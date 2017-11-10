РЕАЛьный форвард?

Блогер «Соккер.ру» Фата лист рассуждает на тему возможного перехода Харри Кейна в мадридский «Реал».

За. Мастерство футболиста

Харри выступает на высоком уровне не первый год, а в этом сезоне нападающий стал забивать в промышленных масштабах. 8 мячей в АПЛ и 5 в Лиге чемпионов за 14 матчей потрясают сознание. Футболист близок к гроссмейстерскому результату гол за игру, показатель Роналду и Месси в их лучших сезонах. При этом Кейн является боевой единицей и за пределами «Тоттенхэма», о чем нам свидетельствует отличная игра в составе сборной Англии. Сильных качеств у форварда полно, минусов в игре практически нет.

Возможно, Харри самый совершенный центральный нападающий в мировом футболе, а если учитывать катастрофический спад Луиса Суареса, то конкурентом за это звание может быть разве что совсем еще юный Мбаппе. Отличительной чертой англичанина является его нацеленность на ворота соперника, он здорово открывается, освобождается от опеки, читает игру. Обладает поставленным ударом с двух ног, изящной техникой владения мячом. Несмотря на три голевые передачи в сезоне, моментов Кейн для партнеров создал достаточно, о чем говорят в среднем 1,4 паса под удар за матч.

Против. Высокая цена

Владелец «Тоттенхэма» Дэниел Леви неоднократно заявлял о нежелании расставаться с лидером команды, но все мы помним, откуда переехали в Мадрид Бэйл и Лука Модрич. При сумасшедшем предложении босс «шпор» никого удерживать не станет, но готов ли Перес отвалить за Кейна 250 млн евро? Именно такую сумму называют в прессе, а в мире, где за Неймара платят 222 млн ничему нельзя удивляться.

За. Низкая результативность форвардов «Реала» в текущем сезоне

Бэйл, Роналду и Бензема в текущем сезоне на троих забили 11 мячей, что на два меньше, чем герой данного повествования. Заклятый враг «сливочных» Лионель Месси и вовсе имеет на своем счету 15 мячей, в Ла Лиге забивать проще, чем в АПЛ, о чем говорит возросшая результативность Криштиану после ухода из МЮ. Сухие цифры сигнализируют о проблемах королевского клуба в атаке, видимо пора вливать свежую кровь.

Против. Риск испортить микроклимат в команде

Кейна могут не принять в коллектив. Роналду не потерпит человека, который будет отбирать у него голы, поэтому либо Харри научится чаще делиться мячом, либо будет съеден старожилами команды. О том, что в «Реале» сформировались группировки игроков, сообщалось еще при правлении Жозе Моуриньо. Тогда было две коалиции, возглавляемые звездным португальцем и Икером Касильясом, судьбу голкипера, думаю, забыть еще не успели. К тому же ходят слухи, что Кейн согласен на переход в испанский гранд, только с зарплатой выше, чем у Бэйла (2 место по заработной плате в «Реале», 1-ое - у Роналду) и отсутствии сильного конкурента на его позиции, что намекает на продажу Бензема.

За. Отсутствие альтернативы Кариму Бензема

Переход Мораты в «Челси» стал для «Реала» двойной потерей. «Сливочные» лишились не только сильного воспитанника, но и мотивированного французского форварда. Кариму в этом составе «Реала» не за чем напрягаться и доказывать свое право на место в основе, ведь Майораль не выглядит конкурентоспособным, а единственным качественным вариантом на острие атаки остается Роналду.

Против. Зинедин Зидан

Тренер «Реала» часто выражает поддержку своему соотечественнику, отмечая полезность его действий. Зидан на полном серьезе заявляет, что Бензема лучший нападающий мира и что низкое количество голов связано с помощью в создании моментов для партнеров. Похоже, что Зинедин не согласится продавать 29-летнего француза алжирского происхождения, а это почти наверняка исключает приезд Харри Кейна, хотя, кто знает, возможно скоро раскачается кресло и под Зиданом.

Вывод

«Реалу» нужен игрок на острие атаки, не важно Кейн им будет или нет. Просто Перес делал заявление, что в его команде должны играть только лучшие игроки на своих позициях, Харри таковым является на сегодняшний день, так что ждем лета и ожидаем трансферной бомбы, ведь зимой такие сделки не совершаются.