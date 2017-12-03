Заброшенный «Рубин». Причины провала Бердыева

Не интересный Казани, вязкий и скучный, не играющий в футбол – «Соккер.ру» оценивает масштабы футбольных разрушений в «Рубине».

Положительных эмоций игра «Рубина» вызывать не может, разве что вы желаете им вылета в ФНЛ. Но немой вопрос висит в воздухе: «Неужели Бердыев спекся?» Ответ будет проще отыскать, когда узнаете детали о том, что в Казани зачем-то называют «футболом».

Команда Бердыева забила 2 гола за 11 последних матчей чемпионата. Чтобы понимать масштаб катастрофы – речь о серии с начала сентября, два месяца кошмара.

Победный гол «Ростову» в гостях не значил, что сыграли шикарно. Ведь удар был единственным точным у «Рубина» в матче. А у Джанаева, который теперь воюет за казанцев, собралось пять сэйвов.

Мяч «Уфе» не повлиял на результат встречи, только счет. Да и забил Карадениз на третьей минуте, а через полчаса Семак нашел способ усмирить оборону своего учителя, а в концовке матча «Рубин» пропустил, как и против «Локомотива» теперь.

Из 9 поражений 7 штук Бердыев собрал с начала сентября, то есть за два месяца. 11 матчей – 7 поражений, 1 победа, три ничьи, причем все без голов, нулевые. Кризис, как он есть.

Но если в матче «Рубина» и «Динамо» хозяева поля создавали моменты и заставили Шунина 8 раз вступать в игру, то в поединке с «Арсеналом» точно била только команда Божовича, а в игре с «Зенитом» счет по точным попаданиям - 1:6. Понятно, кто был ближе к голам.

К слову, о мячах – меньше «Рубина» из тех, кто уже сыграл 19 матчей, забил только «Ростов» Кучука. По ударам команда Бердыева идет на 13-м месте, собирают всего 9.9 выстрела за матч. Это всего по пять ударов за тайм в лучшем случае.

Заметно, что тренер дал установку бить – против «Локомотива» нанесли 15 ударов, вот только лишь два попали в створ! Бердыев говорит, что двух моментов хватает, чтобы забить один гол, и тренер прав.

Но в РФПЛ есть только одна команда, которая мажет чаще, чем его собственная – у «Амкара» 75% неточных ударов. У «Рубина» футболисты не попадают в 73% случаев. И это не самый худший показатель из раздела «брак».

«Рубин» - команда, где играют люди с зарплатой в четыре миллиона евро в год, и они в 28% случаев, то есть скорее в каждом четвертом случае, отдают неточные передачи.

В отдельных матчах брак «Рубина» зашкаливает. Против того же «Зенита» дома брак был на уровне 30%, а в гостях, когда Бердыев припарковал «автобус» и едва не выгрыз минимальную победу за счет контратак в гостях, брак составил 37%. Это даже не уровень ФНЛ, а скорее дворовой футбол.

Если отнять голы Жонатаса, который уже не помощник «Рубину», то останется 13 мячей, второй худший результат в РФПЛ после «Амкара». Но давайте не забывать, что бюджет пермяков – примерно 0.87 млрд. рублей, а у «Рубина» в пять раз выше.

«Рубин» по бюджету обходится дороже, чем ЦСКА. Содержать их в фазе деградации результатов накладно. Намек на создание долгов, которые в этом случае не перекрыть дарением игроков фаворитам – в отличие от «Ростова», казанские футболисты не самые популярные в письмах трансферному Деду Морозу.

Большой проблемой «Рубина» остается не только выход в атаку, но и фаза завершения атаки. В составе нет плеймейкера. 26 пасов под удары от Оздоева – курам на смех, ведь после него идет Бауэр с 13 пасами, а лучший результат РФПЛ – 48 передач Промеса. Голландец отдал почти столько же острых пасов, как три лучших ассистента «Рубина» - 48 против 51, разница всего на три штуки.

Еще одна беда – «Рубин» имитирует активность. И вчера против «Локомотива», и в целом они умеют в отдельных матчах сделать вид, что постоянно атакуют и ищут гол. Но по xG речь о 12-й команде РФПЛ.

И даже факт, что «Рубин» допускает не так уж много явных опасных моментов соперников и мучит их вязкой и унылой игрой, не показательный. Снова смотрите на цифры – «Ахмат» по xGА, то есть качеству моментов соперников, тоже в группе лидеров рядом с командой Бердыева.

При этом «Рубин» пропустил всего 16 раз, лишь на два мяча больше, чем оборона «Локомотива». А вот «Ахмат» с моментами соперников такой же остроты - 23 гола, как «Спартак». Но дело в модели игры, ведь во всех играх чемпионата у Бердыева было три центральных защитника – выходят не пропустить.

И хотя порой формально использовали схемы «3-4-3» или «3-5-2», у «Рубина» все играют в защите, причем редко удается отработать совсем без ошибок, ведь Джанаев спас 21 раз, а Рыжиков – 23. Итого 44 сэйва. Даже если только четверть от этого числа – спасения после невероятно сложных ударов, близких к голам, то получим 27 пропущенных мячей при меньшем везении, а это уже результат в районе «СКА-Хабаровска».

Так что оборона у Бердыева цепкая – у всех защитников прекрасно обстоят дела с перехватами, вратари приличные, но на самом деле защиту не назвать сильной, скорее старательной и везучей. А вот атаки нет. В 19 играх «Рубина» забито всего 33 мяча. Не забывайте, что шесть раз забили дома в ворота «Анжи».

Остается 27 голов и 18 матчей, то есть 27 мячей за 27 игровых часов. Чтобы увидеть гол в матчах «Рубина» - чаще гол в ворота Бердыева, надо ждать целый час.

И почему на новенькой «Казань-Арене» собирается всего десять тысяч зрителей? Так смотреть не на что! Зрителей, конечно, почти столько же, как собирает дома «Локомотив», но проблема клуба Семина не должна закрывать беду Бердыева.

На стадионе на 45 тысяч закрыто только двадцать процентов мест, что создает впечатление пустоты. А если бы не трусливая закрытая тактика, плотность и вязкость игры, то мало кому нужный в Казани «Рубин» легко загремел бы на пятнадцатое место вместо «Анжи».

Можно согласиться с Фернандешем – по уровню тренерской подготовки не скажешь, что «Рубин» кандидат в аутсайдеры. Но футболисты Бердыева играют так уныло, что даже Азмун собрал серию из 991 минуты без голов. Иранец не забивал пока после возвращения в «Рубин» ни разу, хотя бил 21 раз.

Бердыев не вернется, а «Рубин» вылетит в ФНЛ?

Если сжать Солнце в черную дыру, то получите шарик радиусом в три километра. И разве сияющий результатами «Рубин» последних лет не помножили на ноль, превратив в черную финансовую дыру? Похоже, Бердыев вернулся в клуб, где уровень бардака выше, чем на момент его ухода. Именитый наставник тренирует клуб, который в Казани не любят так сильно, как «Ростов» обожали в его родном городе до успехов и Лиги чемпионов.

Глобально проблема «Рубина» в том, что клуб не нашел смысл существования в РФПЛ. Представьте, что такой клуб исчез. Погорюют самые верные фанаты, но у них нет десятков миллионов евро, чтобы что-то поменять. Спонсоры вздохнут с облегчением, чиновники скажут, что надо «ставить на российских молодых игроков в ФНЛ». Позубоскалят злые соперники. Адекватные болельщики огорчатся. Но если «Рубин» развалят, то развал будет мало чем отличаться от аналогичных, невзирая на чемпионские титулы. В Казани должны это понимать.

А вера, что Бердыев просто проводит ростовский ритуал – макает в стыковые матчи, чтобы потом вернуться на вершину, не обязательно оправдается. Ведь упрямые цифры и внимательные наблюдения подталкивают к одному выводу. Все не просто плохо, все ужасно. Но давайте не забывать, что Бердыев – одержимый футболом человек. В его глазах, если всмотреться, увидите тот же лучик безумия, что видим в глазах Гвардиолы или Бьелсы порой.

Да, Курбан Бекиевич сейчас на дне, но плата за лето вся внесена. Значит, берег надежды ждет его весной? Увидим, ведь пока память в радость – о том «Рубине» или том «Ростове» Бердыева, а разум – в упрек тренеру и его новому коллективу. Казанцы не играют в футбол, а мешают сопернику. Похоже, Бердыеву пора менять саму суть «Рубина» - перейти к ростовской модели, волевой, мужской и агрессивной в атаке. Не изменятся - ФНЛ ждет их весной. Пока команду не полюбит футбольная Россия, 99% будет плевать на «Рубин» и его проблемы. И виновато будет не большинство, ведь уважение и сопереживания надо заслужить.