В красной зоне. Слуцкий раскачивает «Халл»

«Халл Сити» под руководством Слуцкого впервые за семь лет пал так низко – на 20-е место в Чемпионшипе. «Соккер.ру» интересуется, как дела у российского тренера в Англии.

Результаты

Леонид Слуцкий: «Если владельцы клуба разрешат мне продолжить работу, то я попытаюсь изменить ситуацию. Самое большое давление я оказываю на себя сам, мне не нужны дополнительные стимулы или угрозы. На данную минуту я не могу быть удовлетворен своей работой».

Главный параметр оценки деятельности тренера в конкурентной среде – результаты, а ими «Халл Сити» под руководством Слуцкого похвастаться не может. «Тигры» проиграли ровно в половине из 16-ти сыгранных в Чемпионшипе туров, выиграли всего четыре раза, соответственно, столько поединков свели к ничейным результатам. Итого, 16 из 48 возможных очков (33%). И хотя было понятно еще летом, что заявления о борьбе за выход в Премьер-Лигу – чистый треп и популизм с учетом ситуации в клубе, все-таки текущее положение команды Слуцкого ниже морального минимума. Проиграв в трех матчах подряд «Ноттингему», «Мидлсбро» и «Шеффилд Юнайтед», «тигры» опустились на 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, что является худшим положением для клуба с ноября 2010 года. Леонид Викторович сам подчеркнул, что по такому объему матчей уже можно судить о работе тренера, и заочно согласился с любым решением руководства, демонстрирующего ангельское терпение.

Время

Василий Березуцкий: «Невозможно построить игру за короткий промежуток времени, Нужно три-четыре месяца плавной подготовки. Тогда это даст какой-то результат. Для меня выступление „Халл Сити“ не является сюрпризом. Плюс, в команде поменялось большое количество игроков. Слуцкий в сложном положении, но на текущие выступления „Халла“ влияют обстоятельства, изменить которые в одночасье невозможно. Надеюсь, у Леонида Викторовича остается запас сил, энергии и понимания того, что он делает».

«Халл Сити» безнадежен? Это совсем не так, взгляните хотя бы на количество забитых мячей – их 28, а это всего на один гол меньше, чем у лидирующего «Вулверхэмптона», второй показатель по результативности в Чемпионшипе. С другой стороны, и пропустили «тигры» 30 раз, на один гол больше побывало в воротах замыкающего таблицу «Сандерленда» и «Бертона», расположившегося вслед за командой Слуцкого в таблице. Речь о самой веселой дружине лиге, в матчах с участием «тигров» забивается больше всего голов в матчах Чемпионшипа – 58 в 16 матчах, 3.63 в среднем за игру. Только в профессиональном футболе веселость является синонимом несбалансированной игры, «Халл Сити» - классически не выстроенная команда, которая никак не может найти точку равновесия. При этом отмеренный Березуцким срок уже истек, с учетом предсезонной подготовки Слуцкий работает с английской командой четыре месяца, а сезон в Чемпионшипе стартовал 5 августа. Планомерное развитие не отслеживается, «Халл» все это время бросало из жара в холод.

Руководство

Шандор Варга: «Руководство клуба видит огромную проделанную работу главным тренером, только вот результаты, к сожалению, пока не соответствуют ожиданиям. Слуцкому не хватает качественных игроков».

Известный агент Варга, судя по его последним комментариям, заделался пресс-атташе Слуцкого, потому что из его слов можно сделать вывод, будто у российского тренера прекрасно идут дела. Руководство даже не рассматривает вопрос об отставке, а фанаты неистово поддерживают (и это на фоне протестных акций и злых комментариев в соцсетях, докатившихся и до российских СМИ). Но, допустим, руководство действительно настроено лояльно, ведь сам Слуцкий благодарил за поддержку, хотя точнее будет сказать о безучастии владельца Асем Аллама, утратившего интерес к судьбе «Халла». Есть мнение, что благодаря этому «пофигизму» в верхах Леонид Викторович сохраняет за собой тренерский мостик, в любом другом клубе с активной центральной властью он, скорее всего, уже отправился бы в отставку при таких результатах.

Футболисты

Майкл Доусон, капитан «Халл Сити»: «Наш тренер отлично работает с командой с момента своего назначения, и я всегда это говорил. Тренер имеет полное право подвергать сомнению наш игровой менталитет, ведь идиотские ошибки допускаются на поле. Сейчас не время искать оправдания и виноватых, футболисты „Халла“ должны взять ответственность на себя».

А это серьезный аргумент в пользу Слуцкого: тренер всегда имеет шанс перевернуть ситуацию, если у него сохраняется контакт с командой. Футболисты воспринимают Леонида Викторовича, адекватно принимают его критику, когда он сравнивает их с манекенами и говорит об отсутствии командного духа. Именно это оставляет надежду на смену пластинки, хотя даже в этом позитивном моменте можно увидеть часть проблемы: Слуцкий в Англии как будто чересчур импульсивен, открыт, много оперирует перед командой своими человеческими качествами, а вот по тренерской работе отстает, потому что «Халл» часто подвергается критике за отсутствие внятной тактики и наигранных взаимодействий, особенно в обороне.

Болельщики и СМИ

Эксперт Hull Daily Mail Питер Суон: «У Слуцкого было тяжелое начало сезона, но с тех пор много воды утекло. Он получил игроков, провел у руля команды треть сезона, но я до сих пор не понимаю, во что играет „Халл“. У команды нет ни идентичности, ни стиля игры, ни химии. Это кучка талантливых игроков, которые неправильно используются».

Из развернутого поста можно узнать об «агонии тренера, не умеющего организовать игру своей команды», нервах Слуцкого и многих других нелицеприятных, но справедливых замечаниях в отношении российского наставника. Болельщики, вопреки заявлениям пресс-атташе Варги, активно используют в соцсетях хештег #SlutskyОut, ужасаясь результатами и отсутствием командного духа. С этой стороны ждать поддержки не стоит.

Будущее

Дмитрий Фёдоров: «В Англии главный критерий оценки – трудолюбие, а в „Халле“ поняли, что Слуцкий полностью отдает себя делу, много работает и поддерживает хороший контакт с игроками. Маловероятно, что его отправят в отставку».

Делать ставку на тренеров даже более рискованно, чем играть на скачках, и Слуцкий запросто может лишиться работы, если серия неудачных результатов продолжится. Хотя, поговаривают, что у него чуть ли не безлимитный кредит доверия в «Халле», и до конца сезона Леонид Викторович доработает в любом случае. А если не доработает, то не останется на обочине, правда, слухи об административной работе в «Челси» похожи на вымысел, потому что у Слуцкого выраженные тренерские амбиции, кабинетная работа ему не нужна. У Леонида Викторовича есть тренерская репутация, влиятельные друзья и специальные люди, создающие ему имидж в СМИ. Вспомните, каким «нетренером» был Карпин, когда у него не получалось в «Мальорке», и сколько внятных оправданий находится нынешним неудачам Слуцкого. Вовсе не хочу и не желаю, чтобы они продолжались, но и причин волноваться за Леонида Викторовича не вижу, потому что он точно не пропадет при любом развитии событий.