что говорит о запредельном индивидуальном классе. Но надо посчитать разницу. У Месси на 17 полных голов больше при более низком качестве моментов, у Роналду – на 3, но при более высокой вероятности забить.

Результат: победа Месси, поскольку качество его моментов чуточку ниже, чем у Роналду, но при этом Лионель выжал на 17 голов больше, чем можно было ждать, исходя из статистики, а Криштиану – на 3.

Результат баттла. Месси – Роналду – 5:0

Счет удивляет, хотя есть объединяющий фактор - нет в мире мазилы такого запредельного класса, как Месси или Роналду. Но оказалось, что Криштиану берет количеством ударов, а не их точностью. Впрочем, выйти на ударную позицию тоже надо уметь, хотя сами смотрите, откуда мажет Роналду в Примере, начиная с сезона 2014/15, а откуда Месси (по данным understat.com). Картинка показательная, у Роналду намного больше промахов из штрафной площади, он - форвард:

Лионель играет глубже, старается бить после смещений в центр и аккуратнее обращается с правом на удар. Бьет после лучшей подготовки, опережает португальца по меткости, как показали цифры. Кроме всего прочего, Месси лучше делится мячом с напарниками, если не получается пробить. Роналду вышел на первое место по голевым передачам в чемпионате за «Реал» за последние 25 лет – 84 штуки. Но у Месси за время, что Криштиану играет в Испании, собралось 113 ассистов в Ла Лиге, и тут не победит.

После такого сравнения можно смело выдавать какой-то красивый приз «Легендарный мазила», с которым захочется сфотографироваться на троне. Ведь уверенно побеждает Криштиану Роналду, и не только благодаря старту нового сезона. Форвард «Реала», сборной Португалии и будущий обладатель пятого «Золотого мяча» промахивается и промахивается, прежде чем забить. Как видите, нападающим вправду прощают больше грубых ошибок, чем вратарям и защитникам.

Футбол – удивительная игра, одну оплошность в нем простить сложнее, чем забыть о десятках, даже сотнях промахов, тоже влияющих на результаты. Зато теперь знаете ответ на вопрос, кто бьет по чужим воротам точнее и успешнее, Месси или Роналду? Аргентинец более меткий футболист

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Все комментарии
mugik1973 ответил Artuom
сегодня в 22:23
Ну а Месси меньше бьет но лучше реализация. Значит ты с этим согласен рон полный ноль
mugik1973 ответил M.S.
сегодня в 22:22
Опять считается. Только я и тех и тех люблю ловить
Artuom ответил mugik1973
сегодня в 22:22
mugik1973:
Ты что перескакиваешь. У у тебя свое мнение есть? Я тебе пишу про Ивана а ты Мне про Болвана
Куда я перескакиваю?? Роналду чаще бьёт из-за штрафной, но при этом хуже реализация.
То что ты спрашивал, я тебе и написал)))
M.S. ответил mugik1973
сегодня в 22:20
mugik1973:
Считается. Только на какую?
Глоров Барселоны ловлю. Они по осени особенно хорошо клюют - групповая стадия ЛЧ, в которой Месси постоянно зажигает, надежда на новые трофеи - самое время для рыбалки. По весне-то их даже бреднем в луже не поймать - все куда-то исчезают.
mugik1973 ответил M.S.
сегодня в 22:19
Считается. Только на какую?
M.S. ответил mugik1973
сегодня в 22:18
mugik1973:
Вот именно когда гном больше выигрывал шампуня и забивал при этом больше все писали что шампунь лучше
Если честно, мне всё равно кто что писал или пишет. Я просто на рыбалку пришёл)
mugik1973 ответил Artuom
сегодня в 22:18
Ты что перескакиваешь. У у тебя свое мнение есть? Я тебе пишу про Ивана а ты Мне про Болвана
mugik1973 ответил M.S.
сегодня в 22:16
Вот именно когда гном больше выигрывал шампуня и забивал при этом больше все писали что шампунь лучше
Artuom ответил mugik1973
сегодня в 22:15
mugik1973:
Так объясни почему соккер пишет что РОНАЛДУ коссее МЕССИ
Ты ребёнок или статьи не читал?) Понятно же что лучшая реализация определяется по формуле забитые голы/количество ударов. У Роналду этот процент ниже.
mugik1973 ответил Artuom
сегодня в 22:12
Так объясни почему соккер пишет что РОНАЛДУ коссее МЕССИ
Artuom ответил mugik1973
сегодня в 22:11
mugik1973:
Ну ты чудак. Тебе пишут что Месси бьёт чаще из за штрафной и забивает от туда больше, ты всеравно утверждаешь что Роналду бьёт оттуда больше
Картинка ведь есть :) И по ней видно что Роналду чаще бьёт и из штрафной, и из-за штрафной.
Айтекин эвребович
сегодня в 22:08
Роналду круче месси,спросите Марадону,который вручил Роналду приз Фифа..
M.S.
сегодня в 22:03
В статье берутся во внимание два последних года. Так вот, за два последних года у Роналду 7 командных трофеев, а у Месси...четыре. Почти вдвое меньше. Пусть и дальше больше бьёт точно, чаще попадает, даже чаще забивает, а Роналду будет брать трофеи)
mugik1973 ответил Bearded man
сегодня в 22:01
Ну ты чудак. Тебе пишут что Месси бьёт чаще из за штрафной и забивает от туда больше, ты всеравно утверждаешь что Роналду бьёт оттуда больше
Raamtvall
сегодня в 21:58
При этом гном смазал пеналь в финале КА, который Аргентина проиграла. А вы и дальше сооружайте свои громкие заголовки для глориков.
M.S.
сегодня в 21:57
Всё в мире относительно. Можно владеть мячом 80% игрового времени и проиграть в конечном итоге. Так и здесь - можно быть точнее, в целом эффективнее пользоваться моментами, но при этом ничем не помочь всего в одной игре плей-офф и вылететь; а можно много мазать, много ошибаться, но вытащить команду в нужный момент и завоевать конечный титул.
Месси более эффектен, а Роналду более эффективен - у одного статистика лучше, а другой трофеи зарабатывает.
mugik1973 ответил Badr Hari Morocco
сегодня в 21:57
Так отдайся ему. В чем вопрос
drive45
сегодня в 21:54
Статья с приведенной статистикой все ставит на свои места.Но настоящие ценители футбола
и так знают , что аргентинец по многим показателям превосходит португальца.
Nety-net ответил волгoдoн
сегодня в 21:54
В последнее время глоры утверждают что Месси лучший в истории. Ну разве что такие как Хари топят по понятным причинам за Рона. Он наверное и под хвост долбится что бы знать в чем его упрекнуть.
112910415
сегодня в 21:34
любопытно
Cympak-05
сегодня в 21:24
Честно сказать ничего нового. Но может только для школьников боготворящих Рона как идеала во всем. Остальные уже давно знают, что Роналду самый бьющий футболист и самое больше промохов у него. Даже то евро после которого появился глагол Ккржаковед, Рон по тем же процентам промазал больше Саши...... Но это не мешает ему быть одним из лучших.
andre_can
сегодня в 21:21
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ...
Badr Hari Morocco
сегодня в 21:19
За то Криш мне нравится, Криш красивее чем Месси.Шишанутий это потверждает
волгoдoн
сегодня в 21:18
Кристинина красота,помноженная на "модную" способность месить глину в купе с показушной благотворительностью делает его лучшим футболистом.
Времена такие времена)
Mamaev
сегодня в 21:14
Отсюда следует, что голы рональду в основном заслуга игроков реала которые выводят его на ударные позиции. А в целом, создание 0,реализация так себе. Просто моментов много
Bearded man
сегодня в 21:13
Когда Месси вчистую проиграл Роналду по личным показателям, соккер таки нашел до чего докопаться, можно было еще кол-во волос сравнить на лице или еще что)))) Роналду часто бьет из-за пределов штрафной, поэтому цифры не отражают полной картины.
Chatlan
сегодня в 21:07
роналду еще покажет свой класс, дождитесь весны
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