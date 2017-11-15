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Де Росси зашел в автобус сборной Швеции и извинился за поведение фанатов

сегодня, 22:27
ИталияИталия0 : 0ШвецияШвецияМатч завершен

Итальянские фанаты на «Сан-Сиро» освистали гимн Швеции перед ответным стыковым матчем за попадание на ЧМ-2018. Ветераны итальянской команды осудили поведение болельщиков, голкипер Джанлуиджи Буффон в ответ аплодировал гимну, а полузащитник Даниэле Де Росси после поединка зашел в автобус сборной Швеции и извинился. Об этом рассказал шведский защитник Понтус Янссон:

«Он похвалил нас за игру, извинившись за поведение некоторых игроков во время матча в Стокгольме и за свист болельщиков во время нашего национального гимна в Милане. Все в автобусе поверить не могли, что это действительно произошло. На самом деле, это был один из лучших моментов в течение долгого времени. Вот же чертов джентльмен! Он действительно хороший человек и настоящий капитан».

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Все комментарии
Owl Fake
сегодня в 23:04
Когда ещё Италия увидит не просто футболистов, а настоящих бойцов, закалённых характером, вожаков на поле, а не гламурных барби с серьгами в ушах.

И не только Италия.
Алексей Буренин
сегодня в 22:59
по мужски поступил
arzamas
сегодня в 22:58
РОССИ МУЖИК!
MIKITA463295
сегодня в 22:57
Вот поэтому и болею за Италию... Браво Де Росси ...
Viduka ответил Lazio-Kiev
сегодня в 22:47
Lazio-Kiev:
В отличии от Пупса , ДДР вызывает определенное уважения, даже не смотря на свою «санитарнолесную» сущность. Даже не смотря на то , что он главный виновник поражения от шведов!
Главное, что в людей не плюется.
Becka89
сегодня в 22:45
Де Росси стал очень уважать, когда узнал, что он будучи на похоронах одного из тренеров той чемпионской сборной 2006, оставил в гробу тренера свою чемпионскую медаль. Этот тренер ему здорово помогал на том турнире психологически и они стали близкими друзьями. это многих тронуло, золотая медаль Чемпион Мира, самая престижная в карьере между прочим.
Де Росси мужчина! Настоящий преторианец!
Lazio-Kiev ответил alex074
сегодня в 22:41
alex074:
Если это действительно так, то честь и хвала Де Росси. В такой тяжёлый, для сб. Италии, момент нашёл в себе мужество и поступил по человечески, как настоящий мужик.
После гола забитого в ворота Буффона, можно изобразить из себя мать Терезу. Волк под овечьей шкурой.
ScherbetCSKA
сегодня в 22:40
Kрасава
Lazio-Kiev
сегодня в 22:39
В отличии от Пупса , ДДР вызывает определенное уважения, даже не смотря на свою «санитарнолесную» сущность. Даже не смотря на то , что он главный виновник поражения от шведов!
ману дель мораль
сегодня в 22:38
Даа... Де Росси с*ка просто КРАСАВА...!
alex074
сегодня в 22:38
Если это действительно так, то честь и хвала Де Росси. В такой тяжёлый, для сб. Италии, момент нашёл в себе мужество и поступил по человечески, как настоящий мужик.
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