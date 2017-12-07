«Троячок». Итоги кампании «Спартака» в Лиге чемпионов

«Спартак» достойно выглядел в Лиге чемпионов, не считая последнего матча, хотя ничьи с «Марибором» тоже огорчали. «Соккер.ру» ставит точку в лигочемпионском походе «красно-белых».

Главный итог выступлений в ЛЧ: печально проигрывать на «Энфилде» со счетом 0:7, однако, даже вылетев из Лиги чемпионов, «Спартак» не прощается с еврокубками. Как и говорили перед стартом группового этапа, нормальным результатом будет третье место и переход в Лигу Европы на весну. Команда Карреры этого нормального результата добилась – сыграет в плей-офф второго по рангу еврокубка.

Результаты «Спартака» в Лиге чемпионов

6 матчей = 1 победа, 3 ничьих, 2 поражения. Разница голов: 9:13

Лучшие бомбардиры: Квинси Промес и Зе Луиш – по 2 гола (по разу отличились Самедов, Фернандо, Мельгарехо, Глушаков и Луис Адриано).

Лучший ассистент: Квинси Промес – 2 результативные передачи (по одному «ассисту» у Комбарова, Ещенко и Мельгарехо).

Приняли участие во всех шести встречах: Фернандо, Луис Адриано, Мельгарехо и Пашалич (всего задействовано 20 футболистов).

Соперники и результаты встреч

«Марибор». На выезде: 1:1 (Самедов). Дома: 1:1 (Зе Луиш).

«Ливерпуль». Дома: 1:1 (Фернандо). На выезде: 0:7.

«Севилья». Дома: 5:1 (Промес – 2, Мельгарехо, Глушаков, Луис Адриано). На выезде: 1:2 (Зе Луиш).

Лучший матч. Победа над «Севильей» со счетом 5:1

Выбор однозначный, ведь это единственная победа «Спартака» в Лиге чемпионов, зато какая мощная! Переиграть противника из топ-чемпионата с таким счетом – это большая редкость, и хотя домашний матч с «Севильей» мог пойти по другому сценарию, не соверши Селихов и Комбаров своих выдающихся сэйвов при счете 1:1, факт остается фактом. Команда Массимо Карреры подарила своим болельщикам по-настоящему праздничный вечер, разбомбив андалусийцев с помощью разящих атак и великолепной игры Квинси Промеса, который был «в огне». В том матче голландец дважды забил и дважды ассистировал партнерам. Если бы голландский лидер «Спартака» в каждом матче показывал такой уровень, то судьба его команды в Лиге чемпионов могла сложиться иначе.

Худший матч. Поражение от «Ливерпуля» 0:7

Еще вчера, прокручивая в голове выступления «Спартака» в Лиге чемпионов, думал, что худшими назову два матча против «Марибора» с упущенными победами в концовках. Они действительно были не хороши, «красно-белые» из-за трусости отняли у себя и болельщиков две победы, которые вывели бы москвичей на второе место в группе, если смотреть на итоговую турнирную таблицу. Но нет, игра на «Энфилде» затмила два досадных словенских упущения черной-черной тучей, которая окутала все спартаковское небо. «Спартак» деклассировали, растоптали и унизили, а влияние сумасшедшего влияния на команду только предстоит оценить: хорошо, если Массимо Каррера сумеет использовать общую боль как еще одну возможность сплотиться, но ведь не исключено, что 0:7 сломают психологию команды, в футболе посттравматический синдром тоже существует.

Погром! «Ливерпуль» вынес «Спартак» в Лигу Европы

Лучший игрок. Дмитрий Комбаров

Наверное, выбор покажется вам странным, но определить лучшего игрока «Спартака» в Лиге чемпионов вообще оказалось непростой задачей, потому что все сыграли очень неровно. Квинси выдал один яркий матч, а в других встречах пропадал с радара – плохое качество для признанного лидера команды. Фернандо забил «Ливерпулю» в Москве, но начал массу атак соперников нелепыми обрезами, на «Рамон Санчес Писхуане» и «Энфилде» выступил совершенно неубедительно. По-царски хорош был временами Джикия, но ему все испортил второй матч против «Ливерпуля» на непривычной позиции, как и вратарю Селихову, который со слезами на глазах после матча назвал себя «плюшевым». Комбарова от партнеров выгодно отличает хотя бы неучастие в мерсисайдском избиении, зато в каждом матче с «Севильей» он совершал сэйвы на ленточке ворот, записал на свой счет результативную передачу и вообще неугомонно работал на левой бровке.

Главное событие. Возвращение «Спартака» в Лигу чемпионов

В рамках группового турнира можно выделить как чумовую победу над «Севильей», так и фиаско в Ливерпуле, оказавшееся самым крупным в истории «Спартака» - чем не событие? Но по большому счету важнее всего сам факт возвращения «красно-белых» в Лигу чемпионов после пятилетнего перерыва и первая лигочемпионская кампания, матчи которой принимала собственная арена москвичей, а не очередной временный дом. «Спартак» может подбрасывать своих болельщиков к небесам, а потом больно бить оземь, но фанаты готовы сжигать нервы каждую осень, ведь матчи Лиги чемпионов особенные на вкус. «Спартак» и армия его поклонников снова в этом убедились, теперь их цель - стать постоянными участниками главного клубного турнира Старого Света.

Статистика. Командное

12 жёлтых карточек на счету спартаковцев в Лиге чемпионов, примечательно, что треть из них – 4 «горчичника», на счету Георгия Джикии.

47.6% - как и ЦСКА, «Спартак» не сумел переступить 50-процентный порог владения мячом в Лиге чемпионов. «Красно-белые» 19-е по этому показателю среди 32 участников турнира, армейцы недалеко – 23-я строчка.

12.7 ударов в среднем за игру на счету футболистов «Спартака». 18-й показатель в ЛЧ.

81.6% точность передач команды Массимо Карреры. 20 место. ЦСКА по этому показателю после заключительного игрового дня откатился на 29 позицию, что не помешало армейцам набрать больше очков, чем «Спартак».

15.8 ударов наносили соперники «Спартака» в каждом матче. В среднем, конечно же. Только шесть команд в Лиге чемпионов позволяли оппонентам угрожать своим воротам чаще.

8.2 удачных попыток применения дриблинга за игру. Удручающий показатель, являющийся иллюстрацией нашей лиги, если даже футболисты одной из ведущих команд так несмело работают с мячом. Это 29 место среди участников ЛЧ, а ЦСКА поблизости – на 31-й строчке.

Статистика. Личное

4 результативных действия на счету Промеса, 2 гола и 2 «ассиста». Таким образом, голландец поучаствовал в 44% голов «Спартака» в ЛЧ. Правда, все свои баллы результативности Квинси набрал в одной встрече против «Севильи».

3.6 удара за игру. Все тот же голландец является самым бьющим футболистом своей команды в Лиге чемпионов.

92% - самую высокую точность передач продемонстрировал Илья Кутепов, принявший участие в трех матчах из шести. 160 из 174 передач центрального защитника оказались точны.

3.7 удачных отбора за игру совершал в Лиге чемпионов тот же Кутепов. По этому результату он входит в десятку лучших игроков турнира. Может быть, Массимо Каррера недостаточно доверял российскому защитнику?

4.7 успешных перехвата за матч. А здесь отличился Сальваторе Боккетти. Только один игрок перехватывал мячи чуть чаще – Гекхан Генюл из «Бешикташа». Илья Кутепов в этой номинации третий с результатом 4.3.

4 «горчичника» Георгия Джикии делают его лидером ЛЧ по числу предупреждений на данный момент наравне с Таулантом Джакой из «Базеля».

5 заблокированных кроссов от Андрея Ещенко – второй показатель среди всех участников турнира наравне с еще пятью футболистами, среди которых Дани Алвеш, Фабиан Делф и Марио Фернандес. Вилер из «Марибора» сделал 8 блокировок.

14 обостряющих передач Квинси Промеса позволяют ему делить пятое место по этому показателю в компании с Тони Кроосом, Хамесом Родригесом и Пицци. Выше располагаются Пауло Дибала, Неймар, Азар и Фабрегас.

Резюме: «Спартак» благополучно выполнил задачу-минимум

У читателей может возникнуть справедливый вопрос, почему это ЦСКА за третье место получил «четверку», да еще и с плюсом, а «Спартак» - всего лишь «трояк». Во-первых, армейцы набрали больше очков – 9 против 6, выиграв половину встреч на групповом этапе, в то время как спартаковцы взяли всего одну победу. Во-вторых, у ЦСКА не было такого лютого провала, какой постиг их соседей в Ливерпуле. В-третьих, «Спартак» заслужил снижение за две ничьи с «Марибором». Итого, «удовлетворительно», но важно, что задача-минимум выполнена: весной «Спартак» сыграет в Лиге Европы, где у него будет шанс поднять свой средний балл за еврокубковый сезон в целом.