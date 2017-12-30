Сборная первой части сезона РПФЛ. Версия читателей!

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Назовите главное футбольное событие 2017 года
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.1 4 1.65
  • Главные новости
  • Все новости
00:40
«Ювентус» обыграл «Верону» благодаря дублю Дибалы15
00:04
Агент Дибалы сообщил ПСЖ о возможности трансфера игрока. «Юве» просит за него 150 млн евро15
22:26
«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» не смог обыграть «Саутгемптон»129
21:58
«Интер» поделил очки с «Лацио»68
19:51
«Челси» вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ50
01:02
Симеоне: «Надеюсь, „Атлетико“ на время удастся удержать Гризманна и Косту в команде»1
00:53
Сын Зидана покинул «Алавес»4
00:49
Киоун: «Моуриньо утратил контроль над игроками»6
00:37
Икарди не продлевает контракт с «Интером», так как ждёт предложения «Реала»5
00:24
Каземиро: «Это был лучший год в истории „Реала“»4
00:11
Сёмин: «„Локомотив“ хорошо знает, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему!»10
00:06
Фламини находится на просмотре в «Хетафе»0
23:56
Пеллегрино: «Ничья с „Манчестер Юнайтед“ - хороший результат»0
23:52
Ибрагимович выбыл из строя на месяц6
23:41
Скоулз: «Деньги Моуриньо получит. Но его проблема в другом - как потратить их с умом»4
23:33
Спаллетти: «Буду очень счастлив, если „Интер“ наберёт 41 очко и во второй половине сезона»1
23:19
Индзаги: «Если бы не VAR, у „Лацио“ было бы на 7 очков больше»4
23:15
Моуриньо рассказал о травме Лукаку3
23:07
«Ювентус» побил собственный рекорд в Серии А4
23:05
Моуриньо: «Недоволен, что судья не назначил пенальти»8
23:03
Бензема угодил в лазарет «Реала»4
22:56
Погба: «МЮ необходимо как можно скорее вернуться на победный путь»1
22:51
МЮ впервые при Моуриньо завершил три матча подряд вничью5
22:42
Благо решил завершить футбольную карьеру1
22:10
Эллардайс: «„Эвертон“ подарил победу „Борнмуту“»3
 

Сборная первой части сезона РПФЛ. Версия читателей!

вчера, 21:43

«Соккер.ру» рад представить продукт вашего творчества – большинством голосов выбрали игроков, которых считаете героями российского футбола. 

Сильнейший вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Сборная первой части сезона РПФЛ. Версия читателей!Хотя некоторые фанаты «Зенита» были против – активно голосовали за Лунева, как и поклонники «Локомотива» - они отдавали голоса Гильерме, Игорь победил уверенно и в нашей группе ВК, и в опросе на сайте. Вполне заслуженно, ведь мало пропускал, парировал непростые удары, обошел Лунева в завершающей фазе сезона по стабильности. За целый год, не только чемпионат, Акинфеев – один из героев РФПЛ. После прихода Ганчаренко оборона ЦСКА изменилась структурно, но как обычно чаще всего могла положиться на голкипера. 

Самые мощные защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

За Марио голосовали не только фанаты ЦСКА. Хотя здесь точно сработало клубное единство и популярность самого игрока, поскольку не сказать, что в списке претендентов на позиции правого бека или латераля выделялся именно армеец. В атаке Марио играет здорово, но рядом есть Кулаков, который создал немало голов. Рядом есть Игнатьев – один из самых цепких игроков первой части сезона. Но народ выбрал Марио, тоже достойный футболист. 

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Тут не может быть вопросов, ведь отрыв солидный. Лучший футболист Грузии 2017 года обогнал Мамману и Гранквиста на двадцать процентов на сайте и почти на двадцать – в ВК. Соломона по праву можно назвать самым мощным и впечатлившим оборонцем первой части сезона. Ни фланговые, ни другие центральные так монолитно не сыграли. И это без Чорлуки под боком! 

Георгий Джикия («Спартак»)

Сборная первой части сезона РПФЛ. Версия читателей!

В России любят Джикию – каждый второй опрошенный отдал ему свой голос. Не посчитали, что Иванович, когда играл в центре, или Пейчинович, когда удачно ассистировал Кверквелии, заслужили это место сильнее. Как видите, уроженец Москвы быстро стал в «Спартаке» своим и даже подписал новый улучшенный контракт. Один из главных прорывов года! 

Доменико Кришито («Зенит»)

И здесь игрок, который провел первую часть сезона стабильно и солидно, победил флэшмоб фанатов клуба-конкурента. Спартаковцы зачем-то голосовали за Комбарова на сайте, словно спутав сезоны. Дмитрий в новом чемпионате не был таким сильным и стабильным – ни в защите, ни в атаке. А поклонники ЦСКА попробовали продвинуть вперед Щенникова в группе ВК. Но не смогли переиграть Кришито. Миммо сыграл солидно в большинстве матчей за «Зенит». 

Впечатлившие полузащитники 

Квинси Промес («Спартак»)

Вынес всех! И вопросов не может быть никаких. Даже с учетом прекрасной игры Мануэла Фернандеша, который второй сезон подряд показывает в «Локомотиве» сильный футбол, не выделить Квинси было бы преступлением. Семь человек из каждых десяти голосовавших отдали предпочтение игроку года по разным версиям. Промес силен! И удары, и голы, и передачи – все при нем. А вот если бы играл еще стабильнее – не выступал бы в РФПЛ.

Игорь Денисов («Локомотив»)

Сборная первой части сезона РПФЛ. Версия читателей!Ожесточенная борьба велась за победу в этой номинации. Спартаковцы включились на полную мощность, но поклонники футбольных выступлений Игоря Денисова их немножко обошли – опорный хавбек получил победу, опередив Фернандо. Головина тоже отметили многие, причем по игровым показателям и прогрессу именно Александр, пожалуй, должен был здесь победить. Впрочем, Денисов тоже доказал класс. 

Денис Глушаков («Спартак»)

Фанаты «Зенита» недожали, когда в соперниках был представитель «Спартака». Странно видеть Дениса победителем. Разве что на основании завершающей части года? А так Далер Кузяев прошел больший путь, чем опытный хавбек Денис именно в новом сезоне. Но народ проголосовал, как захотел – многие фанаты ЦСКА и «Локомотива» решили, что важнее топить за своих, чем за новую версию Зобнина. Значит, Глушаков – ваш победитель. 

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Поиграл на различных позициях, но нельзя не отметить Алексея, даже если считать его не всегда правым вингером. Разносторонний Миранчук растет и растет заметно. К победителю вопросов нет. Хотя в этом пункте народ уж совсем включил режим «глорихантера». Голосовали за Калачева и Самедова, словно они в первой части сезона сыграли по своим меркам сильно. Нет уж, Ткачев и Димитров были интереснее, но Алексей Миранчук – вне конкуренции. Чистая победа молодого футболиста «Локомотива» и сборной. 

Лучшие нападающие 

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Небольшой сюрприз, который подчеркивает, как Кокорин набрал форму в дебюте сезона и растерял ваше доверие ближе к зиме. Болельщики «Зенита» своих побросали или старались быть объективными? Вряд ли, ведь третьим здесь пришел Зе Луиш, хотя не сказать, что провел первую часть сезона сильнее Евгения Маркова или Витиньо. А вот Джефферсон Фарфан – хороший победитель, полезный для «Локомотива» игрок. 

Федор Смолов («Краснодар»)

Сборная первой части сезона РПФЛ. Версия читателей!Как боевая единица Смолов  может опередить Луиса Адриано, что сделал и в опросе с участием наших читателей, и в нашей проверке в блоге «Кто круче?» Федор обошел и Адриано, и немножко комичного кандидата – Вернблума, который пришел третьим. Но Понтус даже близко не добрался до показателей Федора, которым интересуются различные клубы. Посмотрим, что будет в 2018 – определяющий год для форварда. 

Главный наставник сезона

Юрий Семин («Локомотив»)

Читатели не подвели, в этом пункте никто не стал голосовать только за представителей своего клуба. Ведь Каррера заслужил часть голосов – за то, что удержал «Спартак» у вершины, Тарханов с «Уралом» прилично выступили, Ганчаренко, Семак и Божович – достойные наставники, герои первой части сезона или отдельных его отрезков. Но от начала до конца (за исключением парочки матчей с аутсайдерами) Юрий Павлович Семин был главным. Скептически настроенная публика проверит «Локомотив» весной, но новый год тренер встречает в ранге осеннего чемпиона. Более чем справедливая победа в голосовании. 

Бонус. Редакционная версия сборной

Лучшие из лучших, версия «Соккер.ру»: Акинфеев – Игнатьев, Кверквелия, Джикия, Кришито – Промес, Кузяев, Головин, Ал. Миранчук – Фарфан, Луис Адриано. 

Как видите, версия редакции немного отличается от читательской, на четыре позиции. Но наш выбор можем аргументировать. Во-первых, Смолов хорош сам по себе – тут даже не спорим, факт. А если копнуть глубже по чемпионату – 9 из его 12 результативных действий против аутсайдеров. С представителя топ-5 – ни одного гола или передачи. Герой, но не конкретного сезона. А вот Луис Адриано оказался из другого теста. Все его участия в голах против первых десяти клубов в таблице, а шесть из десяти – против топ-5. Во-вторых, Кузяев заметно прибавил после перехода на повышение в «Зенит» и был важным на разных позициях, играя за одного из лидеров. Соу и Денисов – тоже герои сезона, но Далер был хорош. А вот Глушаков стабильностью всюду не баловал, особенно при игре в защите, поэтому вместо него выбираем Головина. Наконец, Игнатьев справа – безусловный герой первой части сезона, не стоит его игнорировать, даже если конкуренты в опросе – проверенные и замечательные футболисты.

Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер для символической сборной. Еще одно московское дерби
29 декабряВадим Багров в блоге Символические сборные28
Вернблум среди чужих. Форварды для сборной РФПЛ
27 декабряАлександр Чистяков в блоге Символические сборные18
Промес против всех. Ярчайшие крайние хавбеки РФПЛ
25 декабряСтанислав Горин в блоге Символические сборные29
УЕФА составил символическую команду открытий Лиги чемпионов в 2017 году
24 декабря 48
2 игрока МЮ - в символической антисборной первой части сезона АПЛ по версии Goal
24 декабря 30
Центрхавы для сборной сезона! От Глушакова до Головина
22 декабряВадим Багров в блоге Символические сборные43
Обсудить
Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:30
Конифей лишний а так все по делу
амурец
амурец
сегодня в 05:34
ну вообщем то верно
Delight
Delight
сегодня в 04:33
Александр Пистолетов (Кока) не попал, что и следовало ожидать. Кержа школа, койка Молло))))
parallels
parallels
сегодня в 03:22
обычно вы отдельной статьёй публиковали версию редакции, а тут представили краткую версию. думал, в ней будет больше объективности. лучшая защита у тех, кто меньше всех пропускает. факт? факт! зенит пропустил 13 мячей за 20 туров. если исключить парочку откровенно неудачных игр с локо и трансвеститами, где нам по трёшке вкатили, то получается. что в остальных 18-ти турах зенит пропустил всего 7 мячей. СЕМЬ, вать машу! в итоге вы ставите дырявого джикиё, который мастер привозов, вместо ивановича или мамманы, которые отработали на ура. короче, заговор) редакция решила срубить бабла от федуна перед НГ, включив в симв.сборную самого дырявого тарасовца, очевидно же).
зы: у меня именно по этой позиции нарекание. и ещё по шимпанзе на острие атаки.
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan
сегодня в 02:38
Уважаемый автор,
Акинфеев хороший вратарь (рекордсмен, конечно, но что поделаешь), но читать про то, что Акинфеев по стабильности в завершающей фазе сезона обошёл Лунева, которых последние игры вообще не играл очень странно:)
d_fincher
d_fincher
сегодня в 01:23
"Спартака много, значит, в следующем сезоне опять будет рекорд уже за 10-0."

В следующим году будем обыгрывать вас так же, как и в этом. С новым годом!)
Shagrath82
Shagrath82
сегодня в 00:18
Койкорин снова взялся за старое. Максимум пару мячей еще закатил и все. Да и Конифей тут явно лишний
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
вчера в 22:55
Джикию, виновного в грандиозном поражении спартака в ЛЧ в 70 процентов случаев, спартак выбрал в сборную РПФЛ, которую по рейтингу уже можно поставить на 112 спартаковское место.
Lazurny
Lazurny
вчера в 22:50
Сборная, в которой из трех спартаковцев предлагалось выбрать одного по всем линиям, просто выглядит смешно на фоне удачи спартака в ЛЧ.
Александр Северный
Александр Северный
вчера в 22:48
    котлина брат
    котлина брат
    вчера в 22:46
    где цуко ОбКокурин, лучший голеадор всех времен и народов? Не верите спросите у Фурсенко, он подтвердит.
    Saang
    Saang
    вчера в 22:22
    Всего один болотный аргентинец))
    Женя Вафельников
    Женя Вафельников
    вчера в 22:07
    Все молодцы, все заслужили! Но это не отменяет, что соломон кверквелия - плачущий жалобами грузин!!!
    У локо есть - плачущий грузин, так здорово!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100