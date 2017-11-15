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Альтернативный чемпионат мира

сегодня, 23:00

Отбор на чемпионат мира – это всегда драма. Каждый раз футбольным фанатам есть о ком горевать. «Соккер.ру» говорит о лучших сборных из не попавших на ЧМ-2018.

1 корзина

2 корзина

3 корзина

4 корзина

Чили

США

Босния и Герцеговина

Венгрия

Перу/Новая Зеландия

Шотландия

Камерун

Черногория

Уэльс

Украина

Румыния

Буркина-Фасо

Италия

Турция

Чехия

Гаити

Нидерланды

ДР Конго

Греция

Китай

Северная Ирландия

Парагвай

Боливия

Норвегия

Словакия

Болгария

Венесуэла

Ямайка

Ирландия

Австрия

Гана

Эквадор

 

 

 

 

 

В последнее время стало модно реформировать турниры сборных. То количество участников чемпионатов мира увеличат, то задумают проведение Лиги наций. А в США задумались о проведении альтернативного чемпионата мира. Остается догадываться, чего в этой мысли больше: политики (устроим-ка параллельный с российским турнир назло), досады на самих себя (сборная США умудрилась не пробиться на ЧМ-2018), желания развлечь публику и заработать денег (телекомпании и спонсоры обратят внимание). Сложно сказать, по какому принципу такой турнир может быть организован. Но пока у самих авторов идей нет четких формулировок, давайте посмотрим, каким бы мог стать этот альтернативный чемпионат мира, если бы организаторы поступили наиболее очевидным образом, то есть пригласили бы 32 сборные с максимальным рейтингом ФИФА из тех, что не попали на ЧМ-2018. Вполне вероятно, что на деле этот турнир будет добровольным, или же организаторы позовут ограниченный круг участников, которые привлекательнее с маркетинговой точки зрения. Или вдруг будут использоваться какие-то квоты. Если же просто взять по-честному лучших из худших, то получится такой расклад по корзинам:

1 корзина

Тут весьма солидное представительство. Сборной с самым высоким рейтингом из не попавших на ЧМ-2018 оказалась чилийская. До последнего тура бились чилийцы за путевку, но шевелиться нужно было раньше, не оставлять решение своей участи на матч с Бразилией и в руки конкурентам. Есть в первой корзине альтернативного чемпионата мира и те сборные, без которых сложно представить традиционный Мундиаль. Речь, конечно, об Италии и Нидерландах. Главные разочарования отборочного цикла. Итальянцы завершили его драмой в стыковых матчах со Швецией, а голландцы избавили всех от нервотрепки, даже не попав в раунд «стыков». Любопытно, что и их злыми гениями оказались шведы. У скандинавов за нынешний отборочный цикл прибавится как обожателей, так и ненавистников.

В первой же корзине дружно объединились Уэльс, Ирландия и Северная Ирландия. Отдельно стоит упомянуть Перу и Новую Зеландию. Перуанцы – десятые в рейтинге ФИФА, то есть уступают только Чили из здешних представителей. Если Перу проиграет Новой Зеландии, то разместится в первой корзине. В противном случае все будет зависеть от организаторов – возьмут ли новозеландцев. Если же придерживаться нашей логики выбора самых лучших, то при вылете Новой Зеландии в четвертую корзину попадет Кот-д’Ивуар, которому не нашлось места даже на альтернативном Мундиале. А США, Босния и Венгрия, соответственно, прыгнут в корзину повыше.

2 корзина

Звездно-полосатые организаторы альтернативного чемпионата мира точно окажутся на нем. И вообще, корзина получается солидной. Тут и Украина, и Турция, и Парагвай с Австрией. Шотландия пополнила бы британское представительство, а Демократическая Республика Конго стала бы сильнейшей по рейтингу из африканских сборных-участниц альтернативного ЧМ. Это к слову о том, как сильны стереотипы о силе и статусе сборных из Африки, где рейтинг весьма необычен, а более знакомые всем Кот-д’Ивуар и Гана с Камеруном уступают конголезцам.

3 корзина

Вот здесь как раз мы и обнаружим сборные Венсана Абубакара и Асамоа Гьяна. Камерунцам и ганцам составят компанию боснийцы, греки, чехи, венесуэльцы. Согласитесь, что каждую из этих сборных вполне себе можно представить на реальном, а не альтернативном чемпионате мира. Ситуация снова наталкивает на мысль о том, что маловато квоты от Европы. Всем этим сборным не хватило самой малости, чтобы завоевать путевки на ЧМ-2018. Те же греки вовсе выбыли только в стыковых матчах, уступив Хорватии.

4 корзина

Казалось бы, что здесь при нашем подходе должна быть сплошь экзотика. Набор в эту корзину велся уже из шестого десятка рейтинга ФИФА. Однако тут можно увидеть Эквадор, Черногорию, Венгрию. А соседство Китая и Гаити вызывает улыбку. Теперь можно повертеть и так, и эдак эти корзины, чтобы собрать какие-нибудь группы. Например, вполне реальна группа Чили, Турция, Босния и Китай. Или Италия, США, Камерун, Черногория. Можно собрать забавную геополитическую группу с Северной Ирландией, США, Венесуэлой и Китаем.

Представление такого альтернативного чемпионата мира интересно еще и для того, чтобы представить, насколько разумно предстоящее увеличение числа участников реальных чемпионатов мира. Напомним, что с ЧМ-2026 их будет не 32, а 48. То есть к имеющимся участникам ЧМ-2018 можем прибавить 16 лучших (хотя реальное положение будет отличаться на пару позиций из-за квот) с альтернативного чемпионата мира. И получим примерно то, что было бы, случись увеличение прямо сейчас. Не было бы страданий фанатов Буффона и оранжевой голландской братии, британский десант внушительным составом высадился бы на российские берега, прихватив с собой товарищей из Америки. С другой стороны, сам отборочный цикл превратился бы в большую формальность, где места драме нет. А ведь футбол ценен именно своими эмоциями и привлекает внимание не только яркими прорывами наподобие исландского, но и громкими провалами.

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