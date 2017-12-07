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«Троячок». Итоги кампании «Спартака» в Лиге чемпионов

07 декабря 2017, 13:30
«Троячок». Итоги кампании «Спартака» в Лиге чемпионов

«Спартак» достойно выглядел в Лиге чемпионов, не считая последнего матча, хотя ничьи с «Марибором» тоже огорчали. «Соккер.ру» ставит точку в лигочемпионском походе «красно-белых».

Главный итог выступлений в ЛЧ: печально проигрывать на «Энфилде» со счетом 0:7, однако, даже вылетев из Лиги чемпионов, «Спартак» не прощается с еврокубками. Как и говорили перед стартом группового этапа, нормальным результатом будет третье место и переход в Лигу Европы на весну. Команда Карреры этого нормального результата добилась – сыграет в плей-офф второго по рангу еврокубка.

Результаты «Спартака» в Лиге чемпионов

6 матчей = 1 победа, 3 ничьих, 2 поражения. Разница голов: 9:13

Лучшие бомбардиры: Квинси Промес и Зе Луиш – по 2 гола (по разу отличились Самедов, Фернандо, Мельгарехо, Глушаков и Луис Адриано).

Лучший ассистент: Квинси Промес – 2 результативные передачи (по одному «ассисту» у Комбарова, Ещенко и Мельгарехо).

Приняли участие во всех шести встречах: Фернандо, Луис Адриано, Мельгарехо и Пашалич (всего задействовано 20 футболистов).

Соперники и результаты встреч

«Марибор». На выезде: 1:1 (Самедов). Дома: 1:1 (Зе Луиш).

«Ливерпуль». Дома: 1:1 (Фернандо). На выезде: 0:7.

«Севилья». Дома: 5:1 (Промес – 2, Мельгарехо, Глушаков, Луис Адриано). На выезде: 1:2 (Зе Луиш).

Лучший матч. Победа над «Севильей» со счетом 5:1

Выбор однозначный, ведь это единственная победа «Спартака» в Лиге чемпионов, зато какая мощная! Переиграть противника из топ-чемпионата с таким счетом – это большая редкость, и хотя домашний матч с «Севильей» мог пойти по другому сценарию, не соверши Селихов и Комбаров своих выдающихся сэйвов при счете 1:1, факт остается фактом. Команда Массимо Карреры подарила своим болельщикам по-настоящему праздничный вечер, разбомбив андалусийцев с помощью разящих атак и великолепной игры Квинси Промеса, который был «в огне». В том матче голландец дважды забил и дважды ассистировал партнерам. Если бы голландский лидер «Спартака» в каждом матче показывал такой уровень, то судьба его команды в Лиге чемпионов могла сложиться иначе.

Худший матч. Поражение от «Ливерпуля» 0:7

Еще вчера, прокручивая в голове выступления «Спартака» в Лиге чемпионов, думал, что худшими назову два матча против «Марибора» с упущенными победами в концовках. Они действительно были не хороши, «красно-белые» из-за трусости отняли у себя и болельщиков две победы, которые вывели бы москвичей на второе место в группе, если смотреть на итоговую турнирную таблицу. Но нет, игра на «Энфилде» затмила два досадных словенских упущения черной-черной тучей, которая окутала все спартаковское небо. «Спартак» деклассировали, растоптали и унизили, а влияние сумасшедшего влияния на команду только предстоит оценить: хорошо, если Массимо Каррера сумеет использовать общую боль как еще одну возможность сплотиться, но ведь не исключено, что 0:7 сломают психологию команды, в футболе посттравматический синдром тоже существует.

Погром! «Ливерпуль» вынес «Спартак» в Лигу Европы

Лучший игрок. Дмитрий Комбаров

Наверное, выбор покажется вам странным, но определить лучшего игрока «Спартака» в Лиге чемпионов вообще оказалось непростой задачей, потому что все сыграли очень неровно. Квинси выдал один яркий матч, а в других встречах пропадал с радара – плохое качество для признанного лидера команды. Фернандо забил «Ливерпулю» в Москве, но начал массу атак соперников нелепыми обрезами, на «Рамон Санчес Писхуане» и «Энфилде» выступил совершенно неубедительно. По-царски хорош был временами Джикия, но ему все испортил второй матч против «Ливерпуля» на непривычной позиции, как и вратарю Селихову, который со слезами на глазах после матча назвал себя «плюшевым». Комбарова от партнеров выгодно отличает хотя бы неучастие в мерсисайдском избиении, зато в каждом матче с «Севильей» он совершал сэйвы на ленточке ворот, записал на свой счет результативную передачу и вообще неугомонно работал на левой бровке.

Главное событие. Возвращение «Спартака» в Лигу чемпионов

В рамках группового турнира можно выделить как чумовую победу над «Севильей», так и фиаско в Ливерпуле, оказавшееся самым крупным в истории «Спартака» - чем не событие? Но по большому счету важнее всего сам факт возвращения «красно-белых» в Лигу чемпионов после пятилетнего перерыва и первая лигочемпионская кампания, матчи которой принимала собственная арена москвичей, а не очередной временный дом. «Спартак» может подбрасывать своих болельщиков к небесам, а потом больно бить оземь, но фанаты готовы сжигать нервы каждую осень, ведь матчи Лиги чемпионов особенные на вкус. «Спартак» и армия его поклонников снова в этом убедились, теперь их цель - стать постоянными участниками главного клубного турнира Старого Света.

Статистика. Командное

12 жёлтых карточек на счету спартаковцев в Лиге чемпионов, примечательно, что треть из них – 4 «горчичника», на счету Георгия Джикии.

47.6% - как и ЦСКА, «Спартак» не сумел переступить 50-процентный порог владения мячом в Лиге чемпионов. «Красно-белые» 19-е по этому показателю среди 32 участников турнира, армейцы недалеко – 23-я строчка.

12.7 ударов в среднем за игру на счету футболистов «Спартака». 18-й показатель в ЛЧ.

81.6% точность передач команды Массимо Карреры. 20 место. ЦСКА по этому показателю после заключительного игрового дня откатился на 29 позицию, что не помешало армейцам набрать больше очков, чем «Спартак».

15.8 ударов наносили соперники «Спартака» в каждом матче. В среднем, конечно же. Только шесть команд в Лиге чемпионов позволяли оппонентам угрожать своим воротам чаще.

8.2 удачных попыток применения дриблинга за игру. Удручающий показатель, являющийся иллюстрацией нашей лиги, если даже футболисты одной из ведущих команд так несмело работают с мячом. Это 29 место среди участников ЛЧ, а ЦСКА поблизости – на 31-й строчке.

Статистика. Личное

4 результативных действия на счету Промеса, 2 гола и 2 «ассиста». Таким образом, голландец поучаствовал в 44% голов «Спартака» в ЛЧ. Правда, все свои баллы результативности Квинси набрал в одной встрече против «Севильи».

3.6 удара за игру. Все тот же голландец является самым бьющим футболистом своей команды в Лиге чемпионов.

92% - самую высокую точность передач продемонстрировал Илья Кутепов, принявший участие в трех матчах из шести. 160 из 174 передач центрального защитника оказались точны.

3.7 удачных отбора за игру совершал в Лиге чемпионов тот же Кутепов. По этому результату он входит в десятку лучших игроков турнира. Может быть, Массимо Каррера недостаточно доверял российскому защитнику?

4.7 успешных перехвата за матч. А здесь отличился Сальваторе Боккетти. Только один игрок перехватывал мячи чуть чаще – Гекхан Генюл из «Бешикташа». Илья Кутепов в этой номинации третий с результатом 4.3.

4 «горчичника» Георгия Джикии делают его лидером ЛЧ по числу предупреждений на данный момент наравне с Таулантом Джакой из «Базеля».

5 заблокированных кроссов от Андрея Ещенко – второй показатель среди всех участников турнира наравне с еще пятью футболистами, среди которых Дани Алвеш, Фабиан Делф и Марио Фернандес. Вилер из «Марибора» сделал 8 блокировок.

14 обостряющих передач Квинси Промеса позволяют ему делить пятое место по этому показателю в компании с Тони Кроосом, Хамесом Родригесом и Пицци. Выше располагаются Пауло Дибала, Неймар, Азар и Фабрегас.

Резюме: «Спартак» благополучно выполнил задачу-минимум

У читателей может возникнуть справедливый вопрос, почему это ЦСКА за третье место получил «четверку», да еще и с плюсом, а «Спартак» - всего лишь «трояк». Во-первых, армейцы набрали больше очков – 9 против 6, выиграв половину встреч на групповом этапе, в то время как спартаковцы взяли всего одну победу. Во-вторых, у ЦСКА не было такого лютого провала, какой постиг их соседей в Ливерпуле. В-третьих, «Спартак» заслужил снижение за две ничьи с «Марибором». Итого, «удовлетворительно», но важно, что задача-минимум выполнена: весной «Спартак» сыграет в Лиге Европы, где у него будет шанс поднять свой средний балл за еврокубковый сезон в целом.

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Все комментарии
yasukuni
yasukuni
09 декабря 2017 в 07:54
Чему удивляться при НУЛЕВОМ усилении?! Большое крестьянское спасибо тандему Измайлов-Зятек за выдающуюся работу. Кстати, наверняка склоки внутри команды тоже результат работы этой парочки. Интересно, кто из ногомячеров повелся и что им тандем пообещал? Вообще, зачем все было затеяно? Зятек решил в тренеры податься, сменив Карреру? Или спелись с Аленичевым, который до сих пор зубами скрипит, не может успокоиться?
oFANATo
oFANATo
08 декабря 2017 в 19:19
ЖИРНАЯ ДВОЙКА!
корабел
корабел
07 декабря 2017 в 22:23
Общая боль? Мягко сказано. Точнее сказать - общий стыд. Проиграй с таким позором любая другая команда - это одно. Но когда легко деклассируют действующего чемпиона, когда над чемпионом смеётся вся Европа - это - клеймо на весь российский футбол. А от господина Горина следует такая отечески ласковая покровительственная статья)))

Представляю, что писал бы автор, если бы Зенит был чемпионом и выдал бы такой же результат. Зенит был бы растоптан, распят. Досталось бы по полной уничтожающей мере и Миллеру, и игрокам, и тренеру, и болелам, да и вспомогательному персоналу тоже.
KONTRASS-67
KONTRASS-67
07 декабря 2017 в 21:05
Достойно выглядел Спартак . Хватит заниматься самоуспокоением.За ЛЧ Спартаку 2 , как и ЦСКА , . Везение в 2-х домашних матчах и всё , а в остальных отстойные игры . Ну-ну , а вы продолжайте самоуспокаиваться . Какие результаты будут весной в ЛЕ это другая тема. А ЗА ЛЧ И СПАРТАКУ И ЦСКА- НЕУД
13 RUS
13 RUS
07 декабря 2017 в 19:37
Лучше проиграть с минимальным счетом группу,чем так
wingback
wingback
07 декабря 2017 в 19:24
Итог кампании один - под крючок! Ахахахахах!
ФК_Мужики
ФК_Мужики
07 декабря 2017 в 18:39
не ну 7-0 это конечно перебор!!!
kidman4ik
kidman4ik ответил Беланов
07 декабря 2017 в 18:32
Беланов:
Странно, что ты не указал стоимость Марибора... Ну я помогу тебе - 13,95 млн евро. Стоимость игроков Севильи ВДРУГ составила не 350 млн, а 117,7 млн евро - немногим больше Спартака. Стоимость Ливерпуля - 338 млн фунтов (384 млн евро), это далеко не 550 млн евро. Я понимаю - надо хоть как-то позор оправдать, но зачем так врать откровенно?
Вот посмотрите на типчного представителя коней.
Человек пытаясь доказать правоту врет всем, т.к он бесчестный.
И таких в рядах коней и бомжей очень много
любой может в этом убедиться просто пройдя по ссылке https://www.transfermarkt.ru/fc-liverpool
о каких 384млн евро Ливерпуля человек говорит, непонятно. цифра 515млн + указано что на 41,8млн евро уменьшилась стоимость игроков
позор таким людям как ты беланов
Lu4nik
Lu4nik ответил Vlad.net
07 декабря 2017 в 18:23
Все верно! Потому-что болельщик, а не глор-перебезчик. И в горечи поражений, и в радости побед команду поддержим! Вперед, СПАРТАК!!!!!!
za logiku
za logiku ответил Goger90
07 декабря 2017 в 18:13
Goger90:
Да за гнилость вас не любят. За надменность, абсолютно ничем не подкреплённую. За трусость посмотреть правде в глаза. За отсутствие даже подобия объективности. Ты разбрасываешься словами, но ты ведь в случае очередного фиаско Спартака в воскресенье не придёшь на ветку, не скажешь: "Я был не прав, ЦСКА сильнее Спартака, Спартак - не самый сильный клуб России". Ты напишешь: "Заговор, невезение, опять Гинер всё купил". P.S. В матче с Севильей вы лишь повторили рекорд, а антирекорд вчера вы именно установили.
я так понимаю, что где то есть "злые и надменные" фанаты спартака, которые обидели добрую половину людей "белых и пушистых", признающих свою неправоту после проигрышей своих команд, рассуждающих адекватнее, чем гаагский суд, сидящих на спартаковских ветках и теперь выливающих ушат г*вна на спартак в каждом посте?
я болею за спартак. я не фанат. у меня есть мозг. если цска обыграет спартак в воскресенье - я скажу, что цска был сильнее спартака в воскресенье. говорить, что цска сильнее спартака не буду, потому что это будет только в том случае, если цска займёт по итогам чемпионата место в таблице выше спартака.
на данный момент спартак - чемпион и это сильнейшая команда россии, потому что чемпион! сравнивать кто сильнее можно только по результатам сезона.
потому что, если сравнивать по результатам отдельных встреч - получается зенит и цска слабее тулы!
mat73
mat73
07 декабря 2017 в 18:10
Согласен.
"Я сказал- зачем мне орден, я согласен на медаль"..
oFANATo
oFANATo
07 декабря 2017 в 18:09
ЖИРНАЯ ДВОЙКА
kidman4ik
kidman4ik ответил Беланов
07 декабря 2017 в 18:08
Беланов:
Странно, что ты не указал стоимость Марибора... Ну я помогу тебе - 13,95 млн евро. Стоимость игроков Севильи ВДРУГ составила не 350 млн, а 117,7 млн евро - немногим больше Спартака. Стоимость Ливерпуля - 338 млн фунтов (384 млн евро), это далеко не 550 млн евро. Я понимаю - надо хоть как-то позор оправдать, но зачем так врать откровенно?
где я писал что валюта евро? ГДЕ?
Gloomy59
Gloomy59 ответил za logiku
07 декабря 2017 в 18:01
za logiku:
а кто радовался травме лунёва? кто вообще радуется травмам? если такие люди есть, то не стоит с ними вести никакой диалог, тк это не нормально - радоваться тому, что человеку больно... радоваться тому, что лунёв не сыграл со спартаком - это другое, это радость от того, что соперник стал слабее... радуются травмам те, у кого у самого травма, но другая, ту, которую не вылечишь...
Комментарий Кафельникова после травмы, перед игрой со Спартаком!
Советую найдите и прочитайте!
VALTAL
VALTAL ответил d_fincher
07 декабря 2017 в 17:29
d_fincher:
Неприятно было не результат матча узнать. Неприятна была реакция болельщиков других клубов. Будто они не русские вовсе, не за нашу страну болеют, а за сильный клуб из Европы. Неприятное открытие. Вы думаете, что вы играете сильно лучше Спартака? Да Ливерпуль вас вынесет точно так же, если рискнете играть в открытую. А если как обычно, автобусом, до привычные 3-0 на выходе. А Спартак да, в этой игре провалился и установил антирекорд. Вот только он и рекорд установил тоже, обыграв Севилью 5-1. Вот что я думаю. Вы проявили себя как слабаки. Скоро Спартак вынесет ЦСКА, и добавит этот клуб к целому ряду других, обыгранных им - Краснодару, Зениту и пр. Вы бросаетесь как больные собаки на российский клуб, но сами проигрываете ему. Неужели вам не стыдно? Неужели не понимаете, что вы еще хуже играете, чем чемпион страны? Вот что мне запомнилось в этот раз в ЛЧ. Люди. "Болельщики".
Да, согласен, фаны спартака впервые не устроили безобразий.
VALTAL
VALTAL ответил амурец
07 декабря 2017 в 17:26
амурец:
троячок? да даже четвёрочка, но до матча с Ливерпулем. Да наша дворовая команда с меньшим счётом бы проиграла, а может бы даже и забила, ребята да это позор, ну теперь Спартаку, что бы отмыться, надо достойно выступить в ЛЕ, в чём мы и пожелаем им удачи
Отмыться не получится.Но это пятно сделать побледнее, можно.Успехов в ЛЕ!
VALTAL
VALTAL
07 декабря 2017 в 17:23
Ну конечно неплохое место....Да и счёт неплохой. Могло быть 0:10, да Клопп пожалел макаронника.
VALTAL
VALTAL
07 декабря 2017 в 17:17
У спартака любимый счёт ...:5 и больше.Интересно что сейчас спел актёр Назаров?
za logiku
za logiku ответил Gloomy59
07 декабря 2017 в 17:17
Gloomy59:
Что-то не видно комментариев от господ Глушакова, Кафельникова (особенно хотелось бы услышать) и пр., не слышно песен от Назарова и всех остальных, которые радовались при победе Спартака над Зенитом, над травмой Лунёва и всем остальным! ВЫ ГДЕ ВСЕ???? Первое, что бросилось в глаза вчера при начале игры, это с какими испуганными глазами выходили игроки Спартака, второе, в таком огромном разгроме есть вина Карреры, уже после 3-0, не надо ломиться всей командой в атаку, ведь было видно, что матч проигран, не доводи до разгрома, так нет, ДАВАЙ ЗАБРОСАЕМ ЛИВЕРПУЛЬ ШАПКАМИ!!!! И мне как болельщику Зенита, было жалко смотреть на Зобнина, сколько дифирамбов было по поводу его, а парень просто НЕ ГОТОВ ЕЩЁ!!!! Один великий игрок, тренер сказал бы "Это все во лишь была игра"! ВЫСТУПИМ КОЛЛЕКТИВНО В ЛИГИ ЕВРОПЫ!!!!!! P.S. Атака Спартака вчера была просто не в своей тарелке, кто куда и помощи нет! Бывает!
а кто радовался травме лунёва? кто вообще радуется травмам? если такие люди есть, то не стоит с ними вести никакой диалог, тк это не нормально - радоваться тому, что человеку больно...
радоваться тому, что лунёв не сыграл со спартаком - это другое, это радость от того, что соперник стал слабее...
радуются травмам те, у кого у самого травма, но другая, ту, которую не вылечишь...
DVOK68
DVOK68 ответил Беланов
07 декабря 2017 в 17:14
Беланов:
Да - ЦСКА тогда проиграл будущему победителю ЛЧ. До этого обыграв Барселону. А в тот год Спартак не смог пройти Антверпен в кубке обладателей кубков... Ну и теперь 7 - это спартаковский лигочемпионский стандарт!
Лигочемпионский итог точно такой же как у вас,третье место в группе и ЛЕ.
По мне что 0:7 позорный результат что 0:6
Евгений Мальгин
Евгений Мальгин ответил Беланов
07 декабря 2017 в 17:08
Беланов:
Странно, что ты не указал стоимость Марибора... Ну я помогу тебе - 13,95 млн евро. Стоимость игроков Севильи ВДРУГ составила не 350 млн, а 117,7 млн евро - немногим больше Спартака. Стоимость Ливерпуля - 338 млн фунтов (384 млн евро), это далеко не 550 млн евро. Я понимаю - надо хоть как-то позор оправдать, но зачем так врать откровенно?
амкар прошлые годы регулярно унижал топов- так что цена и качество разные вещи и марибор далеко не амкар
Евгений Мальгин
Евгений Мальгин ответил Vlad.net
07 декабря 2017 в 17:05
Vlad.net:
Я, как болельщик Спартака, говорю, что это действительно больно... Я не знаю, что произошло, но результат - позор. Это реальный позор! И про76и же заслуженно! Уже не вспоминается разгром над Севильей, недавняя победа над Зенитом.... Да лучше бы не выходили на поле.. А так... опозорили... Я ожидал, что Спартак проиграет на Энфилде, и займёт своё 3-е место, это уж их уровень, не выше. Но не такого же проигрыша!!.... В универ не хотел идти, так как знал, что на это позорище обратит каждый своё внимание, даже самые далёкие от футбола люди... Но нужно принимать всё достойно. Да, этот результат вошёл в историю.. Да, теперь всекому не лень будут вспоминать этот матч при каждом удобном и неудобном случае... Но я же болельщик Спартака! И поэтому, с ним и в горести, и в радости....
как по мне так луче 0-7.хоть призадумаются и выводы(надеюсь) сделают
SHMEL
SHMEL
07 декабря 2017 в 16:41
Говорят Федун открыл новую сеть супермарктов "СЕМЁРОЧКА",теперь всем спартачам там по предъявлении клубной атибутики или карты болельщика вместо 0,5 продают по акции 0,7...
rubin kazzzan
rubin kazzzan
07 декабря 2017 в 16:28
В пух и прах!!!! фора -- 6,5!!!!!! Какой вид спорта ? Хоккей"?
2 ЗЛОДЕЯ
2 ЗЛОДЕЯ
07 декабря 2017 в 16:13
Здравствуйте всем! Лично нам "гарни хлопци с Ливерпуля" вчера устроили Большой Праздник. Душа пела и плясала Какие "троечки" ? Отлично! Был один прокол- с Севильей, ну, это бывает, простим Спартачам их минутную слабость. С нетерпением ждём "продолжения банкета" в ЛЕ...
Vlad.net
Vlad.net
07 декабря 2017 в 16:00
Я, как болельщик Спартака, говорю, что это действительно больно... Я не знаю, что произошло, но результат - позор. Это реальный позор! И про76и же заслуженно! Уже не вспоминается разгром над Севильей, недавняя победа над Зенитом....
Да лучше бы не выходили на поле.. А так... опозорили...
Я ожидал, что Спартак проиграет на Энфилде, и займёт своё 3-е место, это уж их уровень, не выше. Но не такого же проигрыша!!....
В универ не хотел идти, так как знал, что на это позорище обратит каждый своё внимание, даже самые далёкие от футбола люди... Но нужно принимать всё достойно. Да, этот результат вошёл в историю.. Да, теперь всекому не лень будут вспоминать этот матч при каждом удобном и неудобном случае...
Но я же болельщик Спартака! И поэтому, с ним и в горести, и в радости....
jag
jag
07 декабря 2017 в 15:55
алло, похоронное агенство? нам всем по ноль семь, сухого
Беланов
Беланов ответил Gloomy59
07 декабря 2017 в 15:42
Gloomy59:
Что-то не видно комментариев от господ Глушакова, Кафельникова (особенно хотелось бы услышать) и пр., не слышно песен от Назарова и всех остальных, которые радовались при победе Спартака над Зенитом, над травмой Лунёва и всем остальным! ВЫ ГДЕ ВСЕ???? Первое, что бросилось в глаза вчера при начале игры, это с какими испуганными глазами выходили игроки Спартака, второе, в таком огромном разгроме есть вина Карреры, уже после 3-0, не надо ломиться всей командой в атаку, ведь было видно, что матч проигран, не доводи до разгрома, так нет, ДАВАЙ ЗАБРОСАЕМ ЛИВЕРПУЛЬ ШАПКАМИ!!!! И мне как болельщику Зенита, было жалко смотреть на Зобнина, сколько дифирамбов было по поводу его, а парень просто НЕ ГОТОВ ЕЩЁ!!!! Один великий игрок, тренер сказал бы "Это все во лишь была игра"! ВЫСТУПИМ КОЛЛЕКТИВНО В ЛИГИ ЕВРОПЫ!!!!!! P.S. Атака Спартака вчера была просто не в своей тарелке, кто куда и помощи нет! Бывает!
Кафельников: «Судя по всему, никакой тактики у игроков „Спартака“ вообще не было»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1026592.shtml

Не благодари!
Беланов
Беланов ответил kidman4ik
07 декабря 2017 в 15:41
kidman4ik:
Немного с Чистяковым не соглашусь. для команды которая давно не выступала в ЛЧ, уверенное 3 место и выход в ЛЕ - это неплохое выступление. Одно дело если бы Спартак 20 лет подряд выходил бы из группы ЛЧ а тут бах и не смог, и другое дело нынешнии реалии. Напомню стоимость игроков Севильи 350млн, Ливера 550млн, а Спартака 100млн!!! И после жеребьевки все понимали что если не случится чуда то Спартак займет 3 место, что он и сделал. п.с при том что армейцам поставили 4 балла с плюсом хотя стоимость игроков Базеля занявших 2 место в группе 40млн против 85млн ЦСКА. Вот Базель сделал чудо и помогли ему армейцы в этом.
Странно, что ты не указал стоимость Марибора... Ну я помогу тебе - 13,95 млн евро.
Стоимость игроков Севильи ВДРУГ составила не 350 млн, а 117,7 млн евро - немногим больше Спартака.
Стоимость Ливерпуля - 338 млн фунтов (384 млн евро), это далеко не 550 млн евро. Я понимаю - надо хоть как-то позор оправдать, но зачем так врать откровенно?
Gloomy59
Gloomy59
07 декабря 2017 в 15:35
Что-то не видно комментариев от господ Глушакова, Кафельникова (особенно хотелось бы услышать) и пр., не слышно песен от Назарова и всех остальных, которые радовались при победе Спартака над Зенитом, над травмой Лунёва и всем остальным!

ВЫ ГДЕ ВСЕ????

Первое, что бросилось в глаза вчера при начале игры, это с какими испуганными глазами выходили игроки Спартака, второе, в таком огромном разгроме есть вина Карреры, уже после 3-0, не надо ломиться всей командой в атаку, ведь было видно, что матч проигран, не доводи до разгрома, так нет, ДАВАЙ ЗАБРОСАЕМ ЛИВЕРПУЛЬ ШАПКАМИ!!!!
И мне как болельщику Зенита, было жалко смотреть на Зобнина, сколько дифирамбов было по поводу его, а парень просто НЕ ГОТОВ ЕЩЁ!!!!
Один великий игрок, тренер сказал бы "Это все во лишь была игра"!
ВЫСТУПИМ КОЛЛЕКТИВНО В ЛИГИ ЕВРОПЫ!!!!!!

P.S. Атака Спартака вчера была просто не в своей тарелке, кто куда и помощи нет! Бывает!
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