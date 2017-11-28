«Милан» и Гаттузо: танцы на граблях

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Кубок
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Международный Кубок чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Кубок России
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:3 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси - - -
Международный Кубок чемпионов 2018, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 Идет второй тайм, 77’ Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:0 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 1 тур 1 X 2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 4:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НантНант 1:3 Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
ГлавнаяБлогиТренерская доля

«Милан» и Гаттузо: танцы на граблях

28 ноября 2017, 19:17

«Милан» назначил главным тренером легендарного Дженнаро Гаттузо. «Соккер.ру» считает это решение большой ошибкой.

Руководству «Милана» должно быть очень обидно. Потому что в компании падших у него нет сопоставимых по уровню товарищей по несчастью. Таким был когда-то «Интер», были другие клубы с именем. Но в этот раз «Милан» оказался в одиночестве. Все остальные топ-клубы Италии ведут отчаянную борьбу если не за чемпионство, то за место в Лиге чемпионов. И многострадальный «Интер», и лихой «Наполи», и опытный «Ювентус», и оба римских клуба. «Милан» - на отшибе. Но в клубе долго тянули с отставкой Винченцо Монтеллы, который явно не тянул команду. Все успокаивали себя словами о том, что состав сильно обновился и тренеру требуется время на налаживание игры. Время шло, игра не приходила. Последней каплей стала ничья с «Торино», после которой отставание от четвертого места составляет 11 очков. В условиях бешеной гонки это большой разрыв. После отставки Монтеллы спасителем назначили Дженнаро Гаттузо. Превосходный харизматичный полузащитник в прошлом. Но такое решение вызывает вопросы по всем параметрам.

Кто нужен «Милану»?

Клуб серьезно вложился минувшим летом, потратил 200 миллионов евро на усиление состава. Деньги есть, амбиций – полно. Но для реализации потенциала команды необходим опытный специалист с именем, чтобы амбиции и возможности клуба и тренера были сопоставимыми. Но мы имеем «Милан», который в огне, который нужно спасать и сразу выводить на топ-уровень, а задача эта поручена специалисту, который даже близко на таком уровне не работал. История знает разные случаи такой работы, но чаще всего такие вроде бы красивые истории заканчиваются печально. Либо клубу приходится терпеливо ждать, пока набьются шишки и тренер созреет, либо с таким тренером расстаются. Китайское руководство «Милана» с большими деньгами явно не собирается долго ждать результата, поэтому давление на Гаттузо будет колоссальным, ожидания огромны, несопоставимы с возможностями тренера.

Какой опыт у Гаттузо?

Даже для начинающего тренера Гаттузо сложно назвать успешным специалистом. Он постоянно оказывался в турбулентных ситуациях и почти нигде не мог толком поработать. Начал тренировать со «Сьона» в 2013 году – за сезон клуб сменил пять тренеров, логично, что и самому Рино удалось продержаться всего несколько месяцев. Летом 2013 года Гаттузо связался с эксцентричным президентом «Палермо» Маурицио Дзампарини. На Сицилии начинающий специалист проработал еще меньше, провел всего шесть матчей в Серии В. Сомнительная затея связываться с «Палермо» и его руководством. Но тренер не успокаивался и словно нарочно искал себе клубы с проблемами. 

Поехал на Крит, чтобы поработать с ОФИ, игрокам которого не платили зарплату. Сам Гаттузо тоже не привык питаться воздухом, поэтому безденежье в ОФИ его доконало, и он подал в отставку. Потом передумал, а через пару месяцев опять ушел. На этот раз – окончательно. Похожим образом складывалась его работа в «Пизе». Хотя он успешно вывел команду в Серию В. А потом с кем-то в клубе поссорился и неожиданно ушел в отставку. Кстати, вернулся после переговоров, чтобы вскоре все равно уйти. А в мае 2017 года блудный сын «Милана» вернулся в клуб, чтобы возглавить молодежную команду. Наверное, с этого следовало начинать. Но у молодежки «Милана» были до этого хорошие специалисты у руля. Согласитесь, такую беготню сложно назвать набором тренерского опыта.

Можно ли заменить мастерство эмоциями?

Гаттузо за счет эмоций, самоотдачи и неуемной мотивации и желания добивался многого в качестве игрока. Тем и полюбился многим фанатам. Но так ли полезны эти особенности в тренерской работе? Есть большие сомнения. В том же ОФИ Гаттузо кричал, ругался на игроков и журналистов, заявляя, что футболисты должны играть за команду, а не за деньги. Сам позднее ушел именно из-за финансовых проблем. Даже относительно успешный опыт работы в «Пизе» он умудрился испортить своей эмоциональностью. Многочисленные дисциплинарные нарушения, конфликты и неподобающее поведение по отношению к судьям привели к длительной дисквалификации Гаттузо. 

Заменять тактическую выучку нагоняем в раздевалке, а разработку тренерского плана пафосными призывами «биться за полоски» - это увлекательно, конечно, но вряд ли сработает в большом клубе, в котором нужно еще выстраивать игру, составлять команду из довольно дорогих футболистов. Да, Гаттузо легендарен и ярок, страстен и боевит, но это не ключевые характеристики для тренера, а возможно, имеют и негативный оттенок: вспыльчивость, агрессивность – вот это все.

Какой опыт у самого «Милана»?

Руководство «Милана», кстати, любит такие трюки. Можно вспомнить, что только за последние годы командой руководили известные в прошлом ее игроки Кларенс Зеедорф, Филиппо Индзаги, Кристиан Брокки. О чьем-то опыте можно сказать, что он был успешен? Нет. Все в итоге стали временщиками, а на их место пришлось искать замену. Почему бы «Милану» с его возможностями сразу не раскошелиться на хорошего специалиста с опытом вместо перебора бывших игроков в надежде на чудесный «выстрел» с последующим разочарованием, очередным загубленным сезоном и путешествием по кругу без остановки. 

«Милан» предпочитает танцевать на одних и тех же граблях, Гаттузо со своим поиском проблем и турбулентных ситуаций – тоже. За этим тандемом будет очень интересно следить, но есть мысль, что продлится этот роман очень недолго, и «Милан» найдет наконец-то опытного тренера соответствующего уровня. Правда, к тому моменту еще один сезон придется вычеркнуть из списка надежд и верить уже в следующий. И если подход не изменится, то такая чехарда будет продолжаться очень долго. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Далич продолжит руководить сборной Хорватии
Вчера, 05:24 5
Главный тренер сборной Перу продлил контракт
08 августа 2
Хорди Кройф возглавит «Чунцин Лифань»
07 августа 3
Жозе устал. И скоро уйдёт
01 августаАлександр Чистяков в блоге Тренерская доля32
Анри предложили возглавить сборную Египта
31 июля 3
Свен-Горан Эрикссон может возглавить сборную Камеруна
31 июля 0
Обсудить
Все комментарии
Juventus 32
Juventus 32 ответил Michael13
30 ноября 2017 в 19:37
Michael13:
Похож на Галустяна тренера омского газмяса
Что то есть)
AC M1lan
AC M1lan
29 ноября 2017 в 22:51
Да он временный! Потом Конте придет, все норм
Ystavshiy
Ystavshiy
29 ноября 2017 в 18:30
Интеллекта не хватит, уйдет через пару месяцев, мой прогноз.
Давид Сурманидзе
Давид Сурманидзе
29 ноября 2017 в 11:00
Ксати ,на этой фотографии он очень похож на тренера ГАЗМЯСА. Но Милан-великий клуб, с великой историей. Жду его возвращения.
DVL
DVL
29 ноября 2017 в 06:36
Будет подзатыльники навешивать игрокам, если те плохо будут играть). Может он заставит их землю грызть ради победы, поставит жестки футбол как Симеоне (характером похожи), кто знает. Удачи носорог!!!)
Capitano per sempre
Capitano per sempre
29 ноября 2017 в 03:01
китайцы опять решили поиграть на нервах фанов Милана...
Кёниг
Кёниг
29 ноября 2017 в 01:51
Итальянский футбол падает. Что на клубном уровне, что на уровне сборной. Буффона жалко.
fan_Sycheva
fan_Sycheva
29 ноября 2017 в 01:19
Гаттузооооо!!!))))
Удачи чуваку!!
Но пока сомневаюсь в его мастерстве как тренера...
Евгений Сибель
Евгений Сибель
28 ноября 2017 в 22:26
Можно ставить на Беневенто на выходных)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
28 ноября 2017 в 22:25
ужасный выбор. как бы вообще в подвал таблицы не скатились)
Abbath
Abbath ответил kazakoff
28 ноября 2017 в 22:10
kazakoff:
Анчелотти. А что еще тут придумывать. Надо Карло все брать в свои руки.
Не пойдет он в нынешний "Милан". Анчелотти не из той категории тренеров, которые специализируются на расчищении руинов и возведении нового фундамента. Да и сам он, судя по последним новостям, не горит большим желанием бросаться в полымя, и планирует заменить Аллегри в "Ювентусе" по окончании сезона.
Michael13
Michael13
28 ноября 2017 в 21:46
Похож на Галустяна тренера омского газмяса
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
28 ноября 2017 в 21:25
Точно ясно одно, что Монтеллу надо было гнать давно. Это не тренер.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
28 ноября 2017 в 21:12
в Милан Гаттузо а в Ювентус Давидса))
CSKA2012
CSKA2012
28 ноября 2017 в 20:37
Я подумал сначала, что Галустян на фото )))
mangust4444
mangust4444
28 ноября 2017 в 20:32
Цепной пёс наведёт порядок в команде
MSN-thebest
MSN-thebest
28 ноября 2017 в 20:14
Зидана на мостике тоже считали большой ошибкой
An Jo
An Jo
28 ноября 2017 в 20:07
А почему фотка Манчини в шапке?
kazakoff
kazakoff
28 ноября 2017 в 20:06
Анчелотти. А что еще тут придумывать. Надо Карло все брать в свои руки.
Брулин
Брулин
28 ноября 2017 в 20:06
Лично я верю, он хотя бы мужик,если будет плохо,то сам уйдёт
Tott_Hot
Tott_Hot
28 ноября 2017 в 19:41
Всегда поражался, как так у людей, владеющих такими огромными деньгами, напрочь отсутвует мозг? Сколько раз россонери уже наступали на одни и те же грабли и опять ...теперь Гаттузо.
Да, может мне и легко рассуждать сидя на диване, но тут не нужно обладать сверхразумом, чтобы понять - Милану нужен ТОП-ТРЕНЕР, всё остальное у него уже есть!
Triem
Triem
28 ноября 2017 в 19:32
"За этим тандемом будет очень интересно следить,... "
==================================================
Единственная нормальная фраза в статье. Остальное лишь предположение!
Мяyчело
Мяyчело
28 ноября 2017 в 19:23
Ох и постарел Дженарро(
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100