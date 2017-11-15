Де Росси зашел в автобус сборной Швеции и извинился за поведение фанатов

Итальянские фанаты на «Сан-Сиро» освистали гимн Швеции перед ответным стыковым матчем за попадание на ЧМ-2018. Ветераны итальянской команды осудили поведение болельщиков, голкипер Джанлуиджи Буффон в ответ аплодировал гимну, а полузащитник Даниэле Де Росси после поединка зашел в автобус сборной Швеции и извинился. Об этом рассказал шведский защитник Понтус Янссон:

«Он похвалил нас за игру, извинившись за поведение некоторых игроков во время матча в Стокгольме и за свист болельщиков во время нашего национального гимна в Милане. Все в автобусе поверить не могли, что это действительно произошло. На самом деле, это был один из лучших моментов в течение долгого времени. Вот же чертов джентльмен! Он действительно хороший человек и настоящий капитан».

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