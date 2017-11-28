«Милан» и Гаттузо: танцы на граблях

28 ноября 2017, 19:17

«Милан» назначил главным тренером легендарного Дженнаро Гаттузо. «Соккер.ру» считает это решение большой ошибкой.

Руководству «Милана» должно быть очень обидно. Потому что в компании падших у него нет сопоставимых по уровню товарищей по несчастью. Таким был когда-то «Интер», были другие клубы с именем. Но в этот раз «Милан» оказался в одиночестве. Все остальные топ-клубы Италии ведут отчаянную борьбу если не за чемпионство, то за место в Лиге чемпионов. И многострадальный «Интер», и лихой «Наполи», и опытный «Ювентус», и оба римских клуба. «Милан» - на отшибе. Но в клубе долго тянули с отставкой Винченцо Монтеллы, который явно не тянул команду. Все успокаивали себя словами о том, что состав сильно обновился и тренеру требуется время на налаживание игры. Время шло, игра не приходила. Последней каплей стала ничья с «Торино», после которой отставание от четвертого места составляет 11 очков. В условиях бешеной гонки это большой разрыв. После отставки Монтеллы спасителем назначили Дженнаро Гаттузо. Превосходный харизматичный полузащитник в прошлом. Но такое решение вызывает вопросы по всем параметрам.

Кто нужен «Милану»?

Клуб серьезно вложился минувшим летом, потратил 200 миллионов евро на усиление состава. Деньги есть, амбиций – полно. Но для реализации потенциала команды необходим опытный специалист с именем, чтобы амбиции и возможности клуба и тренера были сопоставимыми. Но мы имеем «Милан», который в огне, который нужно спасать и сразу выводить на топ-уровень, а задача эта поручена специалисту, который даже близко на таком уровне не работал. История знает разные случаи такой работы, но чаще всего такие вроде бы красивые истории заканчиваются печально. Либо клубу приходится терпеливо ждать, пока набьются шишки и тренер созреет, либо с таким тренером расстаются. Китайское руководство «Милана» с большими деньгами явно не собирается долго ждать результата, поэтому давление на Гаттузо будет колоссальным, ожидания огромны, несопоставимы с возможностями тренера.

Какой опыт у Гаттузо?

Даже для начинающего тренера Гаттузо сложно назвать успешным специалистом. Он постоянно оказывался в турбулентных ситуациях и почти нигде не мог толком поработать. Начал тренировать со «Сьона» в 2013 году – за сезон клуб сменил пять тренеров, логично, что и самому Рино удалось продержаться всего несколько месяцев. Летом 2013 года Гаттузо связался с эксцентричным президентом «Палермо» Маурицио Дзампарини. На Сицилии начинающий специалист проработал еще меньше, провел всего шесть матчей в Серии В. Сомнительная затея связываться с «Палермо» и его руководством. Но тренер не успокаивался и словно нарочно искал себе клубы с проблемами.

Поехал на Крит, чтобы поработать с ОФИ, игрокам которого не платили зарплату. Сам Гаттузо тоже не привык питаться воздухом, поэтому безденежье в ОФИ его доконало, и он подал в отставку. Потом передумал, а через пару месяцев опять ушел. На этот раз – окончательно. Похожим образом складывалась его работа в «Пизе». Хотя он успешно вывел команду в Серию В. А потом с кем-то в клубе поссорился и неожиданно ушел в отставку. Кстати, вернулся после переговоров, чтобы вскоре все равно уйти. А в мае 2017 года блудный сын «Милана» вернулся в клуб, чтобы возглавить молодежную команду. Наверное, с этого следовало начинать. Но у молодежки «Милана» были до этого хорошие специалисты у руля. Согласитесь, такую беготню сложно назвать набором тренерского опыта.

Можно ли заменить мастерство эмоциями?

Гаттузо за счет эмоций, самоотдачи и неуемной мотивации и желания добивался многого в качестве игрока. Тем и полюбился многим фанатам. Но так ли полезны эти особенности в тренерской работе? Есть большие сомнения. В том же ОФИ Гаттузо кричал, ругался на игроков и журналистов, заявляя, что футболисты должны играть за команду, а не за деньги. Сам позднее ушел именно из-за финансовых проблем. Даже относительно успешный опыт работы в «Пизе» он умудрился испортить своей эмоциональностью. Многочисленные дисциплинарные нарушения, конфликты и неподобающее поведение по отношению к судьям привели к длительной дисквалификации Гаттузо.

Заменять тактическую выучку нагоняем в раздевалке, а разработку тренерского плана пафосными призывами «биться за полоски» - это увлекательно, конечно, но вряд ли сработает в большом клубе, в котором нужно еще выстраивать игру, составлять команду из довольно дорогих футболистов. Да, Гаттузо легендарен и ярок, страстен и боевит, но это не ключевые характеристики для тренера, а возможно, имеют и негативный оттенок: вспыльчивость, агрессивность – вот это все.

Какой опыт у самого «Милана»?

Руководство «Милана», кстати, любит такие трюки. Можно вспомнить, что только за последние годы командой руководили известные в прошлом ее игроки Кларенс Зеедорф, Филиппо Индзаги, Кристиан Брокки. О чьем-то опыте можно сказать, что он был успешен? Нет. Все в итоге стали временщиками, а на их место пришлось искать замену. Почему бы «Милану» с его возможностями сразу не раскошелиться на хорошего специалиста с опытом вместо перебора бывших игроков в надежде на чудесный «выстрел» с последующим разочарованием, очередным загубленным сезоном и путешествием по кругу без остановки.

«Милан» предпочитает танцевать на одних и тех же граблях, Гаттузо со своим поиском проблем и турбулентных ситуаций – тоже. За этим тандемом будет очень интересно следить, но есть мысль, что продлится этот роман очень недолго, и «Милан» найдет наконец-то опытного тренера соответствующего уровня. Правда, к тому моменту еще один сезон придется вычеркнуть из списка надежд и верить уже в следующий. И если подход не изменится, то такая чехарда будет продолжаться очень долго.