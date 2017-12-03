Заброшенный «Рубин». Причины провала Бердыева

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.35.559.5
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси6.74.21.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.384.88
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.25610.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.733.84.6
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.354.98.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.353.32.35
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи2.13.33.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.753.54.4
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-21.953.33.7
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.186.412.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье 0:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

Заброшенный «Рубин». Причины провала Бердыева

03 декабря 2017, 10:05
Заброшенный «Рубин». Причины провала Бердыева

Не интересный Казани, вязкий и скучный, не играющий в футбол – «Соккер.ру» оценивает масштабы футбольных разрушений в «Рубине».

Положительных эмоций игра «Рубина» вызывать не может, разве что вы желаете им вылета в ФНЛ. Но немой вопрос висит в воздухе: «Неужели Бердыев спекся?» Ответ будет проще отыскать, когда узнаете детали о том, что в Казани зачем-то называют «футболом».

Команда Бердыева забила 2 гола за 11 последних матчей чемпионата. Чтобы понимать масштаб катастрофы – речь о серии с начала сентября, два месяца кошмара.

Победный гол «Ростову» в гостях не значил, что сыграли шикарно. Ведь удар был единственным точным у «Рубина» в матче. А у Джанаева, который теперь воюет за казанцев, собралось пять сэйвов.

Мяч «Уфе» не повлиял на результат встречи, только счет. Да и забил Карадениз на третьей минуте, а через полчаса Семак нашел способ усмирить оборону своего учителя, а в концовке матча «Рубин» пропустил, как и против «Локомотива» теперь.

Из 9 поражений 7 штук Бердыев собрал с начала сентября, то есть за два месяца. 11 матчей – 7 поражений, 1 победа, три ничьи, причем все без голов, нулевые. Кризис, как он есть.

Но если в матче «Рубина» и «Динамо» хозяева поля создавали моменты и заставили Шунина 8 раз вступать в игру, то в поединке с «Арсеналом» точно била только команда Божовича, а в игре с «Зенитом» счет по точным попаданиям - 1:6. Понятно, кто был ближе к голам.

К слову, о мячах – меньше «Рубина» из тех, кто уже сыграл 19 матчей, забил только «Ростов» Кучука. По ударам команда Бердыева идет на 13-м месте, собирают всего 9.9 выстрела за матч. Это всего по пять ударов за тайм в лучшем случае.

Заметно, что тренер дал установку бить – против «Локомотива» нанесли 15 ударов, вот только лишь два попали в створ! Бердыев говорит, что двух моментов хватает, чтобы забить один гол, и тренер прав.

Но в РФПЛ есть только одна команда, которая мажет чаще, чем его собственная – у «Амкара» 75% неточных ударов. У «Рубина» футболисты не попадают в 73% случаев. И это не самый худший показатель из раздела «брак».

«Рубин» - команда, где играют люди с зарплатой в четыре миллиона евро в год, и они в 28% случаев, то есть скорее в каждом четвертом случае, отдают неточные передачи.

В отдельных матчах брак «Рубина» зашкаливает. Против того же «Зенита» дома брак был на уровне 30%, а в гостях, когда Бердыев припарковал «автобус» и едва не выгрыз минимальную победу за счет контратак в гостях, брак составил 37%. Это даже не уровень ФНЛ, а скорее дворовой футбол.

Если отнять голы Жонатаса, который уже не помощник «Рубину», то останется 13 мячей, второй худший результат в РФПЛ после «Амкара». Но давайте не забывать, что бюджет пермяков – примерно 0.87 млрд. рублей, а у «Рубина» в пять раз выше.

«Рубин» по бюджету обходится дороже, чем ЦСКА. Содержать их в фазе деградации результатов накладно. Намек на создание долгов, которые в этом случае не перекрыть дарением игроков фаворитам – в отличие от «Ростова», казанские футболисты не самые популярные в письмах трансферному Деду Морозу.

Большой проблемой «Рубина» остается не только выход в атаку, но и фаза завершения атаки. В составе нет плеймейкера. 26 пасов под удары от Оздоева – курам на смех, ведь после него идет Бауэр с 13 пасами, а лучший результат РФПЛ – 48 передач Промеса. Голландец отдал почти столько же острых пасов, как три лучших ассистента «Рубина» - 48 против 51, разница всего на три штуки.

Еще одна беда – «Рубин» имитирует активность. И вчера против «Локомотива», и в целом они умеют в отдельных матчах сделать вид, что постоянно атакуют и ищут гол. Но по xG речь о 12-й команде РФПЛ.

И даже факт, что «Рубин» допускает не так уж много явных опасных моментов соперников и мучит их вязкой и унылой игрой, не показательный. Снова смотрите на цифры – «Ахмат» по xGА, то есть качеству моментов соперников, тоже в группе лидеров рядом с командой Бердыева.

При этом «Рубин» пропустил всего 16 раз, лишь на два мяча больше, чем оборона «Локомотива». А вот «Ахмат» с моментами соперников такой же остроты - 23 гола, как «Спартак». Но дело в модели игры, ведь во всех играх чемпионата у Бердыева было три центральных защитника – выходят не пропустить.

И хотя порой формально использовали схемы «3-4-3» или «3-5-2», у «Рубина» все играют в защите, причем редко удается отработать совсем без ошибок, ведь Джанаев спас 21 раз, а Рыжиков – 23. Итого 44 сэйва. Даже если только четверть от этого числа – спасения после невероятно сложных ударов, близких к голам, то получим 27 пропущенных мячей при меньшем везении, а это уже результат в районе «СКА-Хабаровска».

Так что оборона у Бердыева цепкая – у всех защитников прекрасно обстоят дела с перехватами, вратари приличные, но на самом деле защиту не назвать сильной, скорее старательной и везучей. А вот атаки нет. В 19 играх «Рубина» забито всего 33 мяча. Не забывайте, что шесть раз забили дома в ворота «Анжи».

Остается 27 голов и 18 матчей, то есть 27 мячей за 27 игровых часов. Чтобы увидеть гол в матчах «Рубина» - чаще гол в ворота Бердыева, надо ждать целый час.

И почему на новенькой «Казань-Арене» собирается всего десять тысяч зрителей? Так смотреть не на что! Зрителей, конечно, почти столько же, как собирает дома «Локомотив», но проблема клуба Семина не должна закрывать беду Бердыева.

На стадионе на 45 тысяч закрыто только двадцать процентов мест, что создает впечатление пустоты. А если бы не трусливая закрытая тактика, плотность и вязкость игры, то мало кому нужный в Казани «Рубин» легко загремел бы на пятнадцатое место вместо «Анжи».

Можно согласиться с Фернандешем – по уровню тренерской подготовки не скажешь, что «Рубин» кандидат в аутсайдеры. Но футболисты Бердыева играют так уныло, что даже Азмун собрал серию из 991 минуты без голов. Иранец не забивал пока после возвращения в «Рубин» ни разу, хотя бил 21 раз.

Бердыев не вернется, а «Рубин» вылетит в ФНЛ?

Если сжать Солнце в черную дыру, то получите шарик радиусом в три километра. И разве сияющий результатами «Рубин» последних лет не помножили на ноль, превратив в черную финансовую дыру? Похоже, Бердыев вернулся в клуб, где уровень бардака выше, чем на момент его ухода. Именитый наставник тренирует клуб, который в Казани не любят так сильно, как «Ростов» обожали в его родном городе до успехов и Лиги чемпионов.

Глобально проблема «Рубина» в том, что клуб не нашел смысл существования в РФПЛ. Представьте, что такой клуб исчез. Погорюют самые верные фанаты, но у них нет десятков миллионов евро, чтобы что-то поменять. Спонсоры вздохнут с облегчением, чиновники скажут, что надо «ставить на российских молодых игроков в ФНЛ». Позубоскалят злые соперники. Адекватные болельщики огорчатся. Но если «Рубин» развалят, то развал будет мало чем отличаться от аналогичных, невзирая на чемпионские титулы. В Казани должны это понимать.

А вера, что Бердыев просто проводит ростовский ритуал – макает в стыковые матчи, чтобы потом вернуться на вершину, не обязательно оправдается. Ведь упрямые цифры и внимательные наблюдения подталкивают к одному выводу. Все не просто плохо, все ужасно. Но давайте не забывать, что Бердыев – одержимый футболом человек. В его глазах, если всмотреться, увидите тот же лучик безумия, что видим в глазах Гвардиолы или Бьелсы порой.

Да, Курбан Бекиевич сейчас на дне, но плата за лето вся внесена. Значит, берег надежды ждет его весной? Увидим, ведь пока память в радость – о том «Рубине» или том «Ростове» Бердыева, а разум – в упрек тренеру и его новому коллективу. Казанцы не играют в футбол, а мешают сопернику. Похоже, Бердыеву пора менять саму суть «Рубина» - перейти к ростовской модели, волевой, мужской и агрессивной в атаке. Не изменятся - ФНЛ ждет их весной. Пока команду не полюбит футбольная Россия, 99% будет плевать на «Рубин» и его проблемы. И виновато будет не большинство, ведь уважение и сопереживания надо заслужить.

Поделиться
Другие материалы по теме
Титулы – везунчикам. «Локомотив» и доля случая
Вчера, 21:55Вадим Багров в блоге Цифровое измерение7
Мутко: «Все обязательства, которые брала на себя Калуга, выполнены»
Вчера, 18:10 4
Сборные Австралии, Японии и Колумбии прибудут в Татарстан 10-13 июня
Вчера, 17:23 1
В Пензе состоится матч длительностью 24 часа
Вчера, 12:57 12
РФПЛ повысит меры безопасности на матчах последнего тура в Москве
Вчера, 11:26 11
«Зенит» пригласил Джареда Лето на матч с ЦСКА
26 апреля 50
Обсудить
Все комментарии
castromen
castromen
09 декабря 2017 в 11:44
По чесноку,Горин адекватно показывает и проблемы Рубина,и проблемы Бердыева. Что-то не вяжется с футболом, вся эта обстановка в клубе. Бердыев уже не волшебник,Гек не молод,Азмун ошельмован БО, Оздоев и Канунников- два отстоя. Один Джанаев, пока, дарит радость.
agidel2012
agidel2012
08 декабря 2017 в 21:21
Посмотрел полтора тайма Локомотив - Рубин. Не досмотрел, так как ушел на работу. Когда узнал, что Рубин проиграл, был удивлен. Рубин смотрелся лучше нынешнего лидера чемпионата и никак не заслуживал поражения. Что во второй половине второго тайма произошло и за что удалили игрока Рубина не знаю, Но Локо опять повезло. Да, кстати, Локомотиву последнее время часто везет. Не могут забить в равных составах, пожалуйста удаление. А в большинстве Локо забивать умеет. И удаления какие-то своевременные. Даже в ЛЕ со Злином и то повезло. Ближе к концу игры удаление и два мяча Локо. Я конечно рад победе Локо на евро, но что-то часто удаляются соперники Локомотива. Может какой-нибудь шаман им помогает? Шутка!
Айрат Багаутдинов
Айрат Багаутдинов
04 декабря 2017 в 20:26
Товарищ Горин,а скажите пж вы еще какой-нибудь российский клуб так ненавидите.Сколько же вас таких,как товарищ Горин....
maldalik
maldalik ответил Массай Спартака
04 декабря 2017 в 15:22
Массай Спартака:
Было 2 сильных клуба. Рубин и Ростов. Оба клуба туркмен загубил!
То есть Бердыев загубил Ростов тем что взял его с последнего места и вывел в ЛЧ?
После этого взял блистающий до него Рубин с прекрасными игроками и финансами и теперь губит его?
1asss
1asss
04 декабря 2017 в 13:59
у нас все писаки хотят мгновенного результата, а поработать не думали, или привыкли получать на халяву гонорары
Фата лист
Фата лист
04 декабря 2017 в 07:27
Какое ФНЛ? Максимум, что ждет команду стыковые матчи, в которых они точно не вылетят, кому там проигрывать? Тамбову, Динамо СПБ или Балтики? Последние две конечно симпатичные команды, но Рубину не ровня, да и сомневаюсь я, что Тосно окажется выше Рубина в турнирной таблице, а три последние строчки точно остануться за СКА, Анжи и Динамо.
Gahi
Gahi
04 декабря 2017 в 05:25
Ломать не строить. Игра с Локомотивом показала что в Рубине налаживается игра и если игроки не научились элементарно отдать пас и попасть в створ ворот то нужно время чтобы их довести до ума, что у тренера Бердыева всегда получалось это делать раскрывать списаных игроков, к весне увидем достойный Рубин. Терпение и труд всё перетрут.
Контуженый
Контуженый
03 декабря 2017 в 19:54
Единственный здравый коммент херра гауляйтера шестоой палаты на рубиновской ветке.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил морозз
03 декабря 2017 в 17:06
морозз:
Объясню своё мнение...ушёл из Рубина и тихо перетащил почти всех футболистов в Ростов, где подписал их на год ожидая перехода в более сильный клуб! Не дождавшись многие бесплатно разошлись по клубам России, а кто то опять откочевал с Курбаном в Рубин...вот поэтому и прозвучало слово Цыган! Бердыев сильнейший тренер России, только время и сегоднейшие результаты против него!
В Ростове Бердыев собрал игроков, которые не нужны были ни Рубину в то время, ни Зениту, ни другим клубам. Списанные игроки своим руководством, кто сидел на лавке в своих клубах. Азмуна переход в Ростов вызвал только большой резонанс. При Бердыеве эти игроки получили второе дыхание, стали вызываться в сборную, поднялись в цене. Тренер и так выжал из своих игроков максимум. З/пл не выдавали месяцами и это притом, что мужики честно, достойно выполняли свою работу. Какого было видеть всё это ему, требовать, просить игроков потерпеть ещё немного. Сам Бердыев ждал, ждал долго, что спонсора найдут. Встречался с губернатором области, который всё обещал и обещал..
Лично я рад теперь за игроков кто теперь может заниматься своим делом и не думать заплатят тебе, или не заплатят через месяц, два. По моему, если не изменяет память, задержка в Ростове доходило до полгода и благодаря участию команды в еврокубках, удалось закрыть многие долги клуба. Всё это писалось и говорилось не раз.
морозз
морозз ответил Сергеевич вернулся 1
03 декабря 2017 в 16:30
Сергеевич вернулся 1:
мороз). Где цыган?. Бердыев вернулся домой, где создавал, строил по кирпичику команду. Что он "наследил"?) Вывел Ростов из пердива и на второй сезон создал боеспособный коллектив способный бороться за чемпионство и достойно выступил в еврокубках. Это называешь "наследил"?) Ты же Сёмина цыганом почему-то не называешь). Все вопросы руководству Ростова, отцам командирам, что не нашли спонсора для нормальной оплаты футболистам, которые играли фактически за спасибо.
Объясню своё мнение...ушёл из Рубина и тихо перетащил почти всех футболистов в Ростов, где подписал их на год ожидая перехода в более сильный клуб! Не дождавшись многие бесплатно разошлись по клубам России, а кто то опять откочевал с Курбаном в Рубин...вот поэтому и прозвучало слово Цыган! Бердыев сильнейший тренер России, только время и сегоднейшие результаты против него!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
03 декабря 2017 в 14:49
Нет, Рубин не вылетит в ФНЛ, но и результатов заоблачных, конечно, в этом сезоне уже не будет.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил морозз
03 декабря 2017 в 14:44
морозз:
Бердыев превратился в цыгана с кочующим табором, наследил в одном месте перепрыгнул в другое и так до бесконечности! Пора Курбану понять одно, жизнь быстро пролетает а стабильности как не было так и нет!
мороз). Где цыган?. Бердыев вернулся домой, где создавал, строил по кирпичику команду. Что он "наследил"?) Вывел Ростов из пердива и на второй сезон создал боеспособный коллектив способный бороться за чемпионство и достойно выступил в еврокубках. Это называешь "наследил"?) Ты же Сёмина цыганом почему-то не называешь). Все вопросы руководству Ростова, отцам командирам, что не нашли спонсора для нормальной оплаты футболистам, которые играли фактически за спасибо.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
03 декабря 2017 в 14:32
Ваня лучший
Сегодня 13:37
ответ пользователю Полевой Командир (раскрыть)
На этом сайте человек 100 таких клеветников, а может и больше, которым известно сколько занесли судьям Миллер, Федун или Гинер. Им также известны не менее 10 договорняков за первый круг. Не надо так реагировать. Это обычные базарные бабы. Собака лает- караван идет.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ваня лучший
Сегодня 10:48
Просто Бердыев не понял. что тренер и мошенник - это разные профессии.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Собаки лают караван идёт, Вано)
Вот они двойные стандарты болельщика цска. Вся сущность в двух постах).
Евгений Сибель
Евгений Сибель
03 декабря 2017 в 13:49
Пока не избавятся от этого шлака Сонга Мвилы ни чо не поменятеся.
морозз
морозз
03 декабря 2017 в 13:39
Бердыев превратился в цыгана с кочующим табором, наследил в одном месте перепрыгнул в другое и так до бесконечности! Пора Курбану понять одно, жизнь быстро пролетает а стабильности как не было так и нет!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
03 декабря 2017 в 13:34
Верим в тренера!!! Победы впереди!!!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
03 декабря 2017 в 12:49
Пусть проведет предсезонку, в нашем случае - межсезон. Тогда и спрос будет.
Массай Спартака
Массай Спартака
03 декабря 2017 в 12:35
Было 2 сильных клуба. Рубин и Ростов. Оба клуба туркмен загубил!
Багров-брат
Багров-брат
03 декабря 2017 в 12:21
Оказывается, талант Бердыева - это миф!...))) Низверг Soccer Бекиевича с пьедестала...))) А был ли Бекиевич?...)))
V V S
V V S
03 декабря 2017 в 12:15
Эко как Стасика Горина разбирает, прям отплясывает над ещё не убитом Рубине стрелок только его не хватает а так ну прям настоящий шаман и вещает, и вещает
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
03 декабря 2017 в 11:50
Да наладится все и будет Рубин, тот который мы привыкли видеть в его ЛУЧШЕМ ИСПОЛНЕНИИ.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
03 декабря 2017 в 11:49
Вано! Докажи, что Бердыев мошенник, или будешь балаболом). У вас коней уже таких много у меня набралось).
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
03 декабря 2017 в 11:45
Быстро только кошки рожают, господин автор).
mars6791
mars6791
03 декабря 2017 в 11:19
Горин понамешал все . Во первых Бердыев и ушел потому что начался бардак в команде, при остальных тренерах он продолжился - ведь устроители бардака по прежнему управляли клубом. Вливание 40-лямов евро и Грасия у руля, помогло временно, а дальше снова началось сползания и разброд в команде. Теперь определился хозяин команды, вернулся Бердыев, но внешне красивый Рубин, сильно разломан внутри. Приходится строить все заново, еще при этом разбирать старые завалы, умудряясь сохранить фин. феер-плей. Может Горин поможет, купит эту кучу рухляди-игроков не умеющих точно отдать пас, или пробить. Команда держится за счет Бердыева и пары тройки игроков,+ ветераны. Поможет Аллах в трудах Бердыеву (ведь это дело его жизни). Будет игра будут и зрители, появится и новая философия игры. На данном этапе команду спасли от развала, отдали руководство в одни руки, а сейчас Бердыев перестраивает игру команды и саму команду на ходу, решая проблемы по мере возможности. Ростов же , который ставит в пример Горин, тоже потихоньку скатывается в низ, пошумели , поиграли и снова не нужны руководству, а исчезнет еще игра и болелам. Надо быть реалистами, а не фантазерами - то что развалили за 3 года за один сезон не восстановить.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил obana777
03 декабря 2017 в 11:19
obana777:
Футбол Бердыева ничем не отличается от футбола Ганчаренко, только казанцы играют честно. Вот и вся разница.
Только у Ганчаренко играют в составе свои воспитанники ( 8 человек), а у Бердыева варяги за 4 млн в год. Видимо ему так выгоднее. Как тренер он давно уже сбитый летчик, но никак этого не поймет
Байкал энергия
Байкал энергия
03 декабря 2017 в 11:05
На чужом несчастье своего счастья не построишь!
cpartak60
cpartak60
03 декабря 2017 в 10:55
возвращайся в ростов и все будет нормально!хотя...
obana777
obana777
03 декабря 2017 в 10:54
Футбол Бердыева ничем не отличается от футбола Ганчаренко, только казанцы играют честно. Вот и вся разница.
Ваня лучший
Ваня лучший
03 декабря 2017 в 10:48
Просто Бердыев не понял. что тренер и мошенник - это разные профессии.
ermak6448
ermak6448
03 декабря 2017 в 10:45
Просто у фк " РУБИН " наступила чёрная полоса.
Выпадет сейчас снег и по Весне казанский " РУБИН ", всем даст Знать о Себе.
Вперёд РУБИН !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100